ダニーとスティーヴのレストランは？『HAWAII FIVE-0』シーズン9、5月8日（金）よりリリース

ハワイ州知事直属の特別捜査チーム、FIVE-0の活躍を描く大人気の常夏ポリスアクションドラマ『HAWAII FIVE-0』。シリーズ通算200話、さらにオリジナルドラマの放送開始から50周年を迎えるシーズン9のDVDが、5月8日(金)よりリリースされる。

1968年の『ハワイ5-0』放送スタートから50年を迎えたことを記念し、第1話はオリジナルのパイロット版を現代版に書き下ろした特別エピソードに。そしてシリーズ通算200話目となる第7話は、1941年に"タイムスリップ"して描かれる展開になっている。

チームに加わって間もないアダムに関するある疑惑が解決しないまま前シーズンが終了していたが、新シーズンではチームがいよいよ事件の真相に迫っていく。さらに、アダムとコノとの関係に衝撃の変化も...。一方、ダニーとスティーヴが共同経営するレストランが晴れてプレオープンの日を迎えるが、スティーヴが体験したあることをきっかけに二人は重大な決断をすることに?

アクションと巧妙なサスペンス、波瀾含みの展開が見逃せない!!



■『HAWAII FIVE-0』シーズン9 商品情報

<セル>

DVD-BOX PART1(9,800円+税)...5月8日(金)発売

DVD-BOX PART2(9,800円+税)...6月3日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜7...5月8日(金)レンタル開始

DVD Vol.8〜13...6月3日(水)レンタル開始

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『HAWAII FIVE-0』シーズン9

TM & (C) 2020 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.