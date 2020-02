俳優で歌手の木村拓哉が、2月29日に放送されるNHKの音楽番組『SONGS』に出演することが決定し、名曲『夜空ノムコウ』など3曲を歌唱することがわかった。1月にソロアルバム『Go with the Flow』を発売した木村。およそ5年ぶりにコンサートのステージにも立ち、現在はコンサートツアー「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」pの真っ最中だ。番組では、今年1月上旬から、コンサート制作の模様や東京公演の本番日の様子など、さまざまな現場での木村の姿を取材。作品を共に作り上げてきた多くの人たちから「唯一無二の存在」と称される彼の素顔と、今の思いに迫っている。そして今回、木村が披露するのは、プライベートでも交流のあるB‘zの稲葉浩志が作詞を手掛けた「One and Only」、木村自身の希望で楽曲を提供することになったシンガーUruの作品「サンセットベンチ」、そして「夜空ノムコウ」の3曲。木村がどのようなパフォーマンスを見せるのか注目だ。木村拓哉が出演する『SONGS』はNHK総合にて2月29日23時より放送。