こちらはカナダ・ケベック州のモントリオールで撮影された動画。

野生のキツネの意外な行動がSNSで話題を呼んでいました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Fox Stands on Guard as It Feeds Cubs - YouTube



森の中にたたずむ1匹のアカギツネ。



お腹の下には、一生懸命お乳を飲む子ギツネ……ではなく子グマたちが!



子グマたちを守るように、周囲を警戒しているようにも見えるキツネ。

一体なぜこのような状況になっているのかは不明ですが、動画の撮影者は「非常に感動的な瞬間だった。この経験を忘れることはないだろう」と語っています。