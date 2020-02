■イエローの衣装が新鮮!

【「『OH MY!MINNIE MOUSE』OH MY CAFE」概要】

“イエロー”の衣装を着たミニーマウスがテーマのカフェ「『OH MY!MINNIE MOUSE』OH MY CAFE」が、2月28日(金)から東京・大阪で、2月29日(土)から名古屋・福岡で期間限定オープンする。「『OH MY!MINNIE MOUSE』OH MY CAFE」は、ビビットなイエローの衣装と大きなリボンを着用したミニーマウスのメニューやオリジナルグッズを提供するカフェ。ミニーのシルエット型のハンバーガーや、イエローのリボンをモチーフにしたビーフストロガノフ、ミニーが座っているように見える「フルーツたっぷりサンドウィッチ」など幅広いメニューが揃う。また、オリジナルグッズは、「ラメアクリルキーホルダー」などのコレクタブルなものから、「クリアバッグ」のような日常でも役立ちそうなアイテムまで豊富に用意。中でも、東京・大阪・名古屋・福岡で絵柄が異なる「キャンバスアート」はファン必見のアイテムだ。・東京日程:2月28日(金)〜4月12日(日)場所:OH MY CAFE TOKYO 東急プラザ表参道原宿3階