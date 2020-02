【お先見 】『ダーク・マテリアルズ／黄金の羅針盤』、映画『ライラの冒険』との違いはココ！

英BBCと米HBOの共同製作で、英作家フィリップ・プルマン原作のべストセラー小説「ライラの冒険」を映像化したファンタジー・アドベンチャー『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』。2月18日(火)からの独占配信スタートに先駆けて、現在期間限定でAmazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて第1話を無料配信中だ。イギリスでは、2019年11月にBBC Oneで放送済みのこのドラマをいち早く見た感想を現地よりお伝えしよう。

ダーク・マテリアルズとは?

『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤(原題・His Dark Materials)』は、『黄金の羅針盤』『神秘の短剣』『琥珀の望遠鏡』』の3部作からなる原作小説を3シリーズ・全24話で描くドラマ・シリーズ。今回紹介するのはシリーズ1(全8話)で、出演はダフネ・キーン(『LOGAN/ローガン』)、ルース・ウィルソン(『刑事ジョン・ルーサー』)、ジェームズ・マカヴォイ(『X-MEN』シリーズ)ほか。



舞台は我々の世界と似たパラレルワールドのイギリス。人々は魂を共有するダイモンと呼ばれる守護精霊の動物と行動を共にしている。好奇心いっぱいのおてんば少女ライラ・ベラクアは、オックスフォード大学の寮に暮らすが、あるとき、子どもたちが行方不明になる事件が起き、親友のロジャーも姿を消す。ライラは謎の女性コールター夫人と知り合い、ロジャーを探すために大学を後にする。一方、ダストと呼ばれる謎の粒子を北極で研究する叔父のアスリエル卿が何者かに監禁される。ライラはロジャーとアスリエルを救うため、持ち前の勇気と行動力で冒険を繰りひろげていく――。





映画版と比較すると?

『ライラの冒険』といえば、2007年に公開された映画版『ライラの冒険 黄金の羅針盤』が記憶に新しいが、今回のドラマ版を映画版と比較してみよう。



映画版は2時間弱の上映時間ということもあり、かなり急ぎ足の内容で、原作の未読者にはわかりづらい展開だったのに比べ、ドラマ版は、8話にわたってじっくり丁寧に物語をつづっていくので、原作を読んでいない視聴者でも安心して物語に身を委ねることが出来る。小説にかなり忠実なので、原作ファンの満足度も高いだろう。



また、映画版はどちらかというと子どもをターゲットにした冒険ファンタジーという色合いが濃かったが、ドラマ版は哲学的、宗教的、スピリチュアル的な要素も含み、大人もじっくり楽しめる深みのあるドラマになっている。





ドラマ版のキャラクターは?

映画版でコールター夫人役を演じたニコール・キッドマンは、人間離れした美しさが目につき、展開が早いこともあって、共感する隙を与えなかったが、ドラマ版のコールター夫人は、最近BBCドラマで引っ張りだこの演技派、ルース。ライラに対する屈折した愛情表現や、物語が進むにつれて母性が強くなっていく様子を見事に演じ、単なる悪役以上の存在感あるキャラクターになっている。



主人公ライラを演じるダフネも良い。ライラは口が達者で、巧みな会話術でピンチを切り抜けていくのだが、真実を告げるアレシオメーター(真理計)を読む特別な能力も持ち、元気なだけが取り柄の少女ではない魅力を見せる。12歳のライラを、現在14歳のダフネが自然体で生き生きと演じる。





映画版との最大の違いとは?

映画版との最大の違いといえば、別のパラレルワールドに住む少年ウィルが、第5話にしてすでに登場することだろう。原作では第2部「神秘の短剣」に登場するもうひとりの主人公だ。伝えられるところによると、これは演出というよりも子役を使うために撮影時間を短縮させる都合上の策ということだが、ふたつのパラレㇽワールドの時間軸が別々に展開し、ライラとウィルの距離が次第に近づいていく様子がスリリングで、最終回はドキドキハラハラだった。ウィルの父親役、アンドリュー・スコット(『SHERLOCK/シャーロック』)のチラ見せもあり、シリーズ2への期待が膨らむ。





英TV史上最高の製作費をかけた美しい映像

映画版は残念ながら予想を下回る興業成績で、続編の製作は打ち切りになってしまったが、ドラマ版のイギリスでの初回視聴者数は972万人を記録、その後も毎回安定した視聴率を誇り、批評家筋の評判も良い。すでにシリーズ2の製作も決定している。



イギリスのテレビ史上最高といわれる製作費は公表されていないが、5000万ポンド(約71億円)とも伝えられている。CGを駆使した幻想的な映像の美しさはため息がでるほどだ。ダイモンのリアルな動き、真っ白い雪世界にオーロラが広がる北極の風景、飛行船から眺めるオックスフォードの街並み、船上生活民族ジプシャンたちの生活ぶりなど、原作の持つ世界観を巧みに再現している。また、空を飛ぶ魔女、鎧クマの戦闘など、ファンタジーならではの想像力あふれるシーンも楽しい。



『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』はAmazon Prime Videoチャンネル「スターチャンネルEX -DRAMA & CLASSICS-」にて2月18日(火)より独占配信。それに伴い、第1話を2月17日(月)まで期間限定で先行無料配信中。BS10 スターチャンネルでは2月17日(月)23:00より放送開始。大人も子どもも楽しめる壮大なファンタジー世界にどっぷりと浸かっていただきたい。



(文/Yoshie Natori)

Photo:映画『ライラの冒険 黄金の羅針盤』© 2007 New Line Cinema./『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.『His Dark Materials』© 2020 BBC.