『Glee／グリー』『SUPERGIRL／スーパーガール』メリッサ・ブノワのおすすめ作品5選

『SUPERGIRL/スーパーガール』主演女優、メリッサ・ブノワ。『Glee/グリー』への出演でも知られる彼女は、アメリカの片田舎からスクリーンのスターへの成功の道をまっしぐらに突き進んでいる。彼女の明るいエネルギーを感じる出演作5本をご紹介したい。

国際色豊かな家庭に生まれる

アメリカ・コロラド州の田舎町で幼少期を過ごしたメリッサは、フランス、ドイツ、イギリス、スコットランドの血を引く国際的な家庭環境で育てられた。3歳にしてダンスのレッスンを受けはじめ、4歳ですでに地元教会の演劇チームの一員となっている。ライブ・パフォーマンスへの情熱はますます加速し、10代の夏にはディズニーランドで匿名の歌い手として採用されている。並行して演劇学校で芝居の基礎を身につけ、地元の複数の劇場でミュージカル『エビータ』などの演目で舞台に上がり経験を積んだ。2014年には米FOXによるミュージカル・コメディ『Glee/グリー』のシーズン4へのゲスト出演で一気に知名度を高め、続くシーズン5ではレギュラーへの昇格を果たしている。



プライベートでは『Glee/グリー』共演者の過去の壮絶なDV被害をSNSで告白し話題となった。





DCシリーズのドラマで人気加熱

彼女の代表作U-NEXTで配信中。



このほか、人気ドラマU-NEXTで配信中。





映画では名サポート役

過去には映画作品にも出演しており、日本でストリーミングされている作品としては『サン・ドッグス −生きる意味を探して−』がある。9・11テロ事件に衝撃を受けた青年・ネッドは、人命を救うため海兵隊への入隊を志願。あえなく不採用となるものの、代わりに要注意人物の偵察をしてほしいと軍の担当者から依頼を受ける。メリッサ演じるタリーは、やる気が空回りしがちなネッドの絶好のサポート役だ。太陽の幻影を意味する「サン・ドッグス」の名のもと、他人には明かせない極秘のミッションが始まる。Netflixで公開されている。



映画としてはもう1本、クライム・コメディ『トム・ソーヤーの盗賊団』がNetflixで配信中だ。こちらは児童文学の名家・マーク・トウェインによる『トム・ソーヤーの冒険』『ハックルベリー・フィンの冒険』に着想を得た作品。暴れん坊のトム・ソーヤーたちをそのまま成人にしたような5人の仲間たちが宝探しの目的のもと、軽やかなテンポで強盗を働く。メリッサ演じるベッキーは、グループを止める警官の立場でありながら、あれよあれよと犯罪に巻き込まれることに。



正統派ヒーロー・アクションからちょっと変わった犯罪コメディまで、多ジャンルで活躍するメリッサ・ブノワ。どの作品を観ても、その陽気な笑みに元気づけられることうけあいだ。

※2020年2月時点の配信・放送情報です



(海外ドラマNAVI)

Photo:『SUPERGIRL/スーパーガール』© 2016 CW Networks『レジェンド・オブ・トゥモロー』© and TM DC Comics © Warner Bros. Ent. Inc.『Glee/グリー』(c)2009-2010 Fox and its related entities. All rights reserved.