【NAVI人気ドラマランキング：アクション編】『NCIS』を抑えて1位に輝いたのは...

海外ドラマ大好きな皆さんが、どの作品をどこまで見たのかを把握したり、これまでどのくらいの時間を海外ドラマに費やしてきたのかを知るために使える機能「海外ドラマ視聴履歴」。海外ドラマNAVIの同機能を使って皆さんが特にどんな作品を見ているのかを、ジャンル別にご紹介! 新たに見る作品を探している人や、自分のお気に入りの作品がどのくらい人気なのかが気になる人はぜひ活用してみてほしい。今回取り上げるのは「アクション編」トップ20!

1.『24 -TWENTY FOUR-』

2.『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』

3.『ウォーキング・デッド』

4.『CSI:ニューヨーク』

5.『プリズン・ブレイク』

6.『HAWAII FIVE-0』

7.『ブラックリスト』

8.『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』

9.『LOST』

10.『CSI:マイアミ』

11.『ARROW/アロー』

12.『シカゴ・ファイア』

13.『エージェント・オブ・シールド』

14.『HEROES/ヒーローズ』

15.『GRIMM/グリム』

16.『THE FLASH/フラッシュ』

17.『HOMELAND』

18.『パーソン・オブ・インタレスト』

19.『シカゴ P.D.』

20.『SCORPION/スコーピオン』

当サイトのDBに登録されているデータを元にしたジャンル別の視聴時間ランキングで、今回1位に輝いたのは『24 -TWENTY FOUR-』。2001年から9シーズンにわたってジャック・バウアーの長い一日が幾度も描かれ、すべての出来事がリアルタイムで進行する形で24時間を24話で描く斬新な手法と、二転三転する予測不能のストーリーで日本でも大ヒットとなった。

そんな1位と1万2789分(213時間9分)の差で2位に入ったのは、『24』の2年後となる2003年にスタートし、現在日本でも最新のシーズン17が放送中の『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』。こちらはもうすぐ通算400話に到達しそうなほどのロングランとなっているが、およそ半分の話数である『24』が上回った背景には、同作がNHKをはじめ全国各地の地上波で放送されるほど広く知れ渡っていることもあるだろう。とはいえ、新エピソードが続々生まれており、新シーズン更新も濃厚であろう『NCIS』がこのまま行けば最終的に追い抜く可能性は高い。

そして3位に入ったのは、こちらも地上波でも放送されている大人気ドラマ『ウォーキング・デッド』。2010年にスタートし、その数年前から徐々に高まっていたゾンビブーム再燃の決定打となった本作は、現在放送されているのが計139話であることを考えれば立派な成績だ。

4位以降も、ドラマファンにおなじみのタイトルばかり。そのほとんどが5シーズン以上、通算100話を超えるものだが、例外もいくつかあった。5位の『プリズン・ブレイク』(全部で5シーズン90話)、13位の『HEROES/ヒーローズ』(全部で4シーズン77話)、17位の『HOMELAND』(シーズン7終了時点で通算84話)、20位の『SCORPION/スコーピオン』(全部で4シーズン93話)の4作で、より多くの人々に見られていることで話数が少ないにもかかわらず好成績を残している。特に『24』に匹敵すると言われるほどの人気を誇った『プリズン・ブレイク』は、100話未満で唯一トップ10に入った。

惜しくもトップ20入りを逃した作品としては、『NCIS:ニューオーリンズ』などがある。今後、視聴者が増えれば(視聴記録をつける人が増えれば)トップ20入りも狙えるだろう。

ジャンル別の人気ドラマランキング、次回はミステリー編をお届け。お楽しみに!(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ウォーキング・デッド』 (c)2018 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』 (c)2017 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved.

『24 -TWENTY FOUR-』 (C)2017 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved.