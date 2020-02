『スウィート・ヘル』ジョナサン・タッカーがバディを組むのは『NCIS』のあの人！『フリンジ』脚本家のSFドラマで

2017年のスリラー映画『スウィート・ヘル』や、イラク戦争から帰還した兵士を巡る実話を描く『告発のとき』などに出演したジョナサン・タッカー。彼が、SFサスペンスドラマ『FRINGE/フリンジ』の脚本家が手掛けるTVドラマ『Debris(原題)』で、『NCIS ネイビー犯罪捜査班』のスピンオフ『NCIS:ニューオーリンズ』に登場したあの人気キャラクターを演じた女優とバディを組むことが明らかになった。米Hollywood Reporterなど複数のメディアが報じている。





J・J・エイブラムスが製作総指揮を努め人気を博したシーズン4での降板をうけ、代わりにレギュラー出演するものと思われていたが、結局シーズン4の4話に登場しただけにとどまっていた。出番は少なかったが視聴者からの人気が高く、その再登場を望む声が多く聞かれたキャラクターだ。



『Debris』でジョナサンは、頑固だが頭の回転の速いCIA所属のブライアン・ベネヴェンティを演じ、リアンは真面目で規則厳守のMI6所属のフィノラ・ジョーンズに扮する。



ジョナサンは2014年から2017年にわたって公開されたカリフォルニア州のMMAジムを舞台にした米ドラマ『Kingdom(原題)』に、ニック・ジョナス演じるネイトの兄ジェイ役で全3シーズンにわたって登場。2015年に犯罪アクションドラマ『JUSTIFIED 俺の正義』でブーンを演じたほか、米HBOの衝撃作『ウエストワールド』にクラドック少佐役で出演。麻薬の売買に関わる人々を描く『スノーフォール』やケヴィン・ベーコン主演の刑事ドラマ『City on a Hill(原題)』でもキャストに名を連ねるなど多くのドラマで活躍している。2月21日(金)より全国公開予定の映画『チャーリーズ・エンジェル』にも出演する。



ワイマンは本作で、2014年にトム・クルーズ主演で公開された映画『オール・ユー・ニード・イズ・キル』の製作に携わったジェイソン・ホッフスと共に脚本と製作総指揮を担当する。SFドラマを担当してきた制作陣というだけあり、本格的なSF作品を期待できそうだ。



ジョナサンとリアンのタッグが楽しみな『Debris』は、2020年から2021年にかけて米NBCで放送予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:ジョナサン・タッカー© Faye S/Famous『NCIS:ニューオーリンズ』TM & © 2017 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.