HBOが贈るスティーヴン・キング作品『アウトサイダー』が独占日本初放送

米HBOが初めて挑む、ホラーの巨匠スティーヴン・キング原作をドラマ化した『アウトサイダー(原題:The Outsider)』が、スターチャンネルにて独占日本初放送。予告映像が解禁となった。

2018年にアメリカで出版された同名ベストセラー小説をドラマ化した本作は、『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』でエミー賞、映画『ハスラー2』でアカデミー賞にノミネート経験のあるリチャード・プライスが製作総指揮を務めるクライム・ホラー。

ジョージア州の小さな町で11歳の少年の惨殺事件が起きた。明解で十分な証拠をもとに、単純に解決すると思われた事件が一転、不可解な超自然現象により謎に満ちた展開に...。自身も15歳の息子を失ったばかりのベテラン刑事ラルフ・アンダーソンと、一風変わった天才私立探偵ホリー・ギブニーの二人がこの事件に挑む。

刑事ラルフ・アンダーソンを演じるのは、映画『キャプテン・マーベル』や『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』など話題作に出演するベン・メンデルソーン。天才私立探偵ホリー・ギブニー役には『ハリエット』で本年度アカデミー賞主演女優賞と歌曲賞にノミネートされたシンシア・エリヴォ。彼女が演じるホリー・ギブニーは、同じくスティーヴン・キング作品の『ミスター・メルセデス』でジャスティン・ルーペが演じたキャラクターでもある。

その他、少年を殺害した容疑で逮捕される高校教師テリー・メイトランド役のジェイソン・ベイトマン(『オザークへようこそ』)、テリーの妻グローリー役のジュリアンヌ・ニコルソン(『LAW & ORDER クリミナル・インテント』)、ラルフの妻ジーニー役のメア・ウィニンガム(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、メイトランド夫妻の友人で担当弁護士ハワード・サロモン役のビル・キャンプ(『ジョーカー』)らが出演する。





『アウトサイダー』(全10話)放送・配信情報

放送:BS10 スターチャンネル

【字幕版】4月23日(木)より 毎週木曜23:00ほか

※4月23日(木)第1話は無料放送

【吹替版】5月12日(火)より 毎週火曜22:00ほか

配信情報:Amazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」

【字幕版】4月23日(木)より 毎週木曜1話ずつ更新

【吹替版】5月12日(火)より 毎週水曜1話ずつ更新

Photo:

『アウトサイダー』(c) 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.