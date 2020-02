俳優の佐藤健が主演を務める映画『るろうに剣心』シリーズの最終章として2作連続公開される『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』に、シリーズ1作目から出演する斎藤一役、江口洋介の続投が決定した。江口は『The Final』、『The Beginning』両作へ出演する。和月伸宏の漫画『るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−』(集英社ジャンプコミックス刊)を大友啓史監督が実写化した本作。激動の幕末を戦い抜き、かつては“人斬り抜刀斎”として恐れられながら、新時代の幕開けとともに斬れない刀=逆刃刀<さかばとう>を持ち、仲間たちと穏やかな生活を送る伝説の男、緋村剣心の生き様を描く。『るろうに剣心 最終章 The Final』では、中国大陸の裏社会を牛耳る謎の武器商人であり、武器や軍艦を送り込み志々雄真実を操っていた<シリーズ最恐の敵・縁>の戦いを活写。そして、映画はこれまで語られることのなかった<十字傷>の謎に迫る『るろうに剣心 最終章 The Beginning』へと続いていく。江口が演じる斎藤は、元新選組三番隊組長として、最大の宿敵である剣心と共に幕末の動乱を生き抜き、明治という新しい時代を迎え警官となり「悪・即・斬」の正義を信念に持つ男。剣心との因縁が残るまま新たな時代で別々の道を歩み始めるが、新たな脅威を前に再び剣心と共に戦いに身を投じていく。江口は、「同じ役を長年やり続けるということはそうないことなのでとても光栄です。その反面、今まで作り上げてきたキャラクターだからこそ逃れられないですし、自由にはできないところが大変でもありましたね」と振り返り、「幕末から明治という新時代になり、剣心や斎藤も世の中の流れとともに変化する様は見所です。その振り幅は、2作品を続けて観ると相当な見応えがあると思います」とアピールした。解禁された江口扮する斎藤の場面写真は、新田真剣佑が演じるシリーズ最恐の敵・縁を列車の中で探索するシーンを切り取ったもの。鋭い眼光で煙草をくわえ、刀に手をやる姿からはただ事では無い雰囲気が醸し出され、再び脅威が訪れる予感を与える写真となっている。映画『るろうに剣心 最終章 The Final』は7月3日より、『るろうに剣心 最終章 The Beginning』は8月7日より全国公開。