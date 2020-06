昨今世界的に問題となっている「COVID-19」(新型コロナウィルス感染症)の影響が、アニメ業界にも出始めている。

「COVID-19」が猛威を振るっている中国本土では、感染拡大を防ぐために外出の制限などが設けられていることなどからアニメの制作状況にも影響が出ていると思われる。そういった事情もあり、現在放送中のアニメの放送スケジュールにも影響が出始めているようだ。



6月10日18時30分の時点で判明しているイベント、放送スケジュールの変更情報は以下の通り。

イベント中止、延期

<6/10>

■Fate/Grand Order Fes. 2020 in TOKYO DOME

東京ドームでの開催を予定していた「Fate/Grand Order」5周年イベントの中止が決定した。

政府が提示するガイドラインによると、8月以降も会場の収容人数の5割以下での開催が推奨されているが、本イベントにおいてはそれを超える9割以上のチケットが販売済みとなっており、ガイドラインに沿って安全を確保した上での開催は難しいという結論に至ったという。

今後、別の形での5周年企画を展開できるよう尽力するとのこと。

また、公式サイトではチケット払い戻しの案内が公開されているので、ご確認いただきたい。



■ウルトラマンフェスティバル2020

毎年恒例の夏のイベントとなっていたウルトラマンの一大イベント「ウルトラマンフェスティバル」だが、今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催中止が決定した。

なお、オンラインで楽しめる代替イベントを準備しているとのこと。詳細については円谷プロ公式およびウルトラマンフェスティバル公式Webサイト、ツイッターで発表するとのことだ。



<6/2>

■メガホビ2020夏

メガハウス主催のホビー・フィギュア展示イベント「メガホビ2020夏」の中止が発表された。

なお、今回の中止を受けて代替イベントが検討されているとのこと。新しい情報はメガハウス公式サイトにて発表されるそうだ。



<5/28>

■アニメロサマーライブ2020 -COLORS-

夏の風物詩、アニサマの延期が決定した。2020年8月28日(金)〜30日(日)の開催を予定していたが、2021年8月27日(金)~29日(日)の繰り越し開催となる。

会場は埼玉県内で調整中とのこと。

現在進行中のniconico先行の当落発表は5月29日(金)12時に予定通り行うものの、それ以降に予定していたチケット予約、並びに販売はすべて中止となる。



<5/22>

■アイドルマスター SideM 5thライブ(仮称)

2020年7月18日(土)〜7月19日(日)にメットライフドームにて開催を予定していた「アイドルマスター SideM 5thライブ(仮称)」の中止が決定した。

なおイベントに関して、観客側で手配した宿泊費・交通費についての補償はないので、ご注意を。



<5/19>

■少女☆歌劇 レヴュースタァライト-The LIVE- 新作公演

7月3日、4日、5日に上演を予定していたが、延期が決定。

1次先行でのチケット購入者には、振替公演の案内が。

2次先行応募者には、現在のシリアルコードでの延期公演の先行申し込みを実施予定。



■少女☆歌劇 レヴュースタァライト 超(スーパー)EXHIBITION in Gallery AaMo



7月1日(水)〜7月13日(月)開催予定の展示イベントが中止となった。

代替イベントとして、「バンドリ!(アルゴナビス含む)」と「スタァライト」の合同展示イベントの開催を予定しているとのこと。詳細は後日発表だそうだ。

<5/11>

■ワンダーフェスティバル2020[秋]

ワンダーフェスティバル公式サイトにて、「ワンダーフェスティバル2020[秋]」の開催中止が発表された。

申し込み内容はすべて無効になるとのこと。マイページについては、当座、閲覧可能とし、以後、予め時期を告知したのち閲覧できなるのこと。

なお、「ワンダーフェスティバル201[冬]」については、イベントスケジュールを再設定し、改めて参加申込の受付をする予定。

開催の可否については改めて告知するそうだ。



<5/8>

■東京ゲームショウ2020

毎年9月に開催されているゲームの展示イベント「東京ゲームショウ」だが、今年は新型コロナウイルス拡散防止の観点から、千葉県・幕張メッセでの開催を中止。

かわりにオンライン開催の方法を検討することを発表した。

変更の詳細については、5月下旬より公式サイトにて順次発表するとのこと。



<4/29>

■「ギヴン-夜が明ける-」@Zepp Tokyo

6月2日(火)開催予定だったイベント「ギヴン-夜が明ける-」@Zepp Tokyoが中止となった。

改めて公演するために日時、場所を調整中とのこと。

町田公演購入者優先申込にてすでに入金済の人には、チケットの発券開始日時と振替公演当日に都合が合わず来場ができない場合の払い戻しの案内を、後日らためて行うそうだ。



<4/10>

■「ラブライブ!新シリーズ」メインキャスト一般公募オーディション

現在審査が行われている「ラブライブ!新シリーズ」メインキャスト一般公募オーディションだが、二次審査以降の日程延期が発表された。

延期後の日程も状況により、変更する可能性があるとのこと。



■25周年記念 るろうに剣心展

2020年4月24日(金)〜6月7日(日)開催予定の「25周年記念 るろうに剣心展」だが、会期を2021年に延期することが決定した。

販売済みの展覧会チケット各種については、料金の払い戻しが行われるとのこと。また、延期後のスケジュールなどは展覧会公式サイト(https://ruroken-ten.com)等にて発表するそうだ。



■ニコニコネット超会議2020

4月12日(日)〜4月19日(日)の計8日間にわたって開催を予定している「ニコニコネット超会議2020」だが、各公演や企画の中止・延期・変更が決定した。該当企画・公演は以下の通り。



<中止公演・企画>

超歌舞伎 Supported by NTT『御伽草子戀姿絵』

NTT超未来研究所 presents ミカカランドONLINE!

ニコニコネット超会議2020×EGOIST LIVE TOUR 2020 side-A「chrysalizion code 404」

超ボーカロイドエリア

アイドルマスター スターリットシーズン(超ゲームスタジオ from 闘会議2020)

みんなで作る!ネットからの差し入れ超カレー



<延期公演・企画>

VTuber Fes Japan

VOCALOID Fes supported by 東武トップツアーズ

超ZUNビール



<変更>

超テクノ法要×向源

超ナマケット(事前番組の中止)

超ゲームスタジオfrom闘会議2020 ほか

詳細は公式サイトにてご確認いただきたい。



<4/7更新>

■声優紅白歌合戦2020

2020年5月2日(土)に開催予定だった「声優紅白歌合戦2020」の中止が決定した。ただし、今後も「声優紅白歌合戦」は開催を予定しているとのことだ。

公演中止に伴う今後の対応については、公式サイトにてご確認いただきたい。



<3/31更新>

■株式会社ブシロード関連

株式会社ブシロードは、引き続き2020年5月末までに予定している主催イベントの開催を中止、もしくは開催延期すると発表した。「少女☆歌劇レヴュースタァライト」「BanG Dream!」「カードファイト!ヴァンガード」「D4DJ」など、人気タイトルのイベントも含まれている。詳細は公式サイト(https://bushiroad.com/information/83)でご確認いただきたい。



■ARC WORLD TOUR 2020

アークシステムワークスの格闘ゲーム大会「ARC WORLD TOUR 2020」の中止が発表された。

世界各地で開催される大会でポイントを獲得した上位者が、2020年冬にロサンゼルスにて開催される決勝大会に出場できる予定だった。

本ツアー中止に伴う各種大会の変更については、公式サイトにてご確認いただきたい。



■マチアソビvol.24

2020年5月に開催を予定していたマチアソビvol.24の中止が、発表された。

なお秋開催予定のマチアソビvol.25の準備は、すでに進められているとのことで、秋には再び徳島の地に笑顔で集まれることを期待したい。



■コミックマーケット98

3月27日、コミックマーケット準備会はコミックマーケット98(開催日5月2日〜5日・於:東京ビッグサイト)の開催中止を発表した。

1975年の開始以来、開催そのものが中止となるのは今回が初。

なお中止にあたってのサークル参加者、一般参加者への対応については、公式サイトに記載されているので、詳細はそちらでご確認いただきたい。



■ニコニコ超会議2020×闘会議2020

2020年4月18日(土)、 19日(日)に千葉・幕張メッセで開催予定だった「ニコニコ超会議2020」「闘会議2020」の中止が決定した。その代わりに、開催を予定していた「ニコニコ超会議2020」の日程に新たに6日間を加え、 4月12日(日)〜4月19日(日)の計8日間にわたって「ニコニコネット超会議2020」と題した、リアルイベントに代わるネットイベントを開催することが決定した。



なお4月18日(土)〜4月19日(日)は幕張メッセ・イベントホールから、「ニコニコ超会議2020」一番のみどころである伝統芸能と歌舞伎と最新技術が融合した「超歌舞伎 Supported by NTT」、最新の技術を用いたバーチャルキャラクターによる音楽ライブ「VTuber Fes Japan」「VOCALOID Fes」の生配信される予定。



■「スクフェスシリーズ感謝祭2020」開催中止

2020年4月11日(土)・12日(日)に開催予定となっていた、スマートフォン向けアプリ「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」(以下、スクスタ)および「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル」(以下、スクフェス)のリアルイベント「スクフェスシリーズ感謝祭2020」が、開催中止となったことが発表された。

なお、4月11日(土)・12日(日)は生放送の実施が検討されている。

また、スクフェスシリーズ感謝祭2020に関しては、代替開催が検討されている。

代替開催につきまして、開催可否を検討中となっているので、チケットを購入した全員が払い戻しの対象となるとのこと。詳細は、公式ページ・公式ツイッターにて発信される。



■東京アニメアワードフェスティバル2020



毎年開催されている国際的なアニメーション映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2020」の、2020年3月13日〜16日に予定していた全プログラムの開催が中止となった。

これによって国内外のアニメーション作品やアニメ関係者を表彰する授賞式や、作品の上映会、トークセッションなどは中止となったが、コンペティション部門については、会期中に予定していた審査の代替について現在検討しており、受賞者を決定次第発表するとのこと。

また、2020年3月15日に開催を予定していた「TAAF2020“ノイタミナ”15周年記念プログラム」も中止となったものの、“ノイタミナ”15年間の全放送作品を、2005〜2009年度、2010〜2014年度、2015〜2019年度の5年度に区切り、ファンの皆様に、「もう一番見たい!」という“思い出”の作品を投票してもらうという企画の結果は発表。公式サイトに掲載されているので、詳細はそちらでご確認いただきたい。





■AnimeJapan 2020/ファミリーアニメフェスタ2020」開催中止

2020年3月21日〜24日に東京ビッグサイトで開催が予定されていた日本最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2020」が開催中止となることが発表された。





■第14回声優アワード

声優アワード実行委員会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大リスクが高まっていることから、2020年3月7日(土)に開催予定だった「第14回声優アワード」の授賞式と、新人発掘オーディション最終審査を中止または延期すると発表した。





■静岡ホビーショー

ホビーメーカーが多数集まる静岡県で、毎年5月に開催されている国内最大規模のホビーイベント「静岡ホビーショー」だが、2020年5月13日(水)〜5月17日(日)に予定されていた「第59回静岡ホビーショー」の中止が発表された。

■「温泉むすめ」とのコラボレーションイベント

長野県・渋温泉の歴史の宿・金具屋で開催を予定していた、「温泉むすめ」とのコラボレーションイベントの中止が発表された。

なお、参加予定だったお客様には、すでに支払い済みのイベント参加料金の返金手続きを 2020年2月25日(火)より順次行うほか、別途郵送にて本イベントでの配布を予定していたオリジナルバッジがプレゼントされるとのこと。

返金手続きなどの問い合わせは、イベント運営事務局メールアドレス(shibuonsen@yukoyuko.co.jp)まで。





声優イベント

<6/10>

■鬼頭明里





政府より発表されているコロナ禍におけるイベント開催の収容可能人数制限に則り、開催を行う場合の開催予算の都合のため、鬼頭明里1stアルバム「STYLE」に封入されている「チケット優先販売申込券」に記載のチケット価格より、チケット価格の改定が行われることが決定した。価格の変更は以下の通り。

”改定前”価格:6,800円(税別)

↓

”改定後”価格:12,000円(税別)

また、「チケット優先販売申込券」に記載されている日程、会場、申込受付期間、枚数制限など、価格以外の情報に関しましては変更ないとのこと。





ご応募をご検討の皆様にはご迷惑をおかけ致しますが、何卒、ご理解とご了承を頂けますと幸いです。



■内田彩

3月14日・15日に大宮ソニックシティで開催予定の5周年ライブの延期が決定。8月15日・16日に、同会場で振替公演が開催されることになった。購入済みのチケットは、そのまま同座席で振替公演で使用可能。

払い戻しにも対応するとのことで、詳細は公式サイト(https://aya-uchida.net/contents/301792)にてご確認いただきたい。





■東山奈央

2月26日より受付開始予定だった、声優・東山奈央さんのイベント・虹のわっか特別企画「Nao’sキッチン出張版〜わっかメイトご飯会〜」もイベント開催を延期。

改めて日程は発表されるとのことなので、引き続き情報を待ちたい。



■イヤホンズ

2月29日(土)に竹芝NEW PIER HALLにて開催予定だった「イヤホンズ4周記念LIVE」も、台風19号により中止となったライブの振り替え公演だったが中止に。公演チケットの払い戻しに関しては近日中に告知される。





アニメ放送延期

<6/10>

■おちこぼれフルーツタルト

2020年7月放送開始から10月放送開始に延期となった。

詳細日程は決まり次第、公式サイトおよびTwitterで発表するとのこと。



<6/9>

■ツキウタ。 THE ANIMATION2

2020年4月から2020年7月より放送スケジュール変更が発表された本作だが、改めて2020年10月より放送開始に変更となった。

また、6月26日発売予定の主題歌CD(2種)に封入されている応募シリアルを使用した、9月27日開催予定だったアニメの最終話先行上映会は、同日程(9月27日)のまま、「第1話&第2話先行上映会」に内容を変更して開催する。



<6/4>



■ノー・ガンズ・ライフ(第2期)

2020年4月より放送を予定していたアニメ「ノー・ガンズ・ライフ」(第2期)だが、2020年7月放送よりTBSほかでの放送・配信が決定した。

放送時間・曲などの情報は、決定次第公式サイトで発表されるそうだ。

<6/2>

■ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかIII

2020年7月より放送開始を予定していたが、2020年秋以降の放送に延期。詳細なスケジュールについては、後日、公式サイトやツイッターで告知されるとのこと。



<5/29>

■アサルトリリィ BOUQUET

2020年7月より放送開始予定だったが、2020年10月の放送開始にスケジュールが延期取った。



■スケートリーディング☆スターズ

2020年7月より放送開始予定だったが、延期が決定。放送時期については、決定次第発表されるとのこと。



■EX-ARM

2020年7月より放送開始予定だったが、2020年秋以降の放送にスケジュールが変更となった。詳細が決まり次第、公式サイトなどで発表されるとのこと。



<5/28>

■転生したらスライムだった件 第2期

■転生したらスライムだった件 転スラ日記



2020年10月より放送開始予定の「転生したらスライムだった件 第2期」、2021年1月より放送開始予定の「転生したらスライムだった件 転スラ日記」が、それぞれ以下のようにスケジュール変更となった。



・転生したらスライムだった件 第2期

第1部2021年1月、第2部2021年7月放送予定



・転生したらスライムだった件 転スラ日記

2021年4月より放送予定



詳しい放送スケジュールについては、決定次第公式サイトおよび公式ツイッターにて発表予定だ。



<5/27>

■七つの大罪 憤怒の審判

2020年10月より放送開始を予定していたが、延期が決定した。

放送日程は、改めて公式サイトやツイッターにて発表するとのこと。



■戦翼のシグルドリーヴァ

2020年7月より放送開始を予定していたが、10月放送開始に延期が決定。

詳細な日時については、公式サイトにて発表するそうだ。





■とある科学の超電磁砲T

5月29日(金)に放送を予定していた#16「天賦夢路(ドリームランカー)」の放送が、7月24日(金)に延期となった。

また当初6月までの放送予定だったが、9月まで放送を延期することが決定。

それにともない5月29日(金)からは「キャストが選ぶ!『とある科学の超電磁砲』傑作選」を放送。

また7月10日(金)の放送では「みんなが選ぶ!『とある科学の超電磁砲』傑作選」を放送。公式サイトにある応募フォームで、一度見たい『とある科学の超電磁砲』シリーズのエピソードを投票できるので、ぜひ参加しよう!





<5/22>

■ひぐらしのなく頃に

2020年7月よりTV放送を予定していたが、放送が延期となった。

新たな放送開始日については、決定次第、公式サイトやツイッターにて発表するとのこと。



■ハイキュー‼ TO THE TOP

2020年7月よりTV放送を予定していた第2クールだが、放送が延期となった。

新たな放送開始日については、決定次第、公式サイトやツイッターにて発表するとのこと。



<5/21>

■「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」Rhyme Anima

2020年7月よりTV放送を予定していたが、10月放送開始にスケジュールが変更となった。

詳細は決定次第、公式サイトやツイッターにて告知されるそうだ。



<5/19>

■アクダマドライブ

2020年7月よりTV放送を予定していたが、10月放送開始にスケジュールが変更となった。

詳細は決定次第、公式サイトやツイッターにて告知されるそうだ。



<5/12>

■ギャルと恐竜

5月23日(土)以降放送予定だった、第8話以降の放送延期が決定。

かわりに第1話〜第5話が順次再放送される予定。

また、Blu-ray/レンタルDVDシリーズの発売延期、セルDVDシリーズの発売中止が決定した。新しい発売日は現状未定となっており、決定次第公式サイトやツイッターにて発表されるとのこと。



<5/8>

■五等分の花嫁∬

2020年10月より放送開始を予定していた「五等分の花嫁∬」だが、新型コロナウイルス「COVID-19」の感染拡大の影響を受け、2021年1月に放送を延期することが決定した。



<5/7>



■やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。-完-

2020年4月より放送を予定していたところ、3月7日に放送延期が決定した本作だが、2020年7月より放送開始することが公式サイトにて発表された。

「7月からの放送に向け、安全第一で試行錯誤しながら制作を進めております。」

とのことで、無事に制作が再開したそうでひと安心だ。



<4/29>

■ガンダムビルドダイバーズRe:RISE

5月14日より配信・放送予定だった第19話が延期となった。代わりにセレクト放送・配信がスタートする。



■メジャーセカンド

5月2日放送予定だった第5話の放送が延期。

5月2日より第1話〜第4話を再放送する。



■ブラッククローバー

5月5日以降の放送・配信を延期。代わりに第1話より再放送がスタートする。



■ちびまる子ちゃん

5月3日より新作エピソードの放送が延期。かわりに「春のさくらももこ祭り」と題した、さくらももこ原作の人気エピソードの再放送が行われる。



■ガル学。〜聖ガールズスクエア学院〜

5月4日以降の放送が延期。第1話から再放送がスタートする。



■キングダム(第3シリーズ)

5月3日放送の第5話以降の放送が延期となった。

今後の放送予定については決定し次第、公式サイトなどで告知するとのこと。



■ミュークルドリーミー

5月3日放送の第5話の放送延期が決定。3日は第1話の再放送が行われる。



■キラッとプリ☆チャン

5月3日放送の第107話の放送延期が決定。5月3日からはプリチャンアイドルたちの活動を振り返る「プリ☆チャン キラッとセレクション」を放送。



■デュエルマスターズキング

5月3日以降は再放送となることが公式サイトで発表された。



<4/23>

■富豪刑事 Balance:UNLIMITED

新型コロナウイルスの影響で、第3話以降の放送延期が決定。

2020年7月16日(木)より、改めて第1話から放送されることが決定した。



■約束のネバーランド

新型コロナウイルスの影響で、2020年7月9日(木)より放送開始予定だった第1期の再放送が、2020年10月に。そして2020年10月より放送開始予定だった第2期が、2021年1月放送に変更となった。



<4/20>

■「ヒーリングっどプリキュア」

4月26日(日)より、これまでに放送した話数の中から、厳選したエピソードを再放送することが決定した。第13話以降の放送再開に関しては、決まり次第発表されるとのこと。



■「デジモンアドベンチャー:」

4月26日(日)より当面の間「ゲゲゲの鬼太郎」(第6期)を再放送することが決定した。

「デジモンアドベンチャー:」の放送再開は決まり次第発表される予定。



■ONE PIECE

4月26日(日)より当面の間ワノ国編(892話〜)を再放送することが決定。

930話以降の放送は、決まり次第発表される予定。



■食戟のソーマ 豪ノ皿



第3話以降の放送延期が決定。TOKYO MXおよびBS11では、4月24日(金)以降第1話から再放送がスタート。5月8日の第3話再放送以降の放送については、公式サイトや公式ツイッターで発表される予定。





<4/17>

■天晴爛漫!

第4話以降の放送・配信の延期が決定。今後のスケジュールについては、日程が決まり次第、公式サイト・Twitterにて発表される予定。



<4/15>

■放課後ていぼう日誌



4話以降の放送・配信の延期が決定。今後のスケジュールについては、日程が決まり次第、公式サイト・Twitterにて発表される予定。

また、2020年4月29日(水)に発売を予定していたオープニング・エンディングテーマCD「SEA HORIZON/釣りの世界へ」は、2020年7月22日(水)に発売を延期。2020年6月26日

(金)より順次発売を予定していたBlu-ray/DVDシリーズ(全3巻)の発売も、変更が決定した。各商品の変更情報については、公式サイトにてご確認いただきたい。



<4/10>

■「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」最終章(2ndクール)

2020年4月より放送界を予定していたが、放送及び配信延期が決定。2020年7月より放送・配信予定に変更となった。

4月18日より「ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld」1stクールの再放送がスタートする予定。





<3/9更新>

■「Re:ゼロから始める異世界生活」第2期



2020年4月より放送される予定だった「Re:ゼロから始める異世界生活」第2期の放送時期が、7月に延期されることが決定した。

世界的な問題となっている新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって、制作スケジュールに大きな影響が出ていることが原因とのこと。現在2020年7月からの放送開始を予定しているが、詳細が決定次第、公式サイトおよび公式ツイッターにて発表される。

また、あわせて第2期の主題歌CDの発売日も変更された。OPテーマ「Realize」の発売日は2020年8月26日に、EDテーマ「Memento」の発売日は2020年9月2日に延期となった。なお、価格や特典に変更はないとのこと。



<3/6更新>

■魔王学院の不適合者〜史上最強の魔王の始祖、転生して子孫たちの学校へ通う〜

2020年4月より放送を予定していた本作だが、2020年7月より放送開始とスケジュールが変更したことが、公式サイトにて発表された。

公式サイトによると、「昨今世界的に問題となっております『COVID-19』により、制作スケジュールに大きな影響が出ております。また、制作状況が大きく改善される見込みも立っていません。」とのこと。

詳細な放送スケジュールは、引き続き公式サイトにて発表するとのことだ。



■<Infinite Dendrogram>-インフィニット・デンドログラム-

2月20日(木)放送予定の第7話「決闘都市」が、「COVID-19」の影響による制作上の都合により放送を延期。

2月20日の各局での放送が第1話「可能性の始まり」の再放送に変更されるほか、dアニメストアでの第7話先行配信が延期。2月20日23時30分以降に実施される各配信サイトでの第6話「小数点の彼方」配信は予定どおりに行われる。







2月21日(金)放送予定の#7「Auribus oculi fideliores sunt.(見ることは聞くことより信じるに値する)」が、「COVID-19」の影響による制作上の都合により放送を延期。21日は、#6「開戦」が再放送され、28日に#7「Auribus oculi fideliores sunt.(見ることは聞くことより信じるに値する)」が放送された。



そして3月6日及び、3月13日放送は特別番組『「とある科学の超電磁砲」スペシャルセレクションですのっ!』前編(3/6放送分)、後編(3/13放送分)が放送されることになった。

第8話の放送日時については、引き続き続報を待ちたい。





■はてな☆イリュージョン

2月20日(木)はこれまでの放送を振り返る特別編「恋と魔法のイリュージョンで、夢中させちゃいます!スペシャル」を放送。松岡禎丞さん(不知火真役)、富田美憂さん(星里夢未役)が出演予定。

第7話以降は2月27日より順次放送・配信を予定しているとのこと。



■A3

2月3日(月)に放送を予定していた第4話が放送中止。新たな放送日については、アニメ公式サイトで後日発表するとのこと。2月23日(日)開催予定のアニメ「A3!」SEASON SUMMER先行上映会 及びライブ・ビューイングも中止となった。





映画情報

■名探偵コナン 緋色の弾丸

2020年4月公開予定が延期となっていた本作だが、2021年4月公開にスケジュール変更されることが決定した。

すでに購入済みの鑑賞券は、2021年4月の公開でも使用できるので、大切に保管しておこう。



■機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ

2020年7月より全国上映の予定だったが、公開延期が決定した。

詳細は以下の記事でご確認いただきたい。

⇒映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」2020年の7月の公開予定を延期決定!



■るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning

2020年7月より2部作連続公開を予定していたが、新型コロナウイルスの影響で作業が中断したため、2021年ゴールデンウイーク公開に延期が決定した。

今回の発表にともない、緋村剣心役・佐藤健と神谷薫役・武井咲の新写真が公開。また佐藤健、大友啓史監督のコメントも公開された。





<佐藤健 コメント>

映画の公開を楽しみに待っていて下さった皆様に申し訳ない気持ちです。

皆様が安心して映画館に足を運べる日が一日でも早く返ってくることを願うと共に、そのためにも今後も一歩一歩着実に歩みを進めていくことが大事だと感じています。

そして来年の公開日をお互いに健康で迎え、必ずまたお会いしましょう。

皆様の日々の幸せを祈っています。

佐藤健

<大友啓史監督 コメント>

緊急事態宣言以降スタジオが閉鎖され、すべての作業がストップしてしまい、それ以降も仕上げ作業や公開に至る様々な準備を行うことができませんでした。「エンタメ復活の狼煙を『るろうに剣心』で」という志でいただけにとても残念です。公開を心待ちにしてくださっていた皆さんには、申し訳ない思いでいっぱいです。

新しい公開日に向けて、少しでもクオリティを高める努力をし、多くの方々に楽しんでいただけるような作品を創り上げ、満員の熱気溢れる劇場で観ていただくことが、私を含めスタッフ・キャスト一同の作品に懸けるゆるぎない思いです。

アフターコロナの時代に、よりパワーアップした感動と勇気と希望をお届けできるよう、魂を込めて残りの仕上げ作業に取り組みたいと思いますので、『るろうに剣心 最終章』をぜひ楽しみに待っていてください。



■劇場版ポケットモンスター ココ

2020年7月10日公開を予定していたが、公開延期が決定。

今後の予定については、決定次第公式サイトや東宝公式サイトにて発表されるとのことだ。



■映画 ギヴン

2020年5月16日に公開予定だったが、公開の延期が決定した。公開時期については未定。



■シン・エヴァンゲリオン劇場版

2020年6月27日(土)公開予定だったが、公開が延期となった。



今後の公開予定については決定し次第、作品の公式ホームページ、および東宝ホームページにて発表されるとのこと。

また、5月13日(水)に発売を予定していたヴォーカル楽曲セレクションCD「EVANGELION FINALLY」も、CD制作上の都合により発売延期することが決定した。延期後の発売日に関し

ては未定、決まり次第発表されるとのことだ。

なお、「EVANGELION FINALLY ムビチケカード付き数量限定・期間限定盤」に同梱される「シン・エヴァンゲリオン劇場版」鑑賞券であるムビチケカードの取り扱いに関しては、エヴァンゲリオン公式サイト(https://www.evangelion.co.jp/)をご参照いただきたい。



■サイダーのように言葉が湧き上がる

2020年5月15日(金)より公開を予定していたが、公開が延期となった。

新しい公開日については、公式webサイト及び公式SNSにて発表されるとのこと。

また購入済みの前売券ムビチケカード(2020/5/15公開と記載のもの)については、延期後の上映でも使用が可能。一部劇場では、公開日が決まるまでムビチケの販売を一時停止する。





■思い、思われ、ふり、ふられ

2020年5月29日(金)より公開を予定していたが、公開延期が決定。

新しい公開日は、公式サイトにて発表されるとのこと。

また、公開延期に伴い前売券の販売を一時中断。販売再開の時期は、決定次第発表される予定。また購入済みの前売券については、延期した後の劇場でも使用できるとのことだ。



■どうにかなる日々

5月8日(金)より公開が予定されていたが、公開延期が決定した。

変更後の公開予定日は、日程が決まり次第「どうにかなる日々」公式サイト、公式SNS等にて改めて発表される予定。

また、購入済みの前売券(ムビチケ)は延期後の上映にも利用ができる。



■劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」.spring song

3月28日(土)から4月25日(土)に公開を延期した本作だが、再度公開延期が決定した。

今後の公開予定については、公式サイトにて発表されるとのこと。

購入済みの前売り券は延期後も使用可能とのことだ。



■劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン



「劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン」の公開が延期となった。

2020年4月24日(金)より公開予定だったが、日本国内における新型コロナウイルス感染症 拡大に伴う日本政府による発表を受け公開延期が決定されたという。



改めての公開日は決定次第「劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン」公式 web サイト及び公式 SNS にてアナウンスされるとのこと。なお、既に購入済みの前売券ムビチケカード(2020/1/10 公開、または 2020/4/24 公開と記載 のもの)については、延期後の上映でも使用可能なので、公開日まで大切に保管しておこう。

■東映まんがまつり(映画おしりたんてい/仮面ライダー電王/映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂/りさいくるずー)

4月24日(金)より公開を予定していた「東映まんがまつり(映画おしりたんてい/仮面ライダー電王/映画 ふしぎ駄菓子屋 銭天堂/りさいくるずー)」の公開延期が決定した。新たな映画公開日については、公式サイトにて発表されるとのこと。

なお、購入済みの前売り券については、延期後の公開でも使用できるとのことだ。





■「映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」

4月24日に公開を予定していたが、公開延期が決定した。

今後の公開予定については、決定し次第、速やかに各作品の公式ホームページ、および配給元の東宝公式ホームページにて発表するとのことだ。



■「プリンセス・プリンシパル Crown Handler」 第1章

4月10日より劇場公開が予定されていたが、新型コロナウィルス感染拡大に伴う各行政機関の発表や方針、およびご来場者の安全と健康を鑑みて、公開延期を決定したと発表。



今後の公開予定については、日程が決定次第「プリンセス・プリンシパル Crown Handler」公式ホームページ、公式 SNSにて発表されるとのことだ。



■PSYCHO-PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR

3月27日(金)より2週間限定で上映となる本作は、劇場公開される予定。

ただし、劇場ごとに休館、上映時間が変更されることなどがあるため、公式ツイッターでは各劇場のWEBサイトなどでの上映スケジュール確認を呼び掛けている。



■ソニック・ザ・ムービー

2020年3月27日(金)より日本国内での公開が予定されていたが公開は延期。

新たな公開日に関しては、改めて発表される。



■映画ドラえもん のび太の新恐竜

2020年3月6日(金)より公開予定だったが、公開は延期。

新たな公開日に関しては、改めて発表される。



■劇場版ウルトラマンタイガ ニュージェネクライマックス

2020年3月6日(金)より公開予定だったが、公開は延期。

新たな公開日に関しては、改めて発表される。

