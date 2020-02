ハリウッド実写映画『ソニック・ザ・ムービー』の日本版予告編映像が解禁となった。

ソニック(声:中川大志)はひょんなことから小さな街の保安官トム(ジェームズ・マースデン/中村悠一)の助けを借りることに。凸凹コンビの友情に注目だ。敵は悪の天才科学者、ソニックのパワーを利用し世界征服を目論む天才科学者ドクター・ロボトニック(ジム・キャリー/山寺宏一)。マシンやドローン、様々なガジェットを駆使してソニックたちを追い詰める。「友達を守るんだ!」熱い想いとともに背中のトゲを光らせ敵に立ち向かうスーパーソニックの姿が初登場。果たしてソニックは仲間たちを守り地球の危機を救うことができるのか。

映画『ソニック・ザ・ムービー』は3月27日(金)全国ロードショー

(C)2019 PARAMOUNT PICTURES AND SEGA OF AMERICA, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

