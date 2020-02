【今週スタートの海外ドラマ】人気ドラマシリーズの新シーズンが日本上陸

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(2月24日〜)は、『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』や『ベター・コール・ソウル』、主演が交代した『オルタード・カーボン』の新シーズンに加え、『ウォーキング・デッド』シーズン10後半が放送スタート。お見逃しなく!

2月24日(月)から3月1日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

2月24日(月)

■12:30〜(WOWOWプライム)

本国イギリスでの人気はあのシャーロック・ホームズをしのぐとも言われる本作。シーズン6の第1・2話にあたるシリーズ通算24・25話が日本上陸。カウリー署が閉鎖されたことで同僚とバラバラになってしまったモースは、派出所の制服警官となり、ヒゲを生やしてイメージチェンジ。





■22:00〜シーズン10後半(FOXチャンネル)

大人気サバイバル・パニックドラマのシーズン10の後半(9話目以降)がスタート。マギー役のローレン・コーハンが再登場する一方、ミショーン役のダナイ・グリラが降板。見逃せないシーズンだ。





■シーズン5(Netflix)

シーズン6をもって終了することが発表された『ブレイキング・バッド』の前日譚。最終章に向け見逃せないシーズン5には、ハンク・シュレイダー(ディーン・ノリス)とゴメス(スティーヴン・マイケル・ケサダ)のオリジナル版でお馴染みキャストも姿を見せる。

2月26日(水)

■(Netflix)

『このサイテーな世界の終わり』の監督と『ストレンジャー・シングス 未知の世界』の製作陣が贈る、"ブッ飛びまくり"青春エンターテイメント。落ち込んでばかりの女子高生シドニーはある日突然、"普通じゃない"スーパーパワーに目覚め、事態は思いもよらない方向へ展開していく。

2月27日(金)

■シーズン2(Netflix)

イギリスのSF作家リチャード・K・モーガンによる同名小説を映像化したSFハードボイルド。シーズン1では、主人公タケシを『THE KILLING』や映画『スーサイド・スクワッド』のジョエル・キナマンが演じたが、シーズン2では"肉体を移植する"という設定を活かして、マーベル映画『アベンジャーズ』シリーズのファルコンことサム・ウィルソン役で知られるアンソニー・マッキーが演じる。

■23:00〜シーズン3(スターチャンネル)

ジェームズ・フランコ(『オズ はじまりの戦い』)やマギー・ギレンホール(『ダークナイト』)が出演する、ドラッグ、娼婦、マフィアが横行する42番街の"デュース"と呼ばれる歓楽街で、性風俗業やポルノ映画がビジネスとして発展していく時代を描いたエロティックドラマ。まもなく1985年を迎えようとしている年の瀬のニューヨーク。性産業を取り巻く状況は時代とともに変化し、"新たな脅威"がアメリカ社会を蝕み始める...。



■(Hulu)

切り裂きジャック事件を追った実在の刑事がモデルとなったフレッド・アバーライン、エドムンド・リードらをストーリーに登場させているミステリードラマ。舞台は切り裂きジャック(ジャック・ザ・リッパー)事件から半年後のロンドン。ジャックのコピーキャットを思わせる事件が発生し、街は大騒ぎに。

2月29日(土)

■16:00〜(AXNミステリー)

英BBCが贈る、スペインのリゾート地・マヨルカ島を舞台に、イギリス人女性刑事とドイツ人男性刑事の凸凹コンビが事件を解決へと捜査する痛快ミステリー。主演は『ブロードチャーチ 〜殺意の町〜』や映画『ワールド・ウォーZ』に出演するエレン・リス。



Photo:

『刑事モース〜オックスフォード事件簿〜』(c) Mammoth Screen Limited 2019 All rights reserved. Licensed By ITV studios global entertainment/『ウォーキング・デッド』シーズン10 (c) 2019 AMC Network Entertainment LLC. All Rights Reserved. /『ベター・コール・ソウル』シーズン5 (c)James Minchin/AMC/Sony Pictures/(c)Greg Lewis/AMC/Sony Pictures Television/Netflixオリジナルドラマ『ノット・オーケー』/『DEUCE/ポルノストリートin NY』シーズン3 (c)2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc/『マヨルカ島の捜査ファイル』(c) BBC Studios/Cosmopolitan Pictures/Clerkenwell Films