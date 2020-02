【Pick UPイケメン】出演作おすすめ8選『ゲーム・オブ・スローンズ』ジェイミー役、ニコライ・コスター＝ワルドー

渋い演技と鍛え上げられた肉体で人気の俳優、ニコライ・コスター=ワルドー。北欧・デンマークで演技を学んだ彼は、映画『ブラックホーク・ダウン』、ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』で一気に知名度を上げた。とても若く見えるが、実は来年50歳になろうという熟練の俳優。彼のキャリアには傑出した映像作品が満載だ。





超重要キャラクター演じ切る

代表作『ゲーム・オブ・スローンズ』では、王の盾の騎士・ジェイミー役で全シーズンに出演。作品の舞台は、かつて7つの王国が支配したという架空の大地だ。その覇者となるべく、名のある血筋の者たちが血で血を洗う争いを繰り広げる。傑出した演者が揃うなか、ニコライは主要人物の一人として圧倒的な存在感を発揮。驚くほどの美貌と役柄上の高慢な態度とのギャップで、鮮烈な印象を残している。



視点人物となり視聴者の共感を得やすいジェイミー役は、製作前の段階から多くの俳優が配役を熱望していたようだ。『Law & Order: UK』のロンドン市警犯罪捜査課マット・デブリン刑事役や、『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』のビショップの元夫でNSAの弁護士ジェイク・マロイ役で知られるジェイミー・バンバーも有力候補の一人であったが、オーディションを経てニコライが正式に役を勝ち取っている。





主演映画では転落人生でおなじみ

『ブラッド・スローンズ』

『ゲーム・オブ・スローンズ』での重厚な演技は、数々の映画作品でも発揮されている。2017年の主演映画『ブラッド・スローンズ』では、幸せな家庭生活から闇社会のどん底へと転がり落ちてゆく元エリートを熱演。金融界の成功者として名を馳せたビジネスマンが、自動車事故で人を殺めてしまい、治安の悪い刑務所に収監。粒揃いの悪が揃った獄中生活を、頭脳と肉体を駆使して生き延びる。Amazon Prime Videoで配信中だ。



『真夜中のゆりかご』

同じくAmazon Prime Videoで公開中の『真夜中のゆりかご』も、幸福な家庭の崩壊を描いた一本。ニコライ演じる主人公のアンドレアスは、湖畔の家で美しい妻とつつましく暮らしていた。昼は刑事として働く彼が通報の現場に駆けつけると、そこにはひどい育児放棄の実態が。この現場がアンドレアスの目に焼き付いて離れず、やがて私生活に思わぬ影を落とし始める。育児の負担が狂気を生む、ちょっと考えさせられるようなサスペンスだ。



『スモール・クライム』

近年の作には、罪と人生について問いかけるヒューマン・ドラマ『スモール・クライム』がある。刑務所から出所した元警官が、失われた人生を一からやり直そうと故郷の街に帰還。しかし近隣の反応は冷たく...。男の再起の物語をNetflixで目撃したい。

助演映画も数多く

正確には主演映画とまでは言えないものの、スクリーンを通じて観客を魅了した作品はほかにも数多い。神々と人間との壮絶な闘いを描くのは、古代エジプトを舞台にした『キング・オブ・エジプト』。ピラミッドの迷宮にスフィンクスからの謎かけなど、エジプトが持つ神秘のパワーがさく裂するアクション・アドベンチャーだ。ニコライ演じるホルス神は、神など信じない盗賊の人間・ベックとなぜかチームを組むことに。派手な視覚効果にきっと満足できる本作は、Amazon Prime Videoで配信中だ。



『Mama』

少し前の作品になるが、2013年には超常ホラー『Mama』で夫役を好演している。ニコライがジェシカ・チャステインとともに演じる幸せな夫婦が、二人の幼い姪っ子を引き受けることに。善意で引き受けたものの、彼女たちが家にやってきた日から奇怪な出来事が立て続けに起こり...。製作は『シェイプ・オブ・ウォーター』でアカデミー賞を受賞したギレルモ・デル・トロ。絶叫の絶えない本作は、Amazon Prime Videoで視聴可能だ。



『オブリビオン』

同じ2013年には、SFサスペンス映画『オブリビオン』が公開された。トム・クルーズ演じる主人公のジャックは、エイリアン襲来により荒廃した地球のパトロールを担当している。そんなジャックの拉致計画に加わるのがニコライ演じるサイクス軍曹だ。反発を経て主人公と徐々に理解し合うという非常においしい役どころ。Amazon Prime VideoまたはHuluでぜひ。



『ブラックホーク・ダウン』

さらに、ソマリアで実際に起きた多国籍軍とゲリラ軍との壮絶な戦闘を描いた『ブラックホーク・ダウン』では、対テロ部隊のゴードン曹長を演じている。見放題には含まれないが、Amazon Prime Videoで有償レンタル可能だ。



以上、ニコライ・コスター=ワルドーの魅力を堪能する8作品をお伝えした。優しい夫役など、ゲーム・オブ・スローンズでの無骨なイメージとはまた違ったキャラクターもいたのではないだろうか。過去の映画作品をチェックして、ニコライの新たな一面を発見しよう。(海外ドラマNAVI)





Photo:ニコライ・コスター=ワルドー©Luis Javier Villalba映画『真夜中のゆりかご』 ニコライ・コスター=ワルドー(C)2014 Zentropa Entertainments34 ApS & Zentropa International Sweden AB『ゲーム・オブ・スローンズ』Game of Thrones (C) 2015 Home Box Office, Inc. All rights reserved.HBO(R) and related service marks are the property of HomeBox Office, Inc. Distributed by Warner Bros. Entertainment Inc.『ブラッド・スローン』©2015 Shot Caller Films, LLC. All Rights Reserved.Netlix『スモール・クライム』『キング・オブ・エジプト』(C)2015 Summit Entertainment,LLC. All Rights Reserved.『Mama』© 2013 - Universal Pictures『オブリビオン』© 2013 - Universal Pictures『ブラックホーク・ダウン』© 2001 Revolution Studios Distribution Company, LLC and Jerry Bruckheimer, Inc. All Rights Reserved.