"世界で最も見られているTVドラマ"『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン3が日本初放送

映画『チャーリーとチョコレート工場』や『ベイツ・モーテル』のフレディ・ハイモアが主演を務めるヒューマンメディカルドラマ『グッド・ドクター 名医の条件』。昨年9月に全米でスタートしたシーズン3が早くもWOWOWプライムにて日本初放送となる。

自閉症であるとともに天才的記憶力を持つサヴァン症候群の青年医ショーンを主人公に、米カリフォルニアにある聖ボナベントゥラ病院で仲間とともにドクターとして成長していくヒューマンメディカルドラマ。昨年のモンテカルロ国際TV祭では、"世界で最も見られているTVドラマ"(全世界で計約5000万人が視聴)に選ばれ、シーズン4への更新も決まっている人気シリーズ。

シーズン3では、ショーンを病院に招いたグラスマン院長が病院を去り、後任の院長兼外科部長であるアンドリュースもショーンをかばって職を追われた中、新外科部長リムはレジデントたちにも執刀を任せると宣言する。レジデントたちは執刀医になるべくライバル心を燃やしていく―。他者との交流に問題を抱えつつも、膨大な医学の知識とひらめきで周囲のドクターや患者たちから徐々に信頼を得るようになり、医師として成長していくショーン。そして、ついに初デート...?!

主人公ショーン役のフレディをはじめ、リチャード・シフ(アーロン・グラスマン役)、ニコラス・ゴンザレス(ニール・メレンデス役)、アントニア・トーマス(クレア・ブラウン役)、ヒル・ハーパー(マーカス・アンドリュース役)、クリスティーナ・チャン(オードリー・リム役)、フィオナ・グーベルマン(モーガン・レズニック役)、ウィル・ユン・リー(アレックス・パク役)、ペイジ・スパラ(リア役)、ジャシカ・ニコール(カーリー役)らレギュラーキャストは続投している。



ゲスト出演として、8シーズンに渡って放送された大ヒットメディカル・ドラマロバート・ショーン・レナードが患者役として第3話に登場する。このキャスティングは、放送局米ABCによる「Cast From the Past Week(過去の出演者の週)」という企画によるもので、本作のクリエイターであるデイヴィッド・ショアは『Dr.HOUSE』を手掛けていたことから実現したもの。医師を演じていたロバートが今度は患者という役柄でどのような姿を見せるのか今シーズンの楽しみの一つだ。

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン3 放送情報

WOWOWプライムにて

4月16日(木)スタート(全20話)[第1話無料放送]

毎週木曜 23:00[二][字]

毎週金曜 23:00[字]

「第1話まとめて見せます!春の海外ドラマスペシャル」

4月4日(土)第1話先行無料放送[二][字]

<関連特集>

『グッド・ドクター 名医の条件』シーズン2 一挙放送(全18話)

4月13日(月)から16日(木)11:00〜[二][字]

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『グッド・ドクター3 名医の条件』(c) 2019 Sony Pictures Television Inc. and Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.