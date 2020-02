『アメリカン・ホラー・ストーリー』のあの人、『アリー・myラブ』『ビリー・マクブライド』生みの親の新作に出演

法廷ドラマ『アリー・myラブ』『ボストン・リーガル』『弁護士ビリー・マクブライド』や、"ホラーの帝王"スティーヴン・キングとタッグを組んだサスペンスドラマ『ミスター・メルセデス』など多くのヒット作を手掛けた、人気クリエイターのデイビッド・E・ケリー。そんな彼が米ABCで手がける私立探偵を主人公にしたドラマに、『アメリカン・ホラー・ストーリー』の『ホテル』『怪奇劇場』『カルト』と複数のシリーズに登場している人気キャストが出演することが明らかになった。米Hollywood Reporterなど複数のメディアが報じている。

『The Big Sky(原題)』というタイトルがつけられたこの新作ドラマの原作は、アメリカ出身の作家C・J・ボックスによる私立探偵キャシー・デウェルを主人公にした小説シリーズの1作目「The Highway(原題)」。キャシーは元警官のジェニー・ホイトを相棒に、モンタナ州の高速道路でトラック運転手に誘拐された二人の姉妹の捜索を開始。事件を捜査するうち、キャシーとジェニーはその地域で姿を消したのは彼女たちだけではないことに気付き、新たな被害者が出る前に殺人犯を食い止めようとする。

すでにシリーズ化が決定している本作に出演することが明らかになったのは、ジョン・キャロル・リンチ。リック・レガルスキという名のモンタナ州警察官を演じる。リックは真面目で警官という職務と地元の人々を守ることに誇りを持っている昔ながらの人間だが、何か裏があるのだという。また『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』シーズン4や『ER 緊急救命室』シーズン15などにゲスト出演しているアメリカ出身の女優ディディ・ファイファーの出演も発表された。

