ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、くつろぎタイムにぴったりな、ディズニーデザインの「モチーフ型クッション&ブランケット付き4WAYソファーベッド」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「モチーフ型クッション&ブランケット付き4WAYソファーベッド」

© Disney/Pixar

価格:各29,900円(税込)

※別途、2,490円(税込)の大型商品送料がかかります

サイズ:幅90、奥行70〜197、高さ10〜56(座面高10・26)cm

付属品:クッション2個(内1個はブランケット1枚とブランケット収納袋)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

座ったり、寝転んだり、様々な使い方ができるポップなデザインのソファーベッド。

4WAYタイプで、くつろぎ方に合わせて変形が可能です。

またしっかりとした厚みがあり、座り心地もバツグンで背もたれは14段階リクライニングOK☆

そして、置いておくだけで可愛いキャラクターモチーフのクッション2つ付きで、クッションの1つにはブランケットが入っています!

全部で8種類のデザインがラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

黒×赤×イエローのイメージカラーをあしらった「ミッキーマウス」デザインのソファーベッド。

座面が「ミッキーマウス」がいつも履いているパンツモチーフで、ミッキーシェイプと靴のクッションが付いています!

ミニーマウス

© Disney

座面のドットカラーがアクセントになった「ミニーマウス」

トレードマークでもある大きなリボンと、フェミニンカラーのハート型クッション付きです☆

ドナルドダック

© Disney

マリンなテイストの「ドナルドダック」デザインのソファーベッド。

お部屋の中がパッと明るくなるカラーで、浮き輪と「ドナルドダック」の足モチーフのクッションもキュート☆

チップ&デール

© Disney

座面に背中の縞模様が施された「チップ&デール」デザインのソファーベッド。

「チップ」と「デール」の愛らしいアップリケに、2人の大好物でもあるリンゴと木の実のクッションがポイントです!

くまのプーさん

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

イエロー×赤の配色がオシャレな「くまのプーさん」デザインのソファーベッド。

切り株とハニーポットのクッションが「プーさん」らしく、全体的にあたたかみがあってほっこり☆

トイ・ストーリー

© Disney/Pixar

『トイ・ストーリー』デザインのソファーベッド。

「アンディ」のお部屋のような雲柄の模様がかわいい!

「エイリアン」と「ピクサーボール」のクッションが付いています。

グーフィー

© Disney

「グーフィー」のソファーベッド。

オレンジ色とブルーの「グーフィー」のコスチュームを表現したデザインで、ビビッドなカラーがインテリアに映えそう☆

クッションは「グーフィー」の帽子と靴がモチーフになっています。

ベイマックス

© Disney

「ベイマックス」デザインのソファーベッド。

真っ白なソファーに、「ベイマックス」の特徴的な愛らしいお顔の刺繍が!

それから真っ赤なハート型のクッションに、長方形のクッションには「ベイマックス」のロゴがカタカナであしらわれています。

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

クッションの1つにはブランケットが入っています。

ブランケットはなめらかな肌触りでお昼寝にぴったり!

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

普段はソファーとしてくつろげて、

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

テレビを見たり、リラックスしたいときはゆったりと足を伸ばして、

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

うつ伏せになって寝転んでまったりしたり、

© Disney.Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

全て広げればベッドに大変身!

4通りの使い方ができます。

どの使い方でも刺繍やアップリケが楽しめるのもうれしいポイント。

くつろぎタイムにぴったりな、ディズニーデザインの「モチーフ型クッション&ブランケット付き4WAYソファーベッド」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

