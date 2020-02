迷子になったら交番(警察署)に助けを求めるのが一番ですが、犬の場合はそうもいきません。

……と思ったら、自分で警察署に行った犬がいました。

署のカウンターで訴える犬をご紹介します。

This is Chico! He managed to get lost so he went to the police to report himself missing, he was safely returned to the owners and is safe at homefromr/MadeMeSmile

「僕、迷子なんですけど……」

と言ったかどうかはわかりませんが、チコという名前のこの犬は家出をした後、テキサス州の警察署に自ら現れたのだとか。

警察は「警察犬に応募に来たのかと思った」とジョーク交じりにコメントしています。

いきなりトコトコと警官のいるデスクまでやってきたそうで、十分な愛情を与えたけれど、すぐに出ていったそうです。

その後、自力で飼い主のところへ戻ったことが判明すると、この犬ならいつ来てくれてもかまわないと締めくくっていました。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●これは本当? 単なる犬の日常写真とかではなくて?



↑(投稿者)これがその記事だよ。

Dog Strolls Into Texan Police Station To ‘Report Himself Missing’



↑迷子じゃなくて、犬が自分の暇な時間を寄付したと言う感じだね。



●この犬なら自分のパスワードを見せてもいい。



↑この犬なら自分の銀行明細を見てもいい。



↑この犬なら妻を共有してもいい。



●それでこの犬は言ったのか? あるいは書いたのか? 答えが知りたい。



↑首輪についてるリングがあるだろう? そこに求めている答えがあるんだ。



●感心したのは、実際は迷子ではなく、みんなをハッピーな気分にさせて帰っていったこと。すぐにそこから出ていって家に帰ったこと(約1マイル先)。

彼のタグは落ちていて、保護施設の人が来たときにはもうすでに帰宅していた。



●「僕、見失っているんですけど!」

「違うよ。今そこにいるからね」

「……一本取られたよ、ニンゲン」



●「ハロー、僕のニンゲンを見失ったんですけど」



●いったい犬種は何? とてもすばらしく見える。



●撃たれなくてよかった。



●チコ、よくやった!



迷子にしろ、そうでないにしろ、かわいらしいお客さんでした。無事に飼い主のところには戻れたようでなによりです。