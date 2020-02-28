Áá·Ä½÷»Ò¤¬¤¢¤¨¤ÆŽ¢°ìÈÌ¿¦Ž£¤òÁª¤Öº¬ËÜÍýÍ³
Áá·Ä½÷»Ò¤Ë¡Ö¤¢¤¨¤Æ°ìÈÌ¿¦¡×»Ö¸þ¤Î³ØÀ¸¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¿¦¤Ç¤Ê¤¯°ìÈÌ¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§mits¡¿PIXTA¡Ë
½÷À¤ÎÁí¹ç¿¦ºÎÍÑ¤Ï¶¹¤Ìç¤Ç¡¢Ä¶Æñ´ØÂç³Ø½Ð¿È¼Ô¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¹âÇÜÎ¨¤ÎºÎÍÑ»î¸³¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤â¡¢ÃËÀ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎ¥¿¦Î¨¤Ï¹â¤¯¡¢´ë¶È¤ä´±Ä£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤ë¿Í¤ä¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¡¢Áí¹ç¾¦¼Ò¤Î°ìÈÌ¿¦¤Ï¡¢°ÊÁ°Â¿¤«¤Ã¤¿½÷»ÒÂç½Ð¿È¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá·Ä¤Ê¤É¤ÎÄ¶¹â³ØÎò½÷»Ò¤¬ÂçÈ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Ä¶¹â³ØÎò½÷»Ò¤Ë°ìÈÌ¿¦»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹â³ØÎò½÷À¤òÃæ¿´¤Ë³ØÎò¡¦·ëº§¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿µÌÌÚ½Ó¾ÛÃø¡Ø½÷»Ò¤ÎÁªÂò¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤Î¾å¡¢¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
Ä¶Æñ´ØÂç³Ø½Ð¿È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î½÷ÀÁí¹ç¿¦
ÅìµþÂç³Ø¡¢µþÅÔÂç³Ø¡¢°ì¶¶Âç³Ø¡¢Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¶Æñ´ØÂç³Ø¤Ç³Ø¤Ö½÷»Ò³ØÀ¸¤ÎÆÃ¿§¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤¬¶¯¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£»ÊË¡´Ø·¸¤ÇÆ¯¤¯¿Í¡¢°å»Õ¡¢¸¦µæ¼Ô¤äÂç³Ø¶µ¼ø¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾Íè¤Î´´Éô¸õÊäÀ¸¤Ç¤¢¤ëÁí¹ç¿¦¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¼«¸Ê¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤â¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç¿¦¤ä´ÉÍý¿¦¤Ë½¢¤¯¤Î¤¬¼«Á³¤Ê»Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·ÃËÀ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦Ä¶Æñ´ØÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¿Í¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤À®²Ì¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤Î¹×¸¥¤ä¡¢ÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥È¥Ã¥×¤ÎÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤¿½÷À¤Ï¤Þ¤À¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¡£
³ØÎò¤ÈÇ½ÎÏ¡¦»ñ³Ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦ÃÏ°Ì¤Ë½¢¤¤¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢½÷À¤ÏÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤ò¼¨¤»¤Ð¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÆüËÜ¤Ç¤Ï½÷À¤Î¼óÁê¤ÏÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ÊË¡¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÎòÂå¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½êÄ¹´±¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£³ØÌä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀï¸å¤ÎÆó½½¿ôÌ¾¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃËÀ¤Ç¤¢¤ë¡£¾å¾ì´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¿¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³ÆÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤ì¤Ë»ê¤ë°ìÊâÁ°¤ÎÃÏ°Ì¤òÀê¤á¤ë½÷À¤Î¿ô¤âÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¿Ã¡¢´±Ä£¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡´±¤ä¶ÉÄ¹¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½»ö¡¢¹âºÛ¤ÎÄ¹´±¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ë½÷À¤âÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£
¤â¤Ã¤È¤â»þ¤Ë¤Ï½÷À¤òÈ´Å§¤¹¤ë¤Ù¤·¤È¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÂç¿Ã¡¢ºÇ¹âºÛÈ½»ö¡¢¼¡´±¡¦¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤ÎÃÏ°Ì¤Ë½¢¤¯½÷À¤â¾¯¤·¤Ï¤¤¤¿¡£³Ø¼Ô¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ï¼«¸Ê¤Î¼ÂÎÏ¡¦¶ÈÀÓ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¤Î¤ÇÂç³Ø¶µ¼ø¤Ë½¢¤¤¤¿½÷À¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤¿¤¬¡¢²¿Ê¬¤Ë¤â½÷À³Ø¼Ô¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þµé¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢³°¹ñ¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ¤â¿ô¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾å¾ì´ë¶È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂç´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¤È¡¢½ÅÌò¤È¤¤¤¦´´Éô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤ÇÄ¶°ìÎ®¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¡¦¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤âÄ¶Æñ´ØÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ë¶È¼Ò²ñ¤ÏÃËÀ¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤Çº¹ÊÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½÷À¤ÎÈ´Å§¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ã¤È½ÅÍ×¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ä¶Æñ´ØÂç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤À½÷À¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾å¾ì´ë¶È¤Ç¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶ÈÆâ¤Ç´´Éô¤Ë¾º¿Ê¤µ¤»¤Æ¤è¤¤½÷À¤Î¸õÊä¼Ô¤¹¤é¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬1985¡Ê¾¼ÏÂ60¡ËÇ¯¤ÎÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤Ë¤è¤ê¡¢ºÎÍÑ¤ä¾º¿Ê¤Ø¤Î½÷Àº¹ÊÌÅ±ÇÑ°Æ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢½÷ÀÂçÂ´¤ÎºÎÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¸ÛÍÑ¼Ô¤òÁí¹ç¿¦¤È°ìÈÌ¿¦¤Ë¶èÊÌ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¾Íè¤Î´´Éô¸õÊä¤È¤·¤Æ¤ÎÁí¹ç¿¦¤¬¿·¤·¤¯Àß¤±¤é¤ì¤¿¡£½÷À¤ÎÂçÂ´¤ÎÁí¹ç¿¦ºÎÍÑ¤Ë¤ÏÆñ´ØÂç³Ø¤ÈÄ¶Æñ´ØÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤Ï´´Éô¸õÊäÀ¸¤ÏÃËÀ¤Î¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤â¤½¤ì¤é¤ÎÂç³Ø¤ËÂ°¤¹¤ë¿Í¤ò¼ç¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÁÅý¤ò¡¢½÷À¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬½÷ÀÁí¹ç¿¦¤ÎºÎÍÑ¿ô¤ÏÃËÀ¤ÈÈæ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï½÷ÀÁí¹ç¿¦¤ÎºÎÍÑ¤òÄ¶Æñ´ØÂç³Ø¤ÈÆñ´ØÂç³Ø¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¤½¤ì¤âÄ¶Æñ´ØÂç³Ø¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤«¤é¤ÎÁí¹ç¿¦ºÎÍÑ¿ô¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½¤ËÅìÂç¡¢µþÂç¡¢°ì¶¶Âç¡¢Åì¹©Âç¤È¤¤¤¦¹ñÎ©Âç¤À¤±¤Ë¸ÂÄê¤¹¤ëÄ¶Ì¾Ìç¡¢Ä¶¿Íµ¤´ë¶È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤ó¤Î¿ô¿Í¤Î½÷ÀÁí¹ç¿¦¤ÎºÎÍÑ¿ô¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ºö¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤»¤Ã¤«¤¯Áí¹ç¿¦¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤Û¤«¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÅÓÂà¿¦¤¹¤ë½÷À¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¾å¾ì´ë¶È¤Î¾¦¼Ò°ìÈÌ¿¦¤ÎÂçÉôÊ¬¤ÏÁá·Ä½÷»Ò
Áí¹ç¿¦¤Ë½¢¤¯½÷À¤ÏÄ¶Æñ´ØÂç³Ø¤ÈÆñ´ØÂç³Ø¤Ë¤Û¤Ü¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¡¼¥¹ÊÌ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢Ä¶Æñ´ØÂç³Ø¤ÎÃæ¤ÇÁí¹ç¿¦¤òÁª¤Ð¤º¡¢ºÇ½é¤«¤é°ìÈÌ¿¦¤òÁª¤Ö½÷»Ò³ØÀ¸¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áí¹ç¿¦¤òÁªÂò¤·¤Æ¼õ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯°ìÈÌ¿¦¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËºÇ½é¤«¤é°ìÈÌ¿¦¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¾å¾ì´ë¶È¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÀÎÁ°¤Ç¤Ï°ìÈÌ¿¦¤ÎÂçÈ¾¤ÏÃæ·øÂç³Ø¤ËÂ°¤¹¤ë½÷»ÒÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ìÈÌ¿¦¤Î70¡Á80¡ó¤¬Áá·Ä½÷»Ò¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤ÁÄ¶Æñ´Ø»äÎ©Âç¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î20¡Á30¡ó¤âÆñ´ØÂç³Ø¤Î»äÎ©Âç¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¾åÃÒ¡¢MARCH¤Ê¤É¤ÎÂç³Ø¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áá·Ä½÷»Ò¤Î°ìÈÌ¿¦Á´°÷¤¬ºÇ½é¤«¤é°ìÈÌ¿¦»ÖË¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢°ìÉô¤ÏÁí¹ç¿¦»ÖË¾¤«¤éÊÑ¹¹¤·¤¿½÷À¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢Â¿¤¯¤¬ºÇ½é¤«¤é°ìÈÌ¿¦»ÖË¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼Áá·Ä¤Ê¤É¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤Î°ìÈÌ¿¦¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍýÍ³¤ò»ØÅ¦¤Ç¤¤ë¡£
Âè1¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»þÂå¤Ï½÷À³èÀ²½¤Î³Ý¤±À¼¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ËÃ£¤¹¤ë¤È°ìÉô¤ÎÂçÂ´½÷À¤Ï¡¢°ì¿´ÉÔÍð¤ËÆ¯¤¤¤Æ½ÐÀ¤¤¹¤ë¤è¤ê¤â¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½÷À¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÃËÀ¤ÎÃæ¤Ë¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿ÍÁ´ÂÎ¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤è¤ê¤â¿ÍÀ¸¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¹¤ë¿Í¤ÎÁý²Ã¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï´ë¶È¤ÇÁí¹ç¿¦¤È¤·¤Æ¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¤¤Æ½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¤â¡¢°ìÈÌ¿¦¤È¤·¤Æ¤½¤³¤½¤³Æ¯¤¯¤Î¤Ç½½Ê¬¤È¤¹¤ë¿Í¤ÎÁý²Ã¤ò¤â°ÕÌ£¤¹¤ë¡£Áá·Ä½÷»Ò¡¢¤½¤·¤ÆÅìÂç¡¢µþÂç¤Î°ìÉô¤Î½÷»Ò³ØÀ¸¤Ë¤¹¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÕÇ¤¤È¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤¬Áý¤·¤¿°ìÈÌ¿¦¤Î»Å»öÆâÍÆ
Âè2¤Ë¡¢Êä½õÅª¡¦Äê·¿Åª¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¿¦¤¬¡¢ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÇÂåÂØ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¿¦¤Î»Å»ö¤Î¼Á¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢°ìÈÌ¿¦¤Î»Å»ö¤¬½¾Íè¤ÏÁí¹ç¿¦¤Î¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈóÄê·¿Åª¤ÊÀÕÇ¤¤òÈ¼¤¦»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Áí¹ç¿¦¤È°ìÈÌ¿¦¤Î°ã¤¤¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¡¢°ìÈÌ¿¦¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÁí¹ç¿¦¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤½¤Î»ö¼Â¤È¤·¤ÆÁí¹ç¿¦¤Èº£¤Î°ìÈÌ¿¦¤Î´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿½è¶ø¤Îº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤±¤Ð¡¢°ìÈÌ¿¦¤Î¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¡¢Áí¹ç¿¦¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Âè3¤Ë¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Îµæ¶Ë¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¡¢Å¾¶Ð¤À¤±¤ò¶¯Í×¤·¤Ê¤¤ÃÏ°è¸ÂÄêÁí¹ç¿¦¤ÎÁÏÀß¤Ç¤¢¤ë¡£¤ä¤äÌµÍý¤Ê²ò¼á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ°è¸ÂÄêàÁí¹ç¿¦á¤ÏÁí¹ç¿¦¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ò»Ä¤·¤Æ½¾¶È°÷¤Î¼«Âº¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¡¢¼ÂÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë°ìÈÌ¿¦¤Ë¶á¤¤»Ñ¤ËÅù¤·¤¤¤È¤Î²ò¼á¤â²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè4¤Ë¡¢¤³¤ì¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Ï·ëº§¡¦½Ð»º¤Þ¤Ç¤Î¤³¤È¤È¹Í¤¨¤ë½÷À¤¬Ä¶Æñ´ØÂç³Ø¡¦Æñ´ØÂç³Ø¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¿Ê¤ó¤Ç°ìÈÌ¿¦¤òÁÀ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Áí¹ç¿¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾Íè¤Î´´Éô¸õÊäÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ÅÌÛ¤ËÎ»²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ëº§¡¦½Ð»º¸å¤¹¤°¤ËÂà¿¦¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢°ìÈÌ¿¦¤Ç¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Âè5¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ë¶¯Ä´¤·¤¿¤è¤¦¤ËÁí¹ç¿¦¤ÏÅ¾¶Ð¤¬Á°Äó¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¸Ê¤Î¿ÍÀ¸¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ò°Ü¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤½÷À¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Å¾¶Ð¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌ¿¦¤òÅö½é¤«¤é»Ö´ê¤¹¤ë½÷À¤¬Ä¶Æñ´ØÂç³Ø¤äÆñ´ØÂç³Ø¤Ë¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£