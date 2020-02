現在、サンフランシスコで撮影中の映画『マトリックス4/The Matrix 4(原題)』のメイキングシーンがツイートされた。

ツイッターにて拡散された動画の長さは約15秒。そこにはバイクに跨るネオ役のキアヌ・リーヴスと、トリニティ役のキャリー=アン・モスの姿を垣間見ることができる。

このツイッターに投稿された動画では何を意味をするのか憶測の域を出ない。だが、この動画からは映画の世界に革命をもたらした『マトリックス』で鮮烈なイメージを残したトリニティはそのままに、一方で髭を生やし、髪を伸ばしたネオの姿を確認することができる。モーフィアス役として知られるローレンス・フィッシュバーンと、エージェント・スミス役を演じたヒューゴ・ウィービングは現時点では出演しない見通しだという。

「野心的」とも言われる、『マトリックス4』が無事撮影、公開される日を心待ちにしたい。

Keanu Reeves and Carrie-Anne motorclice action in the new matrix 4@abc7newsbayarea @MoviesMatrix @keanuplanet @KeanuReevess_ pic.twitter.com/1kVLevmJdM

- marcos vedovetto (@vedoveto37) 2020年2月16日