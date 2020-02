【今週スタートの海外ドラマ】アル・パチーノ主演作＆「ライラの冒険」ドラマ版が日本上陸！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週(2月17日〜)は、映画化もされた「ライラの冒険」を米HBOと英BBCが贈るドラマ版やアル・パチーノが主演を務める骨太ドラマなど、新作ドラマが日本上陸。お見逃しなく!

2月17日(月)から2月23日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

2月17日(月)

■23:00〜(スターチャンネル)

映画化もされた世界的ベストセラー小説「ライラの冒険」を元に豪華スタッフ&キャストでドラマ化。探検家の叔父アスリエル卿はいるものの孤児として育ったライラ(ダフネ・キーン)の元に、謎めいたコールター夫人が現れ、ある打診をする。一方、周辺では子どもがさらわれる事件が相次ぎ、彼らを救うためライラは黄金の羅針盤を手に北極へと向かう。

2月18日(火)

■23:00〜シーズン2(WOWOWプライム)

スティーヴン・キングとJ・J・エイブラムスが仕掛けるダーク・ミステリーの新シーズンは、小説「ミザリー」のアニーが登場。逃げるように各地を転々とする母娘のアニー(リジー・キャプラン)とジョイ(エルシー・フィッシャー)は、キャッスルロックの入り口で事故を起こし、町に滞在せざるを得なくなる。アニーは臨時の看護師として病院に勤めるが、幻覚を抑えるための薬を必要としていた。町では、誕生400周年記念行事を前に奇怪な事件が起き始めていた...。

2月21日(金)

■(Amazon Prime Video)

『ゲット・アウト』の監督ジョーダン・ピールが手掛け、『アイリッシュマン』でアカデミー賞に9度目のノミネートを果たした名優アル・パチーノが主演を務める骨太ドラマ。時は、1977年の夏。ジョナ・ハイデルバウムの祖母が殺害された。犯人を見つけるため、ジョナは祖母の古くからの友人であるマイヤー・オファーマンに近づくと、アメリカで帝国を創設しようとするナチスがいることを知る。





■(Netflix)

『アグリー・ベティ』で主演を務めたアメリカ・フェレーラが製作総指揮に名を連ねるコメディドラマ。再開発が進むLAの一角で祖父が営むタコス店が立ち退きの危機に瀕し、メキシコ系アメリカ人一家のモラレス家のいとこ3人が結束することに。店を救うため奮闘しながらも、それぞれの夢を追う。アイデンティティや階級という重要なテーマを扱うとともに、Instagramでの評判を維持する若者の日常も描く。



『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』(c)2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc./『キャッスルロック』シーズン2 (c) Warner Bros. Entertainment Inc./Amazon Prime Video『ナチ・ハンターズ』/Netflixオリジナルドラマ『Gentefied/ヘンテファイド』