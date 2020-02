【今週末の新作映画】『ダウントン・アビー』『レギオン』ダン・スティーヴンス出演作他

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 2月28日(金)からはこちらをご紹介。今週日曜日はファーストデー!

■2月28日(金)『黒い司法 0%からの奇跡』

マーベル映画『ブラックパンサー』のエリック・キルモンガー役で知られ、『THE WIRE/ザ・ワイヤー』『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』に出演していたマイケル・B・ジョーダン主演の奇跡の実話。

黒人への差別が根強い1980年代アラバマ州。犯してもいない罪で死刑宣告された黒人の被告人ウォルターを助けるため、新人弁護士ブライアンは無罪を勝ち取るべく立ち上がる。しかし、仕組まれた証言、白人の陪審員たち、証人や弁護士たちへの脅迫など、数々の差別と不正がブライアンの前に立ちはだかる。

その他の出演者:ジェイミー・フォックス(『ANNIE/アニー』)、ブリー・ラーソン(『キャプテン・マーベル』)、ロブ・モーガン(『Marvel デアデビル』)、ティム・ブレイク・ネルソン(『ウォッチメン』)、レイフ・スポール(『マネー・ショート 華麗なる大逆転』)

■2月28日(金)『野性の呼び声』

ハリソン・フォード最新作。世界的名作冒険小説を基に、友情と冒険を描く感動のアドベンチャー。『ダウントン・アビー』『レギオン』の英国俳優ダン・スティーヴンス出演。

愛する息子を失い孤独な旅を続ける男ソーントン(ハリソン)は、ある日数奇な運命に導かれ、犬ぞりの先導犬を務めるバックと出会う。美しく雄大な大自然を旅する中で、次第に強い絆で結ばれてゆくソーントンとバック。この奇跡的な出会いが、彼らの心に命の炎を灯してゆくことになる。「お前は最高の相棒だ...」

その他の出演者:カレン・ギラン(『ドクター・フー』『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』)、オマール・シー(『最強のふたり』)、ブラッドリー・ウィットフォード(『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)、コリン・ウッデル(『パージ』)、キャラ・ジー(『エクスパンス −巨獣めざめる−』)

■2月28日(金)『最高に素晴らしいこと』

Netflixオリジナル映画。ジェニファー・ニーヴンの世界的なベストセラー小説を映像化。

心にそれぞれ痛みを抱える高校生、バイオレット・マーキー(エル・ファニング『マレフィセント』『クリミナル・マインド』)とセオドア・フィンチ(ジャスティス・スミス『名探偵ピカチュウ』)は、米インディアナ州の名所をめぐる学校の課題に取り組む中で、癒やしに満ちた時間をともに過ごす。精神的にも肉体的にも過去の傷に苦しむ二人は手を取り合い、深い絆で結ばれていく。

その他の出演者:アレクサンドラ・シップ(『X−MEN:ダーク・フェニックス』)、キーガン=マイケル・キー(『FARGO/ファーゴ』)、ルーク・ウィルソン(『エンライテンド』)、ケリー・オハラ(『13の理由』)

