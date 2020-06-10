¡Ú6·î10Æü¾ðÊó¹¹¿·¡ª¡Û²Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤Á¤³¤Ü¤ì¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¡×10·îÊüÁ÷¤Ë±ä´ü¡õ¡ÖFGO¥Õ¥§¥¹2020¡×Ãæ»ß·èÄê¡ª¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¡õ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¾ðÊó
ºòº£À¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖCOVID-19¡×¡Ê¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹´¶À÷¾É¡Ë¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¶È³¦¤Ë¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCOVID-19¡×¤¬ÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ç¤Ï¡¢´¶À÷³ÈÂç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë³°½Ð¤ÎÀ©¸Â¤Ê¤É¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ©ºî¾õ¶·¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
6·î10Æü18»þ30Ê¬¤Î»þÅÀ¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¡¢±ä´ü
¡ã6/10¡ä
¢£Fate/Grand Order Fes. 2020 in TOKYO DOME
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖFate/Grand Order¡×5¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î°Ê¹ß¤â²ñ¾ì¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Î5³ä°Ê²¼¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë9³ä°Ê¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇäºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¡¢ÊÌ¤Î·Á¤Ç¤Î5¼þÇ¯´ë²è¤òÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÊ§¤¤Ìá¤·¤Î°ÆÆâ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2020
ËèÇ¯¹±Îã¤Î²Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂçËÉ»ß¤Î¤¿¤á³«ºÅÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂåÂØ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï±ßÃ«¥×¥í¸ø¼°¤ª¤è¤Ó¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ã6/2¡ä
¢£¥á¥¬¥Û¥Ó2020²Æ
¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¼çºÅ¤Î¥Û¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥á¥¬¥Û¥Ó2020²Æ¡×¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÃæ»ß¤ò¼õ¤±¤ÆÂåÂØ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¿·¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ã5/28¡ä
¢£¥¢¥Ë¥á¥í¥µ¥Þ¡¼¥é¥¤¥Ö2020 -COLORS-
²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¥¢¥Ë¥µ¥Þ¤Î±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£2020Ç¯8·î28Æü(¶â)¡Á30Æü(Æü)¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2021Ç¯8·î27Æü(¶â)~29Æü(Æü)¤Î·«¤ê±Û¤·³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
²ñ¾ì¤Ïºë¶Ì¸©Æâ¤ÇÄ´À°Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
¸½ºß¿Ê¹ÔÃæ¤ÎniconicoÀè¹Ô¤ÎÅöÍîÈ¯É½¤Ï5·î29Æü(¶â)12»þ¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê¹Ô¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÈÎÇä¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡ã5/22¡ä
¢£¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ SideM 5th¥é¥¤¥Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë
2020Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á7·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ SideM 5th¥é¥¤¥Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ÎÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢´ÑµÒÂ¦¤Ç¼êÇÛ¤·¤¿½ÉÇñÈñ¡¦¸òÄÌÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊä½þ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¡ã5/19¡ä
¢£¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥å¡¼¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È-The LIVE- ¿·ºî¸ø±é
7·î3Æü¡¢4Æü¡¢5Æü¤Ë¾å±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ä´ü¤¬·èÄê¡£
1¼¡Àè¹Ô¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¿¶ÂØ¸ø±é¤Î°ÆÆâ¤¬¡£
2¼¡Àè¹Ô±þÊç¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ç¤Î±ä´ü¸ø±é¤ÎÀè¹Ô¿½¤·¹þ¤ß¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢£¾¯½÷¡ù²Î·à ¥ì¥ô¥å¡¼¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È Ä¶¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ËEXHIBITION in Gallery AaMo
7·î1Æü(¿å)¡Á7·î13Æü(·î)³«ºÅÍ½Äê¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂåÂØ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ê¥¢¥ë¥´¥Ê¥Ó¥¹´Þ¤à¡Ë¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È¡×¤Î¹çÆ±Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤À¤½¤¦¤À¡£
¡ã5/11¡ä
¢£¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2020[½©]
¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2020[½©]¡×¤Î³«ºÅÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¿½¤·¹þ¤ßÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅöºÂ¡¢±ÜÍ÷²ÄÇ½¤È¤·¡¢°Ê¸å¡¢Í½¤á»þ´ü¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¤Î¤Á±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤ë¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë201[Åß]¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òºÆÀßÄê¤·¡¢²þ¤á¤Æ»²²Ã¿½¹þ¤Î¼õÉÕ¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¡£
³«ºÅ¤Î²ÄÈÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þ¤á¤Æ¹ðÃÎ¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ã5/8¡ä
¢£Åìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2020
ËèÇ¯9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦¡×¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹³È»¶ËÉ»ß¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¡£
¤«¤ï¤ê¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¤ÎÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÊÑ¹¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢5·î²¼½Ü¤è¤ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ã4/29¡ä
¢£¡Ö¥®¥ô¥ó-Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ë-¡×¡÷Zepp Tokyo
6·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥®¥ô¥ó-Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ë-¡×¡÷Zepp Tokyo¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¸ø±é¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÆü»þ¡¢¾ì½ê¤òÄ´À°Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£
Ä®ÅÄ¸ø±é¹ØÆþ¼ÔÍ¥Àè¿½¹þ¤Ë¤Æ¤¹¤Ç¤ËÆþ¶âºÑ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯·ô³«»ÏÆü»þ¤È¿¶ÂØ¸ø±éÅöÆü¤ËÅÔ¹ç¤¬¹ç¤ï¤ºÍè¾ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Î°ÆÆâ¤ò¡¢¸åÆü¤é¤¿¤á¤Æ¹Ô¤¦¤½¤¦¤À¡£
¡ã4/10¡ä
¢£¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¿·¥·¥ê¡¼¥º¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È°ìÈÌ¸øÊç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
¸½ºß¿³ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¿·¥·¥ê¡¼¥º¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È°ìÈÌ¸øÊç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤¬¡¢Æó¼¡¿³ºº°Ê¹ß¤ÎÆüÄø±ä´ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
±ä´ü¸å¤ÎÆüÄø¤â¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£25¼þÇ¯µÇ°¡¡¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´Å¸
2020Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö25¼þÇ¯µÇ°¡¡¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´Å¸¡×¤À¤¬¡¢²ñ´ü¤ò2021Ç¯¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÈÎÇäºÑ¤ß¤ÎÅ¸Í÷²ñ¥Á¥±¥Ã¥È³Æ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÎÁ¶â¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢±ä´ü¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÏÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://ruroken-ten.com¡ËÅù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¢£¥Ë¥³¥Ë¥³¥Í¥Ã¥ÈÄ¶²ñµÄ2020
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î·×8Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥Í¥Ã¥ÈÄ¶²ñµÄ2020¡×¤À¤¬¡¢³Æ¸ø±é¤ä´ë²è¤ÎÃæ»ß¡¦±ä´ü¡¦ÊÑ¹¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£³ºÅö´ë²è¡¦¸ø±é¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ãÃæ»ß¸ø±é¡¦´ë²è¡ä
Ä¶²ÎÉñ´ì Supported by NTT¡Ø¸æ²ÀÁð»ÒØø»Ñ³¨¡Ù
NTTÄ¶Ì¤Íè¸¦µæ½ê presents ¥ß¥«¥«¥é¥ó¥ÉONLINE!
¥Ë¥³¥Ë¥³¥Í¥Ã¥ÈÄ¶²ñµÄ2020¡ßEGOIST LIVE TOUR 2020 side-A¡Öchrysalizion code 404¡×
Ä¶¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¥¨¥ê¥¢
¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼ ¥¹¥¿¡¼¥ê¥Ã¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÄ¶¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥ª from Æ®²ñµÄ2020¡Ë
¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¡ª¥Í¥Ã¥È¤«¤é¤Îº¹¤·Æþ¤ìÄ¶¥«¥ì¡¼
¡ã±ä´ü¸ø±é¡¦´ë²è¡ä
VTuber Fes Japan
VOCALOID Fes supported by ÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢¡¼¥º
Ä¶ZUN¥Ó¡¼¥ë
¡ãÊÑ¹¹¡ä
Ä¶¥Æ¥¯¥ÎË¡Í×¡ß¸þ¸»
Ä¶¥Ê¥Þ¥±¥Ã¥È¡Ê»öÁ°ÈÖÁÈ¤ÎÃæ»ß¡Ë
Ä¶¥²¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥ªfromÆ®²ñµÄ2020 ¤Û¤«
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ã4/7¹¹¿·¡ä
¢£À¼Í¥¹ÈÇò²Î¹çÀï2020
2020Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖÀ¼Í¥¹ÈÇò²Î¹çÀï2020¡×¤ÎÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢º£¸å¤â¡ÖÀ¼Í¥¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¸ø±éÃæ»ß¤ËÈ¼¤¦º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ã3/31¹¹¿·¡ä
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥í¡¼¥É´ØÏ¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥í¡¼¥É¤Ï¡¢°ú¤Â³¤2020Ç¯5·îËö¤Þ¤Ç¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÃæ»ß¡¢¤â¤·¤¯¤Ï³«ºÅ±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¾¯½÷¡ù²Î·à¥ì¥ô¥å¡¼¥¹¥¿¥¡¥é¥¤¥È¡×¡ÖBanG Dream!¡×¡Ö¥«¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É¡×¡ÖD4DJ¡×¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://bushiroad.com/information/83¡Ë¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£ARC WORLD TOUR 2020
¥¢¡¼¥¯¥·¥¹¥Æ¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î³ÊÆ®¥²¡¼¥àÂç²ñ¡ÖARC WORLD TOUR 2020¡×¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾å°Ì¼Ô¤¬¡¢2020Ç¯Åß¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜ¥Ä¥¢¡¼Ãæ»ß¤ËÈ¼¤¦³Æ¼ïÂç²ñ¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥Þ¥Á¥¢¥½¥Óvol.24
2020Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Á¥¢¥½¥Óvol.24¤ÎÃæ»ß¤¬¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª½©³«ºÅÍ½Äê¤Î¥Þ¥Á¥¢¥½¥Óvol.25¤Î½àÈ÷¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢½©¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÆÁÅç¤ÎÃÏ¤Ë¾Ð´é¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¢£¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È98
3·î27Æü¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È½àÈ÷²ñ¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È98¡Ê³«ºÅÆü5·î2Æü¡Á5Æü¡¦±÷¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Î³«ºÅÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
1975Ç¯¤Î³«»Ï°ÊÍè¡¢³«ºÅ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£
¤Ê¤ªÃæ»ß¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë»²²Ã¼Ô¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤½¤Á¤é¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2020¡ßÆ®²ñµÄ2020
2020Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ 19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2020¡×¡ÖÆ®²ñµÄ2020¡×¤ÎÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2020¡×¤ÎÆüÄø¤Ë¿·¤¿¤Ë6Æü´Ö¤ò²Ã¤¨¡¢ 4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î·×8Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³¥Í¥Ã¥ÈÄ¶²ñµÄ2020¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÂå¤ï¤ë¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤«¤é¡¢¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Ä¶²ñµÄ2020¡×°ìÈÖ¤Î¤ß¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ëÅÁÅý·ÝÇ½¤È²ÎÉñ´ì¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÖÄ¶²ÎÉñ´ì Supported by NTT¡×¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡ÖVTuber Fes Japan¡×¡ÖVOCALOID Fes¡×¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¢£¡Ö¥¹¥¯¥Õ¥§¥¹¥·¥ê¡¼¥º´¶¼Õº×2020¡×³«ºÅÃæ»ß
2020Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)¡¦12Æü(Æü)¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë ALL STARS¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¯¥¹¥¿¡Ë¤ª¤è¤Ó¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¹¥¯¥Õ¥§¥¹¡Ë¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥¯¥Õ¥§¥¹¥·¥ê¡¼¥º´¶¼Õº×2020¡×¤¬¡¢³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢4·î11Æü(ÅÚ)¡¦12Æü(Æü)¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Î¼Â»Ü¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¯¥Õ¥§¥¹¥·¥ê¡¼¥º´¶¼Õº×2020¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÂåÂØ³«ºÅ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÂØ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³«ºÅ²ÄÈÝ¤ò¸¡Æ¤Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Á´°÷¤¬Ê§¤¤Ìá¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¡¦¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£Åìµþ¥¢¥Ë¥á¥¢¥ï¡¼¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2020
ËèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¡ÖÅìµþ¥¢¥Ë¥á¥¢¥ï¡¼¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2020¡×¤Î¡¢2020Ç¯3·î13Æü¡Á16Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«ºÅ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆâ³°¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¤ä¥¢¥Ë¥á´Ø·¸¼Ô¤òÉ½¾´¤¹¤ë¼ø¾Þ¼°¤ä¡¢ºîÉÊ¤Î¾å±Ç²ñ¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²ñ´üÃæ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¿³ºº¤ÎÂåÂØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½ºß¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤ò·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯3·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖTAAF2020¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É15¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡È¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É15Ç¯´Ö¤ÎÁ´ÊüÁ÷ºîÉÊ¤ò¡¢2005¡Á2009Ç¯ÅÙ¡¢2010¡Á2014Ç¯ÅÙ¡¢2015¡Á2019Ç¯ÅÙ¤Î5Ç¯ÅÙ¤Ë¶èÀÚ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÈÖ¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡È»×¤¤½Ð¡É¤ÎºîÉÊ¤òÅêÉ¼¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦´ë²è¤Î·ë²Ì¤ÏÈ¯É½¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤½¤Á¤é¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£AnimeJapan 2020¡¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¢¥Ë¥á¥Õ¥§¥¹¥¿2020¡×³«ºÅÃæ»ß
2020Ç¯3·î21Æü¡Á24Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖAnimeJapan 2020¡×¤¬³«ºÅÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âè14²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É
À¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î´¶À÷³ÈÂç¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢2020Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖÂè14²óÀ¼Í¥¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤È¡¢¿·¿ÍÈ¯·¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ºº¤òÃæ»ß¤Þ¤¿¤Ï±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£ÀÅ²¬¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¡¼
¥Û¥Ó¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤ëÀÅ²¬¸©¤Ç¡¢ËèÇ¯5·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Û¥Ó¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀÅ²¬¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤À¤¬¡¢2020Ç¯5·î13Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂè59²óÀÅ²¬¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡Ö²¹Àô¤à¤¹¤á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È
Ä¹Ìî¸©¡¦½Â²¹Àô¤ÎÎò»Ë¤Î½É¡¦¶â¶ñ²°¤Ç³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö²¹Àô¤à¤¹¤á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢»²²ÃÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÎÁ¶â¤ÎÊÖ¶â¼êÂ³¤¤ò 2020Ç¯2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢ÊÌÅÓÍ¹Á÷¤Ë¤ÆËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥Ã¥¸¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ÊÖ¶â¼êÂ³¤¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä»öÌ³¶É¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Êshibuonsen@yukoyuko.co.jp¡Ë¤Þ¤Ç¡£
À¼Í¥¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ã6/10¡ä
¢£µ´Æ¬ÌÀÎ¤
À¯ÉÜ¤è¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤Î¼ýÍÆ²ÄÇ½¿Í¿ôÀ©¸Â¤ËÂ§¤ê¡¢³«ºÅ¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Î³«ºÅÍ½»»¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¿¤á¡¢µ´Æ¬ÌÀÎ¤1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSTYLE¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¡×¤ËµºÜ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Î²þÄê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡É²þÄêÁ°¡É²Á³Ê¡§6,800±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¢
¡É²þÄê¸å¡É²Á³Ê¡§12,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ¥ÀèÈÎÇä¿½¹þ·ô¡×¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüÄø¡¢²ñ¾ì¡¢¿½¹þ¼õÉÕ´ü´Ö¡¢Ëç¿ôÀ©¸Â¤Ê¤É¡¢²Á³Ê°Ê³°¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤´±þÊç¤ò¤´¸¡Æ¤¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±Ã×¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¿Â´¡¢¤´Íý²ò¤È¤´Î»¾µ¤òÄº¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£ÆâÅÄºÌ
3·î14Æü¡¦15Æü¤ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î5¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤Î±ä´ü¤¬·èÄê¡£8·î15Æü¡¦16Æü¤Ë¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç¿¶ÂØ¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ØÆþºÑ¤ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±ºÂÀÊ¤Ç¿¶ÂØ¸ø±é¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£
Ê§¤¤Ìá¤·¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://aya-uchida.net/contents/301792¡Ë¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£Åì»³Æà±û
2·î26Æü¤è¤ê¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢À¼Í¥¡¦Åì»³Æà±û¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Æú¤Î¤ï¤Ã¤«ÆÃÊÌ´ë²è¡ÖNao¡Çs¥¥Ã¥Á¥ó½ÐÄ¥ÈÇ¡Á¤ï¤Ã¤«¥á¥¤¥È¤´ÈÓ²ñ¡Á¡×¤â¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ò±ä´ü¡£
²þ¤á¤ÆÆüÄø¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¾ðÊó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¢£¥¤¥ä¥Û¥ó¥º
2·î29Æü(ÅÚ)¤ËÃÝ¼ÇNEW PIER HALL¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥ä¥Û¥ó¥º4¼þµÇ°LIVE¡×¤â¡¢ÂæÉ÷19¹æ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Î¿¶¤êÂØ¤¨¸ø±é¤À¤Ã¤¿¤¬Ãæ»ß¤Ë¡£¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷±ä´ü
¡ã6/10¡ä
¢£¤ª¤Á¤³¤Ü¤ì¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È
2020Ç¯7·îÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é10·îÊüÁ÷³«»Ï¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ÜºÙÆüÄø¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤ÓTwitter¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ã6/9¡ä
¢£¥Ä¥¥¦¥¿¡£ THE ANIMATION£²
2020Ç¯4·î¤«¤é2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢²þ¤á¤Æ2020Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢6·î26ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼çÂê²Î£Ã£Ä¡Ê£²¼ï¡Ë¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢9·î27Æü³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ªÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ï¡¢Æ±ÆüÄø¡Ê9·î27Æü¡Ë¤Î¤Þ¤Þ¡¢¡ÖÂè1ÏÃ¡õÂè2ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡×¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ã6/4¡ä
¢£¥Î¡¼¡¦¥¬¥ó¥º¡¦¥é¥¤¥Õ¡ÊÂè2´ü¡Ë
2020Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Î¡¼¡¦¥¬¥ó¥º¡¦¥é¥¤¥Õ¡×¡ÊÂè2´ü¡Ë¤À¤¬¡¢2020Ç¯7·îÊüÁ÷¤è¤êTBS¤Û¤«¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷»þ´Ö¡¦¶Ê¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ã6/2¡ä
¢£¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«III
2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯½©°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤Ë±ä´ü¡£¾ÜºÙ¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ã5/29¡ä
¢£¥¢¥µ¥ë¥È¥ê¥ê¥£ BOUQUET
2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2020Ç¯10·î¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬±ä´ü¼è¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥±¡¼¥È¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡ù¥¹¥¿¡¼¥º
2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢±ä´ü¤¬·èÄê¡£ÊüÁ÷»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£EX-ARM
2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2020Ç¯½©°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ã5/28¡ä
¢£Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè2´ü
¢£Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Å¾¥¹¥éÆüµ
2020Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè2´ü¡×¡¢2021Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Î¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Å¾¥¹¥éÆüµ¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Âè2´ü
Âè1Éô2021Ç¯1·î¡¢Âè2Éô2021Ç¯7·îÊüÁ÷Í½Äê
¡¦Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Å¾¥¹¥éÆüµ
2021Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷Í½Äê
¾Ü¤·¤¤ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤À¡£
¡ã5/27¡ä
¢£¼·¤Ä¤ÎÂçºá Ê°ÅÜ¤Î¿³È½
2020Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÊüÁ÷ÆüÄø¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£ÀïÍã¤Î¥·¥°¥ë¥É¥ê¡¼¥ô¥¡
2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·îÊüÁ÷³«»Ï¤Ë±ä´ü¤¬·èÄê¡£
¾ÜºÙ¤ÊÆü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤½¤¦¤À¡£
¢£¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤£Ô
5·î29Æü(¶â)¤ËÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ô16¡ÖÅ·ÉêÌ´Ï©¡Ê¥É¥ê¡¼¥à¥é¥ó¥«¡¼¡Ë¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¡¢7·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Åö½é6·î¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬Áª¤Ö¡ª¡Ø¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡Ù·æºîÁª¡×¤òÊüÁ÷¡£
¤Þ¤¿7·î10Æü(¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Áª¤Ö¡ª¡Ø¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡Ù·æºîÁª¡×¤òÊüÁ÷¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤¢¤ë±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤¤¡Ø¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤è¤¦¡ª
¡ã5/22¡ä
¢£¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë
2020Ç¯7·î¤è¤êTVÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼ TO THE TOP
2020Ç¯7·î¤è¤êTVÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âè2¥¯¡¼¥ë¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÊüÁ÷³«»ÏÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ã5/21¡ä
¢£¡Ö¥Ò¥×¥Î¥·¥¹¥Þ¥¤¥¯-Division Rap Battle-¡×Rhyme Anima
2020Ç¯7·î¤è¤êTVÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·îÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ã5/19¡ä
¢£¥¢¥¯¥À¥Þ¥É¥é¥¤¥Ö
2020Ç¯7·î¤è¤êTVÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢10·îÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ã5/12¡ä
¢£¥®¥ã¥ë¤È¶²Îµ
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë°Ê¹ßÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡¢Âè8ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷±ä´ü¤¬·èÄê¡£
¤«¤ï¤ê¤ËÂè1ÏÃ¡ÁÂè5ÏÃ¤¬½ç¼¡ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢Blu-ray/¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯Çä±ä´ü¡¢¥»¥ëDVD¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÈ¯ÇäÃæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤È¯ÇäÆü¤Ï¸½¾õÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·èÄê¼¡Âè¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ã5/8¡ä
¢£¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¢ê
2020Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¢ê¡×¤À¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÖCOVID-19¡×¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢2021Ç¯1·î¤ËÊüÁ÷¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ã5/7¡ä
¢£¤ä¤Ï¤ê²¶¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥³¥á¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£-´°-
2020Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢3·î7Æü¤ËÊüÁ÷±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö7·î¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ìµ»ö¤ËÀ©ºî¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤Ò¤È°Â¿´¤À¡£
¡ã4/29¡ä
¢£¥¬¥ó¥À¥à¥Ó¥ë¥É¥À¥¤¥Ð¡¼¥ºRe:RISE
5·î14Æü¤è¤êÇÛ¿®¡¦ÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿Âè19ÏÃ¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë¥»¥ì¥¯¥ÈÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥á¥¸¥ã¡¼¥»¥«¥ó¥É
5·î2ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤À¤Ã¤¿Âè5ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤¬±ä´ü¡£
5·î2Æü¤è¤êÂè1ÏÃ¡ÁÂè4ÏÃ¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¢£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼
5·î5Æü°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤ò±ä´ü¡£Âå¤ï¤ê¤ËÂè1ÏÃ¤è¤êºÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó
5·î3Æü¤è¤ê¿·ºî¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÊüÁ÷¤¬±ä´ü¡£¤«¤ï¤ê¤Ë¡Ö½Õ¤Î¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³º×¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡¢¤µ¤¯¤é¤â¤â¤³¸¶ºî¤Î¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¥¬¥ë³Ø¡£¡ÁÀ»¥¬¡¼¥ë¥º¥¹¥¯¥¨¥¢³Ø±¡¡Á
5·î4Æü°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤¬±ä´ü¡£Âè1ÏÃ¤«¤éºÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¥¥ó¥°¥À¥à¡ÊÂè3¥·¥ê¡¼¥º¡Ë
5·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤ÎÊüÁ÷Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¤·¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¹ðÃÎ¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¥ß¥å¡¼¥¯¥ë¥É¥ê¡¼¥ß¡¼
5·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤ÎÊüÁ÷±ä´ü¤¬·èÄê¡£3Æü¤ÏÂè1ÏÃ¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¥¥é¥Ã¤È¥×¥ê¡ù¥Á¥ã¥ó
5·î3ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè107ÏÃ¤ÎÊüÁ÷±ä´ü¤¬·èÄê¡£5·î3Æü¤«¤é¤Ï¥×¥ê¥Á¥ã¥ó¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥×¥ê¡ù¥Á¥ã¥ó ¥¥é¥Ã¤È¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÊüÁ÷¡£
¢£¥Ç¥å¥¨¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥¥ó¥°
5·î3Æü°Ê¹ß¤ÏºÆÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã4/23¡ä
¢£ÉÙ¹ë·º»ö Balance:UNLIMITED
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Âè3ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷±ä´ü¤¬·èÄê¡£
2020Ç¯7·î16Æü(ÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÂè1ÏÃ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£ÌóÂ«¤Î¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2020Ç¯7·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âè1´ü¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¡£¤½¤·¤Æ2020Ç¯10·î¤è¤êÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âè2´ü¤¬¡¢2021Ç¯1·îÊüÁ÷¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ã4/20¡ä
¢£¡Ö¥Ò¡¼¥ê¥ó¥°¤Ã¤É¥×¥ê¥¥å¥¢¡×
4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÏÃ¿ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Âè13ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷ºÆ³«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡§¡×
4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¡Ö¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡×¡ÊÂè6´ü¡Ë¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼:¡×¤ÎÊüÁ÷ºÆ³«¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¢£ONE PIECE
4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÅöÌÌ¤Î´Ö¥ï¥Î¹ñÊÔ¡Ê892ÏÃ¡Á¡Ë¤òºÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
930ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¢£¿©·á¤Î¥½¡¼¥Þ ¹ë¥Î»®
Âè3ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷±ä´ü¤¬·èÄê¡£TOKYO MX¤ª¤è¤ÓBS11¤Ç¤Ï¡¢4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë°Ê¹ßÂè1ÏÃ¤«¤éºÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£5·î8Æü¤ÎÂè3ÏÃºÆÊüÁ÷°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡ã4/17¡ä
¢£Å·À²à¥Ì¡¡ª
Âè4ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Î±ä´ü¤¬·èÄê¡£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦Twitter¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¡ã4/15¡ä
¢£Êü²Ý¸å¤Æ¤¤¤Ü¤¦Æü»ï
4ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤Î±ä´ü¤¬·èÄê¡£º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦Twitter¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥ÞCD¡ÖSEA HORIZON¡¿Äà¤ê¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¤Ï¡¢2020Ç¯7·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤ò±ä´ü¡£2020Ç¯6·î26Æü
¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Blu-ray¡¿DVD¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÁ´3´¬¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤â¡¢ÊÑ¹¹¤¬·èÄê¤·¤¿¡£³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÊÑ¹¹¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ã4/10¡ä
¢£¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó War of Underworld¡×ºÇ½ª¾Ï(2nd¥¯¡¼¥ë)
2020Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷³¦¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷µÚ¤ÓÇÛ¿®±ä´ü¤¬·èÄê¡£2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
4·î18Æü¤è¤ê¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥¢¥ê¥·¥¼¡¼¥·¥ç¥ó War of Underworld¡×1st¥¯¡¼¥ë¤ÎºÆÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡ã3/9¹¹¿·¡ä
¢£¡ÖRe¡§¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×Âè2´ü
2020Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡ÖRe¡§¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷»þ´ü¤¬¡¢7·î¤Ë±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
À¤³¦Åª¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À©ºî¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤Î¤³¤È¡£¸½ºß2020Ç¯7·î¤«¤é¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ÜºÙ¤¬·èÄê¼¡Âè¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆÂè2´ü¤Î¼çÂê²ÎCD¤ÎÈ¯ÇäÆü¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£OP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖRealize¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï2020Ç¯8·î26Æü¤Ë¡¢ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖMemento¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ï2020Ç¯9·î2Æü¤Ë±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢²Á³Ê¤äÆÃÅµ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¡ã3/6¹¹¿·¡ä
¢£Ëâ²¦³Ø±¡¤ÎÉÔÅ¬¹ç¼Ô¡Á»Ë¾åºÇ¶¯¤ÎËâ²¦¤Î»ÏÁÄ¡¢Å¾À¸¤·¤Æ»ÒÂ¹¤¿¤Á¤Î³Ø¹»¤ØÄÌ¤¦¡Á
2020Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢2020Ç¯7·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Öºòº£À¤³¦Åª¤ËÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ØCOVID-19¡Ù¤Ë¤è¤ê¡¢À©ºî¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À©ºî¾õ¶·¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¾ÜºÙ¤ÊÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¡ãInfinite Dendrogram¡ä-¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥È¡¦¥Ç¥ó¥É¥í¥°¥é¥à-
2·î20Æü(ÌÚ)ÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂè7ÏÃ¡Ö·èÆ®ÅÔ»Ô¡×¤¬¡¢¡ÖCOVID-19¡×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊüÁ÷¤ò±ä´ü¡£
2·î20Æü¤Î³Æ¶É¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤¬Âè1ÏÃ¡Ö²ÄÇ½À¤Î»Ï¤Þ¤ê¡×¤ÎºÆÊüÁ÷¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ç¤ÎÂè7ÏÃÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬±ä´ü¡£2·î20Æü23»þ30Ê¬°Ê¹ß¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÂè6ÏÃ¡Ö¾®¿ôÅÀ¤ÎÈàÊý¡×ÇÛ¿®¤ÏÍ½Äê¤É¤ª¤ê¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
2·î21Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡ô£·¡ÖAuribus oculi fideliores sunt.¡Ê¸«¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤è¤ê¿®¤¸¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¡Ë¡×¤¬¡¢¡ÖCOVID-19¡×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ëÀ©ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊüÁ÷¤ò±ä´ü¡£21Æü¤Ï¡¢¡ô£¶¡Ö³«Àï¡×¤¬ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢28Æü¤Ë¡ô£·¡ÖAuribus oculi fideliores sunt.¡Ê¸«¤ë¤³¤È¤ÏÊ¹¤¯¤³¤È¤è¤ê¿®¤¸¤ë¤ËÃÍ¤¹¤ë¡Ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ3·î6ÆüµÚ¤Ó¡¢3·î13ÆüÊüÁ÷¤ÏÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤Î¤Ã¡ª¡ÙÁ°ÊÔ¡Ê3/6ÊüÁ÷Ê¬¡Ë¡¢¸åÊÔ¡Ê3/13ÊüÁ÷Ê¬¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Âè8ÏÃ¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Â³¤Â³Êó¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¢£¤Ï¤Æ¤Ê¡ù¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó
2·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌÊÔ¡ÖÎø¤ÈËâË¡¤Î¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢Ì´Ãæ¤µ¤»¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤òÊüÁ÷¡£¾¾²¬Ä÷¾ç¤µ¤ó¡ÊÉÔÃÎ²Ð¿¿Ìò¡Ë¡¢ÉÙÅÄÈþÍ«¤µ¤ó¡ÊÀ±Î¤Ì´Ì¤Ìò¡Ë¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£
Âè7ÏÃ°Ê¹ß¤Ï2·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¢£A3
2·î3Æü(·î)¤ËÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Âè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷Ãæ»ß¡£¿·¤¿¤ÊÊüÁ÷Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¸åÆüÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£2·î23Æü(Æü)³«ºÅÍ½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á¡ÖA3!¡×SEASON SUMMERÀè¹Ô¾å±Ç²ñ µÚ¤Ó¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤âÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¾ðÊó
¢£Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó Èì¿§¤ÎÃÆ´Ý
2020Ç¯4·î¸ø³«Í½Äê¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢2021Ç¯4·î¸ø³«¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤Ë¹ØÆþºÑ¤ß¤Î´Õ¾Þ·ô¤Ï¡¢2021Ç¯4·î¤Î¸ø³«¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡¡Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤
2020Ç¯7·î¤è¤êÁ´¹ñ¾å±Ç¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø³«±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢Í±Ç²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×2020Ç¯¤Î7·î¤Î¸ø³«Í½Äê¤ò±ä´ü·èÄê¡ª
¢£¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡¡ºÇ½ª¾Ï The Final¡¿The Beginning
2020Ç¯7·î¤è¤ê2ÉôºîÏ¢Â³¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Çºî¶È¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¡¢2021Ç¯¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¸ø³«¤Ë±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢ÈìÂ¼·õ¿´Ìò¡¦º´Æ£·ò¤È¿ÀÃ«·°Ìò¡¦Éð°æºé¤Î¿·¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¡£¤Þ¤¿º´Æ£·ò¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ãº´Æ£·ò¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
±Ç²è¤Î¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
³§ÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤Ù¤ëÆü¤¬°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È¶¦¤Ë¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âº£¸å¤â°ìÊâ°ìÊâÃå¼Â¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î¸ø³«Æü¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë·ò¹¯¤Ç·Þ¤¨¡¢É¬¤º¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³§ÍÍ¤ÎÆü¡¹¤Î¹¬¤»¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£·ò
¡ãÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À°Ê¹ß¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤â»Å¾å¤²ºî¶È¤ä¸ø³«¤Ë»ê¤ëÍÍ¡¹¤Ê½àÈ÷¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÉü³è¤ÎÏµ±ì¤ò¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¤Ç¡×¤È¤¤¤¦»Ö¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£¸ø³«¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¿·¤·¤¤¸ø³«Æü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÁÏ¤ê¾å¤²¡¢Ëþ°÷¤ÎÇ®µ¤°î¤ì¤ë·à¾ì¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ò´Þ¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¤ÎºîÉÊ¤Ë·ü¤±¤ë¤æ¤ë¤®¤Ê¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¡¼¥³¥í¥Ê¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´¶Æ°¤ÈÍ¦µ¤¤È´õË¾¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢º²¤ò¹þ¤á¤Æ»Ä¤ê¤Î»Å¾å¤²ºî¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´ ºÇ½ª¾Ï¡Ù¤ò¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£·à¾ìÈÇ¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥³¥³
2020Ç¯7·î10Æü¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«±ä´ü¤¬·èÄê¡£
º£¸å¤ÎÍ½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äÅìÊõ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£±Ç²è ¥®¥ô¥ó
2020Ç¯5·î16Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø³«¤Î±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¸ø³«»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤Äê¡£
¢£¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ
2020Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø³«¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£¸å¤Î¸ø³«Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·èÄê¤·¼¡Âè¡¢ºîÉÊ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¤ª¤è¤ÓÅìÊõ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î13Æü(¿å)¤ËÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥©¡¼¥«¥ë³Ú¶Ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óCD¡ÖEVANGELION FINALLY¡×¤â¡¢CDÀ©ºî¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÈ¯Çä±ä´ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£±ä´ü¸å¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë´Ø¤·
¤Æ¤ÏÌ¤Äê¡¢·è¤Þ¤ê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖEVANGELION FINALLY ¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦´ü´Ö¸ÂÄêÈ×¡×¤ËÆ±º¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×´Õ¾Þ·ô¤Ç¤¢¤ë¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.evangelion.co.jp/¡Ë¤ò¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¢£¥µ¥¤¥À¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ë
2020Ç¯5·î15Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤·¤¤¸ø³«Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°web¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÁ°Çä·ô¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡Ê2020/5/15¸ø³«¤ÈµºÜ¤Î¤â¤Î¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ä´ü¸å¤Î¾å±Ç¤Ç¤â»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£°ìÉô·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«Æü¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¥à¥Ó¥Á¥±¤ÎÈÎÇä¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¡£
¢£»×¤¤¡¢»×¤ï¤ì¡¢¤Õ¤ê¡¢¤Õ¤é¤ì
2020Ç¯5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«±ä´ü¤¬·èÄê¡£
¿·¤·¤¤¸ø³«Æü¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø³«±ä´ü¤ËÈ¼¤¤Á°Çä·ô¤ÎÈÎÇä¤ò°ì»þÃæÃÇ¡£ÈÎÇäºÆ³«¤Î»þ´ü¤Ï¡¢·èÄê¼¡ÂèÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÁ°Çä·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ä´ü¤·¤¿¸å¤Î·à¾ì¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ëÆü¡¹
5·î8Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÊÑ¹¹¸å¤Î¸ø³«Í½ÄêÆü¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ëÆü¡¹¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÁ°Çä·ô(¥à¥Ó¥Á¥±)¤Ï±ä´ü¸å¤Î¾å±Ç¤Ë¤âÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£·à¾ìÈÇ¡ÖFate/stay night [Heaven's Feel]¡×·.spring song
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¸ø³«¤ò±ä´ü¤·¤¿ËÜºî¤À¤¬¡¢ºÆÅÙ¸ø³«±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¸ø³«Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤Ï±ä´ü¸å¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£·à¾ìÈÇ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó
¡Ö·à¾ìÈÇ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¤Î¸ø³«¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2020Ç¯4·î24Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÈ¯É½¤ò¼õ¤±¸ø³«±ä´ü¤¬·èÄê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²þ¤á¤Æ¤Î¸ø³«Æü¤Ï·èÄê¼¡Âè¡Ö·à¾ìÈÇ¥ô¥¡¥¤¥ª¥ì¥Ã¥È¡¦¥¨¥ô¥¡¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×¸ø¼° web ¥µ¥¤¥ÈµÚ¤Ó¸ø¼° SNS ¤Ë¤Æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢´û¤Ë¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÁ°Çä·ô¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¡Ê2020/1/10 ¸ø³«¡¢¤Þ¤¿¤Ï 2020/4/24 ¸ø³«¤ÈµºÜ ¤Î¤â¤Î¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ä´ü¸å¤Î¾å±Ç¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸ø³«Æü¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
¢£Åì±Ç¤Þ¤ó¤¬¤Þ¤Ä¤ê¡Ê±Ç²è¤ª¤·¤ê¤¿¤ó¤Æ¤¤/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦/±Ç²è ¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²/¤ê¤µ¤¤¤¯¤ë¤º¡¼¡Ë
£´·î24Æü(¶â)¤è¤ê¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÅì±Ç¤Þ¤ó¤¬¤Þ¤Ä¤ê¡Ê±Ç²è¤ª¤·¤ê¤¿¤ó¤Æ¤¤/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼ÅÅ²¦/±Ç²è ¤Õ¤·¤®ÂÌ²Û»Ò²° Á¬Å·Æ²/¤ê¤µ¤¤¤¯¤ë¤º¡¼¡Ë¡×¤Î¸ø³«±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê±Ç²è¸ø³«Æü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþºÑ¤ß¤ÎÁ°Çä¤ê·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ä´ü¸å¤Î¸ø³«¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¡Ö±Ç²è¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ·ãÆÍ¡ª¥é¥¯¥¬¥¥ó¥°¥À¥à¤È¤Û¤Ü»Í¿Í¤ÎÍ¦¼Ô¡×
4·î24Æü¤Ë¸ø³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸ø³«±ä´ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î¸ø³«Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¤·¼¡Âè¡¢Â®¤ä¤«¤Ë³ÆºîÉÊ¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¤ª¤è¤ÓÇÛµë¸µ¤ÎÅìÊõ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë Crown Handler¡× Âè1¾Ï
4·î10Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥£¥ë¥¹´¶À÷³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦³Æ¹ÔÀ¯µ¡´Ø¤ÎÈ¯É½¤äÊý¿Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¤´Íè¾ì¼Ô¤Î°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢¸ø³«±ä´ü¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
º£¸å¤Î¸ø³«Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÄø¤¬·èÄê¼¡Âè¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë Crown Handler¡×¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¢¸ø¼° SNS¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¢£PSYCHO-PASS ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹ £³ FIRST INSPECTOR
3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¤¿¤À¤·¡¢·à¾ì¤´¤È¤ËµÙ´Û¡¢¾å±Ç»þ´Ö¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï³Æ·à¾ì¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë³ÎÇ§¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼
2020Ç¯3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Î¸ø³«¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¸ø³«¤Ï±ä´ü¡£
¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£±Ç²è¥É¥é¤¨¤â¤ó¡¡¤Î¤ÓÂÀ¤Î¿·¶²Îµ
2020Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø³«¤Ï±ä´ü¡£
¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£·à¾ìÈÇ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥¤¥¬ ¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹
2020Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ø³«¤Ï±ä´ü¡£
¿·¤¿¤Ê¸ø³«Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
>> ¡Ú6·î10Æü¾ðÊó¹¹¿·¡ª¡Û²Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¤ª¤Á¤³¤Ü¤ì¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¿¥ë¥È¡×10·îÊüÁ÷¤Ë±ä´ü¡õ¡ÖFGO¥Õ¥§¥¹2020¡×Ãæ»ß·èÄê¡ª¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¡õ´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¾ðÊó ¤Î¸µµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é