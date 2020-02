『SUPERGIRL／スーパーガール』シーズン4が日本初放送

『ARROW/アロー』『THE FLASH/フラッシュ』『レジェンド・オブ・トゥモロー』と並び、米CWで放送されているDCドラマ『SUPERGIRL/スーパーガール』。注目の新キャラクターが登場するシーズン4がAXNにて日本初放送。

故郷のクリプトン星が崩壊し、いとこであるカル=エル(スーパーマン)を追って地球に降り立ったカーラ・ゾー=エル。表向きはカーラ・ダンバースとして企業で働き、裏ではスーパーガールとしてナショナル・シティを守ってきた。

だが、ナショナル・シティでは異星人排斥論者たちの声が高まりを見せていた。宇宙人恩赦法が成立して2年、中には宇宙人に仕事を取られてしまった人々も。スーパーガールの活躍の裏で、人間と宇宙人との溝は深まっていた...。そんな中、今シーズンには強敵が続々登場。中でもスーパーマンの最大の敵とも呼ばれるレックス・ルーサーがついに姿を見せる。

レックス・ルーサーを演じるのは、『ハーパー☆ボーイズ』で12シーズンにわたりアラン・ハーパーを演じたジョン・クライヤー。密かに釈放されレックスは、自身がかつて築き上げた一流企業ルーサー・コープを引き継いだ妹レナのもとを訪れる。その他にも、『バトルスター・ギャラクティカ』サム・ウィットワーが過激な宇宙人排他主義を唱える元教授エージェント・リバティ役を、『Major Crimes 〜重大犯罪課』のカミラ・ペイジ役で知られるジェシカ・メラズが宝石泥棒で、人を殺めることも辞さないというメナジェリー役に扮する。スーパーガールの前に強者たちが立ちはだかる。

また、キャットコー・メディアに新人記者として入社したニア・ナルも登場。彼女はトランスジェンダーであり、そしてある秘密の力を持っていた。ニア・ナルを演じるニコール・メインズ自身もトランスジェンダーの女優で活動家としても知られている。

『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン4 放送情報

AXNにて

3月21日(土)22:00日本初放送(全22話)

Photo:『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン4 SUPERGIRL and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.