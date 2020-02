【NAVI人気ドラマランキング：医療編】『ER』『ドクター・ハウス』『グレイズ・アナトミー』の三つ巴を制したのは...

海外ドラマ大好きな皆さんが、どの作品をどこまで見たのかを把握したり、これまでどのくらいの時間を海外ドラマに費やしてきたのかを知るために使える機能「海外ドラマ視聴履歴」。海外ドラマNAVIの同機能を使って皆さんが特にどんな作品を見ているのかを、ジャンル別にご紹介! 新たに見る作品を探している人や、自分のお気に入りの作品がどのくらい人気なのかが気になる人はぜひ活用してみてほしい。今回取り上げるのは「医療編」トップ10!

1.『ER 緊急救命室』

2.『グレイズ・アナトミー』

3.『Dr. HOUSE −ドクター・ハウス−』

4.『グッド・ドクター 名医の条件』

5.『ナイトシフト 真夜中の救命医』

6.『レジデント 型破りな天才研修医』

7.『シカゴ・メッド』

8.『コード・ブラック 生と死の間で』

9.『救命医ハンク セレブ診療ファイル』

10.『ニュー・アムステルダム 医師たちのカルテ』

当サイトのDBに登録されているデータを元にしたジャンル別の視聴時間ランキングで、今回特に抜きん出ていたのが、医療ドラマといえばすぐに思い浮かぶであろう『ER 緊急救命室』『Dr. HOUSE −ドクター・ハウス−』『グレイズ・アナトミー』の3本。『ER』は全15シーズン、『ドクター・ハウス』は全8シーズン、そして現在も続く『グレイズ・アナトミー』はシーズン17製作がすでに決まっている医療ドラマ最長寿シリーズだ。そんな激戦を制したのは、NHKで放送されていたことで中でも高い知名度を誇り、現代の医療ドラマの元祖と言える『ER』。

4位以下には、ここ5年以内(2015年以降)に始まった医療ドラマが大半を占めた。例外は、2014年から4シーズン続いた『ナイトシフト 真夜中の救命医』と、2009年から8シーズンにわたり放送された『救命医ハンク セレブ診療ファイル』のみ。近年は医療ドラマが多く製作されているが、この中から『ER』や『グレイズ・アナトミー』のように10シーズン以上続くロングランヒット作が生まれるのか、気になるところだ。

惜しくもトップ10入りを逃した作品としては、『ER』と同じく1994年にスタートして6シーズン続いた『法医学医 ダニエル・ハロウ』がある。今後、視聴者が増えれば(視聴記録をつける人が増えれば)トップ10入りも見えてくるだろう。

ジャンル別の人気ドラマランキング、次回はSF編をお届け。お楽しみに!(海外ドラマNAVI)

『Dr. HOUSE −ドクター・ハウス−』 (C) 2005 NBC, Inc. All rights reserved.

『ER 緊急救命室』 TM & (c) Warner Bros. Entertainment Inc.

『グレイズ・アナトミー』 (C) ABC Studios.