ゾッド将軍を止められるか!?スーパーマンの祖父の若き日を描く『クリプトン ＜シーズン2＞』4月8日（水）リリース

スーパーマンの祖父セグ=エルの若き日の戦いを描くSFアクション『クリプトン』。デジタルセル先行配信中のシーズン2が4月8日(水)よりブルーレイ&DVDリリースとなるほか、デジタルレンタル配信も開始される。

伝説のヒーロー、スーパーマンが生まれる200年前を描いた本作では、スーパーマンの故郷であるクリプトン星を舞台に、祖父にあたるセグ=エルが主人公を務める。新シーズンは、宇宙征服を目論むゾッド将軍に支配されてしまったクリプトン星を取り戻すため、セグが生死をかけて戦う。スーパーマンのいる未来を守るため、今を変えられるのか?

変わり果てた街カンドールでは、自由と未来をめぐって激しい戦いが繰り広げられていた。カンドールを支配するゾッド将軍は、惑星クリプトンを自らの理想とする形に改造するため、情け容赦なく改革を断行。セグ=エルは愛する惑星に希望を取り戻すため、散り散りになっていた反乱グループを再び集結させて将軍を倒そうとするが、戦術の対立や仲間同士の不和、倫理観の違いによってクリプトン奪還計画は実現困難な状況になってしまい...。

企画・製作総指揮を手掛けるのは、ドラマ版『コンスタンティン』や『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』のデヴィッド・S・ゴイヤー。キャストは、『マダム・フローレンス! 夢見るふたり』のキャメロン・カフをはじめ、『ブロードチャーチ 〜殺意の町〜』のジョージナ・キャンベル、『ヴァンパイア・ダイアリーズ』のショーン・サイポス、『ジキル&ハイド』のウォーリス・デイ、『ARROW/アロー』のコリン・サーモンらが続投。新たに『クォーリーと呼ばれた男』のエイビーン・マクギニティ、『コラテラル 真実の行方』のケイ・アレクサンダー、『THE FALL 警視ステラ・ギブソン』のエメット・J・スキャンランなどが参加している。



■『クリプトン <シーズン2>』商品情報

<セル>

ブルーレイ(13,000円+税)...4月8日(水)発売

<レンタル>

DVD Vol.1〜5...4月8日(水)レンタル開始

<デジタル>

デジタルセル...先行配信中!

デジタルレンタル...4月8日(水)配信開始

発売・販売元:ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『クリプトン <シーズン2>』

KRYPTON AND ALL RELATED CHARACTERS AND ELEMENTS ARE TRADEMARKS OF AND © DC COMICS. © 2020 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED.