『ER』『ドクター・ハウス』の医師が犯罪ドラマ『POWER』スピンオフに出演！

大ヒットした2本の医療ドラマ、『ER 緊急救命室』のシーズン3でインターンのデニス・ガントに扮し、『Dr.HOUSE ―ドクター・ハウス―』では全8シーズンにわたりエリック・フォアマン医師を演じたオマー・エップス。ドクター役の印象が強い彼が、犯罪サスペンスドラマ『POWER/パワー』のスピンオフに出演することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

『Power Book III: Raising Kanan(原題)』と題された前日譚スピンオフは、1990年代が舞台となり、オリジナル版に登場したカナン・スタークの台頭を描くシリーズとなる。オリジナル版ではラッパーの50 Centことカーティス・ジャクソンがカナン役で出演していた。現時点ではオマーの役柄に関する詳細は不明だが、主要キャラクターを演じるのではないかと見られている。

現在、『POWER』のスピンオフは『Power Book III: Raising Kanan』以外に米Starzで3本が進行中で、『Power Book II: Ghost(原題)』には歌手で女優のメアリー・J・ブライジ(『アンブレラ・アカデミー』)が主演。そして、オリジナル版に登場した政治家ラシャド・テイトを主役にした『Power Book IV: Influence(原題)』ではラレンズ・テイトが続投し、『Power Book V: Force(原題)』ではオリジナル版の主要キャラクターだったトミー・イーガンを主人公に、ジョセフ・シコラが続けて出演する予定だ。

近年のオマーは、アクションドラマ『ザ・シューター』やファンタジードラマ『よみがえり 〜レザレクション〜』に出演。『ドクター・ハウス』以前は『アルフィー』『モッド・スクワッド』『スクリーム2』といった映画にも数多く登場している。

また、オマーに続いてパティーナ・ミラー(『マダム・セクレタリー』)が出演することも決定。彼女は、厳しい男社会で名を上げたタフで容赦のない女性、ラケル・"ラク"・トーマスを演じるという。ラクはカナンの母親であり、息子を溺愛している設定とのこと。

本家は2月9日にStarzで放送されたシーズン6をもって幕を閉じたが、これからもオリジナルのユニバースは続いていくようだ。オマーとパティーナが出演するスピンオフと他3本の新シリーズについて、詳細が分かり次第お伝えしていきたい。(海外ドラマNAVI)

