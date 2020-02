人気アイドルグループ・欅坂46のドキュメンタリー映画『僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46』が4月3日に公開されることが明らかになり、予告編とポスタービジュアルが公開された。予告編では1月23日にグループからの脱退が電撃発表されたエース、平手友梨奈の姿に迫っている。

今作は4月6日にデビュー4周年を迎える欅坂46にとって初のドキュメンタリー映画となる。紅白出場、大規模アリーナツアー、ロックフェス参戦、東京ドーム公演など快進撃を続けてきたアイドルグループ・欅坂46の歴史と真実を、メンバーやスタッフのインタビューとともに映し出す。

この度公開された予告編には生々しい描写も多く、欅坂46の活動の裏で何が起きていたのかをとらえている。メンバーの証言は「平手ってどんな気持ちなんだろう」「絶対めっちゃ嫌いだったと思います、私のこと」などどれも衝撃的で、映像の所々にはさまれる「苦悩の始まりだった」「誰にも言えなかった秘密」「彼女はなぜ去ったのか」などの文字が心に刺さる。そして終盤、無邪気な思いを口にする笑顔の平手も登場する……。

監督を務めたのは『DOCUMENTARY of AKB48 The time has come 少女たちは、今、その背中に何を想う?』なども手がけてきた高橋栄樹監督。企画は秋元康が務めている。3月13日よりメンバー生写真付きのムビチケカードが発売される。(編集部・海江田宗)