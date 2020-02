ダンス&ボーカルグループのFANTASTICS from EXILE TRIBEが、ファースト写真集『FANTASTICS from EXILE TRIBE 1st 写真集 FANTASTIC NINE』を、4月15日に発売することが決定。筋トレ風景やもぐもぐ動画など、メンバー8人のオン&オフの姿が満載されたものとなっている。デビュー前に全国78公演で7万5000人を動員、2018年12月のメジャーデビューから約1年後にはファーストアルバムをリリース、アリーナツアーも決定するなど中高生に絶大な人気を誇るFANTASTICS from EXILE TRIBE(世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太)。本書は、グループ初の単独ツアー「FANTASTICS SOUND DRAMA 2019 FANTASTIC NINE」に密着した写真集。表紙からは躍動感あふれるサウンドパート、裏表紙からは表情豊かなドラマパートがスタートする構成となっており、表・裏どちらからでも楽しめる。また、彼らの“オンのオン”“オンのオフ”“オフのオフ”の3つの顔が掲載されており、“オンのオン”は、ステージ上の8人の熱いパフォーマンスを激写したものとなっている。“オンのオフ”は、リハーサル風景、直前の楽屋風景、舞台袖に密着した写真。ダンスパートを眺める八木や中島の真剣なまなざし、楽屋前で筋トレに励む瀬口の肉体美、繊細な舞台袖で一瞬見せた世界と澤本の笑顔など、ステージ上では見ることができない貴重なショットが満載となっている。また、本書ではメンバーの世界がツアー中に撮影した“オフのオフ”動画を、AR技術(発売後3ヵ月の限定公開)で楽しめる仕組みを採用。堀が北海道でグルメを堪能する様子や、リハ中に見せた佐藤のあどけない笑顔、オフ動画限定の木村の胸キュンセリフなど、メンバーの世界だからこそ撮影できた貴重なものがそろっている。日頃よりダンス動画を制作するなど、動画にも力を入れている世界の一面にも注目だ。さらに本書には、彼らのこれまで、現在、これからに迫る個別インタビューのほか、メンバーそれぞれのカラーを全面に押し出した撮りおろし写真も掲載されている。『FANTASTICS from EXILE TRIBE 1st 写真集 FANTASTIC NINE』は、主婦と生活社より4月15日発売。価格は2400円(税別)。