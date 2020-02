アル・パチーノ主演Amazon『ナチ・ハンターズ』、批判に対してクリエイターが声明を発表

アル・パチーノが主演する米Amazonのナチ狩りを描く新作ドラマ『ナチ・ハンターズ』のクリエイターが、シリーズに対する批判について声明を発表した。米Varietyが報じている。

『ナチ・ハンターズ』の舞台は、ナチス高官が身を潜める1977年のニューヨーク。謎の侵入者に祖母を殺害されたジョナ・ヘイレルバウムが犯人を捜すうちに、‟ザ・ハント"と呼ばれる組織と関わるようになる。ザ・ハントは、米国で第四帝国(第三帝国はナチス政権下のドイツ)の創立を企む、何百人ものナチス高官を見つけ出し全滅させようと動いている組織で、ジョナがナチ狩りに加わることになるが...というストーリー。



2月21日(金)に配信開始されて以来、ドイツのアウシュビッツで起きたユダヤ人虐殺やユダヤ人に対する差別をテーマにした本シリーズは物議を醸しており、特にナチス兵がユダヤ人の囚人に人間チェスゲームを強制し、負けの"手"に動いた囚人を銃殺するシーンが論争の的になっているとのこと。

