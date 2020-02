映画の公開を記念してオープンしていた、<「スター・ウォーズ」OH MY CAFE>に滑り込み潜入!1977年〜40年以上に渡って続いた<スカイウォーカー・サーガ>全9部作をプレイバックして、ファン同士が想いをめいめいに語り尽くせるような、フォース渦巻く素敵プレイスでしたよ。

店内は、貴重なコンセプトアートなどを使用したミュージアム形式になっていて、ダース・ベイダー、レイ、BB-8、ヨーダなどの人気キャラクターをイメージしたメニューや特別メニューもたくさん。「スター・ウォーズ」シリーズのアートを使用した、限定グッズも店内で販売中でした。

テーブルに案内されると、WEB申込限定プレゼントのクリアファイルが置いてありました。かなりの種類があったようで、全部ほしかったなあ。

■<STAR WARS>はるか彼方の銀河系ブラックカレー(1,590円)

まずは1品目!カレーです。ブラックカレー。スター・ウォーズロゴを模った看板メニューだそうで、これは普通に美味しかったですよ。

■ポーションパン(500円)

■ブルーミルク(650円)

これはファン必見!フォースの覚醒でレイが作中で食べていた液体を混ぜるとフワッと膨らむパンと、おなじみブルーミルクです。ポーションパン、これは美味しかった!味よりも再現してくれたことがうれしかったのですが、美味しいにこしたことはない。そしてブルーミルク。以前、アメリカの「スター・ウォーズ:ギャラクシーズ・エッジ」でブルーミルクを飲みましたが、この勝負はこっちの勝ち。今回クオリティー高いです。

ちなみに、テーブルの上では「マンダロリアン」の番宣をしていました。

総評としては、いつの日か再訪したいほどの満足度!ほかの作品とのコラボの際も、このクオリティーでぜひともお願いしたいです。ぜひ!

▼以下、店内中心のフォトレポートをどうぞ!

展示物だけでわくわくします

懐かしい!

入店待ちの間にメニューを吟味する時間があります

店内

展示物多めです

ストームトルーパーさん

アートなど

天井にも

BB-8さん

■名古屋:kawara CAFE&KITCHEN名古屋PARCO店/2020年1月23日(木)〜2月25日(火)

■北海道:コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード/2020年1月24日(金)〜2月24日(月)

■福岡:kawara CAFE & DINING KITTE博多店/2020年1月24日(金)〜2月26日(水)

■東京:OH MY CAFE TOKYO(東急プラザ表参道原宿店)/2020年1月18日(土)〜2月23日(日)

■大阪:kawara CAFE&DINING心斎橋店/2020年1月17日(金)〜2月23日(日)

(C) 2020 ILM and Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

(執筆者: ときたたかし)

―― 会いたい人に会いに行こう、見たいものを見に行こう『ガジェット通信(GetNews)』