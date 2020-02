『ゲーム・オブ・スローンズ』のジョン・スノウが『またの名をグレイス』のグレイスと共演!?

大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』でジョン・スノウを演じたキット・ハリントンが主演を務める映画『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』。美しき人気俳優が死に、その衝撃的な死の真相は一人の少年との「秘密の文通」によって明かされる――。3月13日(金)より劇場公開となる監督自身の体験に着想を得た本作に、海外ドラマでお馴染みの俳優をはじめ、ハリウッドスターが多数出演しているのをご存知だろうか。



舞台はニューヨーク。大ヒットTVシリーズに出演し、一躍スターの座へと駆け上った人気俳優のジョン・F・ドノヴァンが死んだ。自殺か事故か、あるいは事件か、謎に包まれた彼の死の真相をにぎる鍵は、世間で一大スキャンダルを巻き起こした、11歳の少年ルパートとの"秘密の文通"。100通以上にわたる手紙から明かされる、華やかなスターの光と影、スキャンダラスな世界の表と裏。若くして世を去った美しきスター、ジョン・F・ドノヴァンの切なくも衝撃的な死の真相とは─―。

「幼き日、僕はレオナルド・ディカプリオに夢中だった。そして憧れの彼へ手紙を書いた。これは僕の経験から誕生した物語だ」と、監督・脚本を手掛けたグザヴィエ・ドラン(『たかが世界の終わり』)が語る。



少年が憧れる世界的スタージョン・F・ドノヴァンを演じるのは、役柄と同じく『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』でTV局のディレクターイライザ・モンゴメリーを演じたサラ・ガドン。ブルーのワンピースに身を包むサラのウェイトレス姿など、ドラマ界で注目を集める二人の貴重な共演シーンのメイキング写真をNAVI独占で初公開。



また、彼と"秘密の文通"を交わす少年ルパート役には、『ルーム』で観る者を感涙させたジェイコブ・トレンブレイ。『ブラック・スワン』のナタリー・ポートマン、『ミザリー』のキャシー・ベイツ、『デッドマン・ウォーキング』のスーザン・サランドンら3人のオスカー女優が脇を固め、『12モンキーズ』のエミリー・ハンプシャーなど、海外ドラマでお馴染みのキャストも名を連ねる。



監督・脚本を手掛けたドラン自身が集大成と語る、"人生の真実"を描いた愛の物語『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』は、3月13日(金)より、新宿ピカデリーほか全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』(c)THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.