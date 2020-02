国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、ユーザーが投稿した★スコア・レビュー数をもとに、「2月第2週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に劇場公開され、高い評価を集めた6作品がランクインしました。

[★ 4.09/レビュー数:6713]

[★ 3.84/レビュー数:53]

[★ 3.62/レビュー数:63]



4位『屋根裏の殺人鬼フリッツ・ホンカ』[★3.50/レビュー数:171]

5位『影裏』[★3.39/レビュー数:368]

6位『グッドバイ 嘘からはじまる人生喜劇』[★3.38/レビュー数:198]

※本ランキングは公開日から2月17日 までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から2月17日までのレビュー数(Mark!数)が50件以上の作品を対象としています。※Mark!及び★スコアは、メンバー登録から一定期間Filmarksを利用しているユーザーから投稿されたものを対象にしています。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1メンバー1件までです。

