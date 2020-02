アニメ『PSYCHO‐PASS サイコパス』の最新作となる劇場版『PSYCHO‐PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』が3月27日より2週間限定で劇場公開されることが決まり、キービジュアルと特典付き前売り券の詳細が公開された。『PSYCHO‐PASS サイコパス』シリーズは、人間の心理状態を数値化し管理する近未来社会を舞台に、正義を問われる警察機構を描くオリジナルSFアニメーション。最新作となる『PSYCHO‐PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』では慎導灼(しんどうあらた)と炯(けい)・ミハイル・イグナトフの信義を問う最後の事件が描かれており、刑事課一係が追う組織「狐」の事件や「ビフロスト」の謎、そして真実と正義を巡り決裂した灼と炯の戦いが決着。また、これまで「狐」を使って暗躍を続けてきた梓澤廣一(あずさわこういち)が刑事課を狙って公安局ビルを襲撃する。灼を梶裕貴が、炯を中村悠一が演じ、そのほか、堀内賢雄、宮野真守、櫻井孝宏、大塚明夫、諏訪部順一、名塚佳織らが脇を固める。スタッフは、監督を塩谷直義が、シリーズ構成と脚本を冲方丁が務め、共同脚本として深見真が参加。キャラクターデザインは天野明、制作はProduction I.Gが担当する。公開されたキービジュアルには、物語の中心となる灼、炯、梓澤、そして「ビフロスト」の法斑静火(ほむらしずか)の姿が描かれている。特典付き前売り券(ムビチケ)は2月21日より指定の劇場(公式サイトに記載)で販売予定となっており、購入者には非売品のイラスト入りオリジナルクリアケースが数量限定で配布される。劇場版アニメ『PSYCHO‐PASS サイコパス 3 FIRST INSPECTOR』は3月27日より2週間限定で劇場公開。併せてAmazon Prime Videoにて世界独占配信される。