【今週末の新作映画】『9-1-1：LA救命最前線』アビー役＆『新スタトレ』ピカード艦長役出演作

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 2月21日(金)からはこちらをご紹介。

■2月21日(金)『スキャンダル』

2016年にアメリカで実際に起きた衝撃のスキャンダルを『マネー・ショート 華麗なる大逆転』のアカデミー賞受賞脚本家がシナリオを書き上げ映画化。本年度アカデミー賞でシャーリーズ・セロン(『スノーホワイト』)が主演女優賞、マーゴット・ロビー(『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』)が助演女優賞にノミネート、カズ・ヒロが率いるチームがメイクアップ&ヘアスタイリング賞を受賞。

ニュース放送局で視聴率ナンバー1を誇る「FOXニュース」に激震が走る。クビを言い渡されたベテランキャスターのグレッチェン・カールソン(ニコール・キッドマン『ビッグ・リトル・ライズ』)が、TV業界の帝王と崇められる同社CEOを告発したのだ。看板番組を背負う売れっ子キャスターのメーガン・ケリー(シャーリーズ)は、心中穏やかではない。一方、メインキャスターの座を狙う貪欲な若手のケイラ・ポスピシル(マーゴット)は、CEOに直談判するための機会を得る―。

その他の出演者:ジョン・リスゴー(『ザ・クラウン』)、ケイト・マッキノン(『イエスタデイ』)、コニー・ブリットン(『9-1-1:LA救命最前線』)、マルコム・マクダウェル(『モーツァルト・イン・ザ・ジャングル』)、アリソン・ジャネイ(『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』)

■2月21日(金)『ミッドサマー』

パク・チャヌクが手掛けた英国ドラマ『リトル・ドラマー・ガール 愛を演じるスパイ』で主人公チャーリーを演じたフローレンス・ピューが主演を務める前代未聞の"フェスティバル・スリラー"。

家族を不慮の事故で失ったダニー(フローレンス)は、大学で民俗学を研究する恋人や友人と共にスウェーデンの奥地で開かれる"90年に一度の祝祭"を訪れる。美しい花々が咲き乱れ、太陽が沈まないその村は、優しい住人が陽気に歌い踊る楽園のように思えた。しかし、次第に不穏な空気が漂い始め、ダニーの心はかき乱されていく。妄想、トラウマ、不安、恐怖...それは想像を絶する悪夢の始まりだった。

その他の出演者:ジャック・レイナー(『Strange Angel(原題)』)、ウィル・ポールター(『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』『メイズ・ランナー』)、ウィリアム・ジャクソン・ハーパー(『グッド・プレイス』)、アーチー・マデクウィ(『SEE 〜暗闇の世界〜』)

■2月21日(金)『マクマホン・ファイル』

Netflixオリジナル映画。ロナルド・レーガン政権時代に起きたイラン・コントラ事件を扱う同名小説を原作に、『モダン・ラブ 〜今日もNYの街角で〜』のアン・ハサウェイが主演する政治サスペンス。

ワシントンD.C.で働くベテラン記者のエレナ・マクマホン(アン)は、父親であるディック(ウィレム・デフォー『アクアマン』)への誤った義務感から、アメリカ大統領選取材の仕事を投げ出す。罪悪感に苛まれ、父の代わりに危険な取引へと向かうことになったエレナは、その時間を独自の調査に使おうと決意するが、その過程で彼女は長年追い続けてきた疑惑の渦中へと足を踏み入れることに。そして既存の答えが疑問へと変わり、誤った選択の先には袋小路が待ち受ける...。

その他の出演者:ベン・アフレック(『ゴーン・ガール』)、ロージー・ペレス(『フィアレス』)、トビー・ジョーンズ(『キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー』)、エディ・ガテギ(『ブラックリスト』)、メル・ロドリゲス(『ベター・コール・ソウル』)

■2月21日(金)『チャーリーズ・エンジェル』

1990年代にドラマが製作され、2000年代に映画化もされた『チャーリーズ・エンジェル』をキャスト一新にしてリブート。『新スター・トレック』のジャン=リュック・ピカード役でも知られ、新シリーズ『スター・トレック:ピカード』がスタートしたパトリック・スチュワート出演。

国際機密企業チャーリー・タウンゼント社で特殊訓練を受けたエリート女性エージェント組織、通称"チャーリーズ・エンジェル"。ある日、巨大テクノロジー企業に勤める天才プログラマーのエレーナ(ナオミ・スコット『アラジン』)は、自身が開発したプロダクト=新エネルギー源"カリスト"を会社が武器として軍事利用していることに気づき、エンジェルたちに調査を依頼。それがきっかけで、エレーナは命を狙われることに。

その他の出演者:クリステン・スチュワート(『トワイライト』シリーズ)、エリザベス・バンクス(『ピッチ・パーフェクト』)、ジャイモン・フンスー(『シャザム!』)、ノア・センティネオ(『t@gged/タグド』)、サム・クラフリン(『ハンガー・ゲーム』『あと1センチの恋』)

(海外ドラマNAVI)

『スキャンダル』(c) Lions Gate Entertainment Inc./『ミッドサマー』(c) 2019 A24 FILMS LLC. All Rights Reserved./Netflixオリジナル映画『マクマホン・ファイル』/『チャーリーズ・エンジェル』/『9-1-1:LA救命最前線』(c)2018 Fox and its related entities. All rights reserved./(c)famous.uk