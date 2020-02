ディズニー『アベンジャーズ』ランドの新情報や、「ムーンナイト」ドラマシリーズに関する噂の真相など、今週(2月17日〜21日)起きたマーベルに関する出来事を振り返ります。(編集部・倉本拓弥)

マーク・ラファロも関心!?ディズニー『アベンジャーズ』ランド、パフォーマー募集

米ディズニーは現在、ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークに今夏オープン予定の新テーマランド「アベンジャーズ・キャンパス」のショーで活躍するスタントパフォーマーを募集中。ブラック・ウィドウ、ブラックパンサーといったヒーローが対象となり、書類選考通過後にオーディションが受けられるようになっています。この募集に、マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)での今後が不透明なハルク役マーク・ラファロが「これって公開オーディション!? 僕は仕事が必要なんだ」とTwitterで反応。ハルクは募集外のキャラクターですが、マーベル俳優の関心も高いことがうかがえます。パークには、スパイダーマンをテーマにした新アトラクションも登場予定です!

「ファルコン&ウィンター・ソルジャー」に『ドクター・スリープ』俳優出演

ディズニーの動画配信サービス「Disney+」で配信される実写ドラマ「ザ・ファルコン・アンド・ザ・ウィンター・ソルジャー(原題) / The Falcon and The Winter Soldier」に、『ドクター・スリープ』などのカール・ランブリーが出演すると、Deadlineが報じました。カールのキャラクターは不明ですが、同サイトは、2003年に原作コミックで初登場した“ブラック・キャプテン・アメリカ”ことイザヤ・ブラッドレイではないかと予想しています。アンソニー・マッキーとセバスチャン・スタンが再びファルコンとウィンター・ソルジャーにふんするドラマシリーズは、8月米配信予定です。

ダニエル・ラドクリフ、「ムーンナイト」に関する噂を否定

俳優のダニエル・ラドクリフが、「Disney+」向けに製作される新作ドラマ「ムーンナイト(原題) / Moon Knight」でムーンナイトを演じるという噂を、ComingSoon.netのインタビュー内で否定しました。ダニエルいわく、『ムーンナイト』に関する噂は真実ではなく、何一つ聞いたことがないとのこと。しかし、MCUのような巨大フランチャイズ作品に参加する可能性はゼロではなく「数年間にわたって拘束されるなら、その作品を常に愛することができるか、確信が持てなくてはいけないよ。将来的に、そうしたフランチャイズにまた関わるのが嫌なわけじゃない。楽しいかもしれないしね」と語っています。

『エターナルズ』にMCU初となる同性愛者のキスシーン登場

MCUフェーズ4にラインナップされている映画『エターナルズ(原題) / Eternals』(11月6日全米公開)に、MCU初となる同性愛者のキスシーンが登場すると、出演者のハーズ・スレイマンがNewNowNextに明かしました。ハーズは、ゲイのスーパーヒーロー・ファストス(ブライアン・タイリー・ヘンリー)のパートナー役で出演。ファストスとの間には子供がいて、劇中ではキスシーンも用意されていると語っており「とても美しくて、感動的なキスだよ。撮影現場でみんなが泣いていた」と撮影を振り返っています。マーベル・スタジオ社長のケヴィン・ファイギは、フェーズ4でLGBTQキャラクターを登場させると明言しており、本作のほか、『ソー:ラブ・アンド・サンダー(原題) / Thor: Love and Thunder』ではヴァルキリー(テッサ・トンプソン)がバイセクシャルという設定で描かれる予定です。