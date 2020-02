【NAVI人気ドラマランキング：ミステリー編】『BONES』VS『クリミナル・マインド』の勝者は...

海外ドラマ大好きな皆さんが、どの作品をどこまで見たのかを把握したり、これまでどのくらいの時間を海外ドラマに費やしてきたのかを知るために使える機能「海外ドラマ視聴履歴」。海外ドラマNAVIの同機能を使って皆さんが特にどんな作品を見ているのかを、ジャンル別にご紹介! 新たに見る作品を探している人や、自分のお気に入りの作品がどのくらい人気なのかが気になる人はぜひ活用してみてほしい。今回取り上げるのは「ミステリー編」トップ20!

1.『クリミナル・マインド FBI行動分析課』

2.『BONES -骨は語る-』

3.『メンタリスト』

4.『デスパレートな妻たち』

5.『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』

6.『キャッスル/ミステリー作家のNY事件簿』

7.『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』

8.『FRINGE/フリンジ』

9.『X-ファイル』

10.『GRIMM/グリム』

11.『リゾーリ&アイルズ』

12.『プリティ・リトル・ライアーズ』

13.『ミディアム 霊能者アリソン・デュボア』

14.『名探偵モンク』

15.『ブラインドスポット』

16.『ヴェロニカ・マーズ』

17.『デビアスなメイドたち』

18.『SHERLOCK シャーロック』

19.『ストレンジャー・シングス 未知の世界』

20.『13の理由』

当サイトのDBに登録されているデータを元にしたジャンル別の視聴時間ランキングで、今回トップの座を競ったのは、『BONES -骨は語る-』と『クリミナル・マインド FBI行動分析課』。いずれも本国アメリカで2005年9月にスタートし、その後10シーズン以上続く人気作となり、シリーズ終了のニュースが報じられた時には日本でも大きな反響が起きたという共通項を持つ。そんな2作の争いは、3シーズン多く続いた『クリミナル・マインド』に軍配が上がった。

3位以下も、警察もしくはFBIが、必要ならスペシャリスト(私立探偵、ミステリー作家、元殺し屋、霊媒師、魔物など)の助けを借りて捜査に当たるという、いわゆる一話完結型の犯罪捜査ものが数多くランクイン。一方で、『デスパレートな妻たち』『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』『プリティ・リトル・ライアーズ』『13の理由』のように、主要キャラクターはいずれも捜査機関とは関係のない一般人でありながらも、ある悲劇(事件)をきっかけに謎に巻き込まれていくというものも見られた。

犯罪捜査ものといえば、の探偵ドラマも何本かランクイン。世界一有名なシャーロック・ホームズが現代によみがえった設定の『エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY』が7位、『SHERLOCK シャーロック』は18位につけている。両作の差は、後者の一話あたりの尺がおよそ倍でありながらも通算話数があまりにも少ない(12話:154話)ことが一因だろう。

前述の『BONES』や『エレメンタリー』、そして『メンタリスト』『キャッスル/ミステリー作家のNY事件簿』『X-ファイル』のように男女のコンビが主人公のものもトップ20圏内に多く入った。

惜しくもトップ20入りを逃した作品としては、観終わっても謎が解けない『TRUE DETECTIVE/トゥルー・ディテクティブ』などがある。今後、視聴者が増えれば(視聴記録をつける人が増えれば)トップ20入りも狙えるだろう。

ジャンル別の人気ドラマランキング、次回はファンタジー編をお届け。お楽しみに!(海外ドラマNAVI)

