アクション・サスペンスドラマ『ブラックリスト』がシーズン更新！

ジェームズ・スペイダー主演のアクション・サスペンスドラマ『ブラックリスト』が、キャストやスタッフが集まったお祝いの場でシーズン8へ更新することが発表された。米Deadlineなど複数のメディアが一斉に報じている。

米NBCで2013年にスタートし、同局の看板番組として人気を博している『ブラックリスト』。脚本番組部門で共同部長を務めるリサ・カッツとトレイシー・パコスタは、「素晴らしいキャスト、プロデューサーとクルー全員が、毎週絶えず卓越し続けています。レッドとリズのストーリーをシーズン8へと続けられるなんて、これ以上の興奮はありません」とコメント。主演のジェームズやリズ役のメーガン・ブーンはシーズン7をもって一旦契約が満了となっていたため、今回の更新に合わせて新たに契約を交わした形となったが、現時点ではシーズン8が最終シーズンになるのかは明らかになっていない。

今回の更新は、キャストやクルーが集まったシリーズ通算150話達成のお祝いの場で発表された。

Are you Red-y? February 20, 2020



世界中の犯罪者たちと裏取引をし、犯罪コンシェルジュと呼ばれる最重要指名手配犯レイモンド・"レッド"・レディントンがある日突然、FBIに出頭したところから始まった本シリーズ。シーズン6ではついにレディントンの正体が明かされ、エリザベスは真実を知る。さらに死んだはずのあるキャラクターが生きていたことから、物語は一変した。

本国アメリカではシーズン7の前半が終了したところだが、現時点で同シーズンは660万人の視聴者を獲得。18〜49歳層においては、これまでのほとんどのシーズンで金曜ドラマの1位を記録している。

『ブラックリスト』シーズン7は、日本では4月28日(火)22:00よりスーパー!ドラマTVにて放送スタートする。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ブラックリスト』シーズン7 (c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Open 4 Business Productions LLC. All Rights Reserved.