真の姿を告白！『ARROW／アロー』シーズン7が日本初放送

米CWで放送されているDCドラマの先駆けで、本国アメリカでは先月シーズン8で幕を閉じた、鋼の肉体と弓矢を武器に悪と闘うスーパーヒーロードラマ『ARROW/アロー』。そのシーズン7がAXNにて日本初放送となる。

シーズン6の最後で、仲間の免責と引き換えにオリバー(スティーヴン・アメル)はグリーンアローであることを認め、刑務所に収監された。

今シーズンは、それから5カ月後。凶悪犯専用の刑務所に収監されたオリバーは、孤立して争いを避け、挑発してくる者たちを無視していた。家族のために刑期を短縮できるよう、できるだけ目立たないでいると決めていたオリバーだったのだが...。一方、残されたチーム・アローのメンバーはそれぞれのやり方でスター・シティを守っていたが、そこへ"新たなグリーンアロー"が現れる!

またシーズン7では、現代から二十年後の未来を描くシーンが度々登場する。その世界ではオリバーの息子のウィリアム(ジャック・ムーア)が失踪したフェリシティ(エミリー・ベット・リッカーズ)を捜していた。なぜ、彼女は姿を消したのか? オリバーはどうなってしまったのか? みんなが離れ離れになってゆく現在と、再び一緒になろうとする未来。果たして、3人の運命は―。

シーズン3で一度は降板し、前シーズンでカムバックしたアーセナルことロイ・ハーパー役を演じたコルトン・ヘインズがシーズン7で再びレギュラー出演。一方、シーズン1からオーバーウォッチことフェリシティ・スモークを演じてきたエミリー・ベット・リッカーズと、シーズン4から登場しているカーティス・ホルト役のエコー・ケラムが今シーズンをもって降板する。彼らの勇姿も見逃せない。

放送情報

AXNにて

3月21日(土)23:00より日本初放送 [二カ国語版]

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ARROW/アロー』シーズン7 ARROW and all related pre-existing characters and elements TM and (c) DC Comics. Arrow series and all related new characters and elements TM and (c) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.