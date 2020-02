7月3日から2作連続で全国ロードショーされる『るろうに剣心 最終章 The Final/The Beginning』に主演する俳優・佐藤健が、カルチャー誌『CUT』3月号(2月19日発売)の巻頭特集表紙を飾っている。特集では佐藤健、大友啓史監督へのインタビュー、撮影現場レポート、さらには雪代縁を演じる新田真剣佑の先行フォトなど、どこよりも早く『最終章 The Final/The Beginning』に迫る。『るろうに剣心 最終章 The Final』では中国大陸の裏社会を牛耳る謎の武器商人であり、武器や軍艦を送り込み志々雄真実を操っていた<シリーズ最恐の敵・縁(えにし)>の戦いを壮絶なアクションとドラマで描く。