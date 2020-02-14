¹â¶¶ÂçÊå¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É»þÂå¡ª 20Ç¯Ä¶Á°¤Î½é¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¹â¶¶ÂçÊå¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥±¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÄ¾¯´ü¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤ª¼Ì¿¿¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡Öµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤â¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶ÂçÊå¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É»þÂå
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö2¡¿14ËÜÆü¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤Æ25¡©¡ª26Ç¯¡©¡ª¤¿¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤w¡×¤È¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÃÂÀ¸Æü¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤ä¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î»þ¤Ë¡¢º£¤â¥¹¥±¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¤È¤â»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Û¤ó¤È¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡×¤È¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª ¤Õ¤ÈºÜ¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£Æü¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª»Ñ¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£Àä»¿¤Î½ñ¤¹þ¤ß°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥¹¥±¡¼¥ÈµÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥¿¡¼üâ¶¶ÂçÊå¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ñ¤â¸«¼õ¤±¤ì¤é¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹â¶¶ÂçÊå¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷d1sk_t¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹â¶¶ÂçÊå¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É»þÂå
¡¡¹â¶¶¤Ï¡Ö2¡¿14ËÜÆü¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤Æ25¡©¡ª26Ç¯¡©¡ª¤¿¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤w¡×¤È¡¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÃÂÀ¸Æü¡É¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Ç»£±Æ¤·¤¿1Ëç¤ä¡¢¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î»þ¤Ë¡¢º£¤â¥¹¥±¡¼¥È¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ò»Ï¤á¤Æ¤ë¤È¤â»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤Û¤ó¤È¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡×¤È¥¹¥±¡¼¥È¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª ¤Õ¤ÈºÜ¤»¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£Æü¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤ª»Ñ¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¡£Àä»¿¤Î½ñ¤¹þ¤ß°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥¹¥±¡¼¥ÈµÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥¿¡¼üâ¶¶ÂçÊå¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î»Ñ¤â¸«¼õ¤±¤ì¤é¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¹â¶¶ÂçÊå¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷d1sk_t¡Ë