オーダーメイドジュエリーで⼈気の「ケイウノ」では、様々なディズニーデザインのジュエリーを展開中。

今回紹介するのは、「ミッキーマウス」やディズニープリンセスをモチーフにした＜ディズニー＞ベビージュエリー5種類。

お子さまの誕生記念はもちろん、「生後100日」「ハーフバースデー」「1歳誕生日」などの記念にぴったりです。

ケイウノ＜ディズニー＞「ベビージュエリー」

販売店舗：全国のケイウノ店舗、ケイウノ公式サイト

ケイウノ ディズニー特設ページはこちら

赤ちゃんの誕生を記念して贈られるベビーリングやベビースプーンなどのベビージュエリー。

ケイウノでは、「出産時」「生後100日」「1歳誕生日」などの節目にお子さまの指のサイズを測り、その時のサイズでベビーリングを作ることができます。

お子さまが大きくなるまではママがお守りのようにネックレスとして身につけるのもおすすめ。

家族の絆を感じられる素敵なジュエリーを紹介していきます。

Baby Dreamer

価格：94,600円税込）

素材：K18 ホワイトゴールド、アクアマリン

※ネックレスチェーン別売り。使用する石によって価格は上下します。

「ダンボ」モチーフのベビージュエリー。

「広がる未来へはばたくあなたへ。あふれる想いをジュエリーにつめこんで。」というコンセプトのもと、親子の愛情あふれる『ダンボ』の物語をイメージしています。

楽しげな赤ちゃんゾウ「ダンボ」の表情を繊細に表現。

アームの側面に施された、物語の舞台であるサーカスを連想させる「星のマーク」のデザインもポイントです。

リングには生まれた日付や体重を刻むことも可能。

後ろ側にはチェーンを通すための穴があり、ママがネックレスとして身に着けて、赤ちゃんが成人したらプレゼントするのも素敵です。

Family Circle

価格：103,400円（税込）

素材：K18 ホワイトゴールド×K18 イエローゴールド、ダイヤモンド0.03ct

ネックレスチェーン 45cm

キラキラと揺れる「ミッキー」のアイコンが目をひくベビージュエリー。

「ふたつの輪は家族の絆。ちいさなあなたをたくさんの愛情で包みこんで。」という願いが込められています。

内側の輪を赤ちゃんの指、外側の輪をママやパパの指に合わせて作る、パーソナルなジュエリー。

新しい家族の絆を象徴する、特別感たっぷりの宝物になります。

シンプルで合わせる服を選ばないデザインで、動くたびに「ミッキー」のアイコンにセットされた誕生石が繊細にきらめきます

“Dear Princess” Series

価格：各55,000円（税込）

素材：【画像左：ラプンツェル】K14 イエローゴールド、アメシスト【画像中：ベル】K14 イエローゴールド、シトリン【画像右：ジャスミン】K14 イエローゴールド、タンザナイト

※全てネックレスチェーン別売り

ディズニープリンセスモチーフのベビージュエリー。

「家族のちいさなお姫さま。未来が明るく輝かしいものでありますように。」「美しい心で大きな夢を描く、素敵なプリンセスになれますように」という願いが込められています。

ディズニープリンセスの世界観をさりげなく表現した上品なデザインが魅力。

「ラプンツェル」は髪と花飾りをモチーフに、繊細かつ立体的な装飾があらゆる角度から見ても美しいデザインです。

「ベル」はドレスをモチーフ。

ふわりとした柔らかなラインを立体的に表現したエレガントなデザインで、揺れる誕生石が繊細にきらめきます。

「ジャスミン」はオリエンタルな装飾と揺れる誕生石がアクセントに。

ネックレスとして身に着けても美しいデザインです。

生まれた日付や体重を刻むことも可能。

リング部分にネックレスチェーンを通して、ペンダントとして身に着けることもできます。

遊びごころと未来への希望が詰まったベビージュエリーは、お子さまとの記念にぴったり！

ケイウノ＜ディズニー＞「ベビージュエリー」の紹介でした。

