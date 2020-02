【NAVI人気ドラマランキング：ファンタジー編】『スーパーナチュラル』と『ゲーム・オブ・スローンズ』の一騎打ち！軍配は...

海外ドラマ大好きな皆さんが、どの作品をどこまで見たのかを把握したり、これまでどのくらいの時間を海外ドラマに費やしてきたのかを知るために使える機能「海外ドラマ視聴履歴」。海外ドラマNAVIの同機能を使って皆さんが特にどんな作品を見ているのかを、ジャンル別にご紹介! 新たに見る作品を探している人や、自分のお気に入りの作品がどのくらい人気なのかが気になる人はぜひ活用してみてほしい。今回取り上げるのは「ファンタジー編」トップ20!

1.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

2.『ゲーム・オブ・スローンズ』

3.『GRIMM/グリム』

4.『ワンス・アポン・ア・タイム』

5.『ゴースト 〜天国からのささやき』

6.『ヴァンパイア・ダイアリーズ』

7.『アウトランダー』

8.『The Gifted ザ・ギフテッド』

9.『オリジナルズ』

10.『よみがえり 〜レザレクション〜』

11.『マジシャンズ』

12.『スリーピー・ホロウ』

13.『REIGN/クイーン・メアリー』

14.『サブリナ』

15.『ナイトメア 〜血塗られた秘密〜』

16.『グッド・プレイス』

17.『BELIEVE/ビリーブ』

18.『シャドウハンター: The Mortal Instruments』

19.『レモニー・スニケットの世にも不幸なできごと』

20.『まほうのレシピ』

当サイトのDBに登録されているデータを元にしたジャンル別の視聴時間ランキングで、今回トップに輝いたのは『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』! 2005年から15シーズンにわたって続き、今年ついに完結する大人気シリーズが、2位の『ゲーム・オブ・スローンズ』に1万8928分(315時間28分)もの差をつけた。その理由としては、ウィンチェスター兄弟が愛されていることはもちろん、エピソード数が4倍以上(現時点で327話:73話)ある上、基本的に一話完結型で見やすいところも多くのファンを獲得したためだろう。一方の『ゲーム・オブ・スローンズ』は連続もので設定がややこしいため敷居はやや高いが、一度ハマったら最後まで見る人が多かったことで、100話に満たない作品としては珍しく上位につけている。

トップ2以外の視聴時間は半分以下とガクッと落ちるが、NHKで放送されていた『ワンス・アポン・ア・タイム』『REIGN/クイーン・メアリー』『サブリナ』もランクイン。『ヴァンパイア・ダイアリーズ』とそのスピンオフ『オリジナルズ』の吸血鬼をはじめ、魔法使い、ゴースト、モンスターなどが出る、いかにも超自然的な作品も目立った。

惜しくもトップ20に届かなかった作品としては、特殊種族"フェイ"である妖艶なヒロインが活躍する『ウィッチャー』はまだ始まったばかりなので、今後シーズンを重ねるごとに数字を伸ばしていくだろう。

ジャンル別の人気ドラマランキング、次回は医療編をお届け。お楽しみに!(海外ドラマNAVI)





Photo:

『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』 © Warner Bros. Entertainment, Inc

『ゲーム・オブ・スローンズ』 (C)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.