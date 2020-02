映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』完成披露試写会&ファンミーティングが13日、都内・代々木第一体育館にて行われた。

ファン約11,000名が集まる会場に、GENERATAIONS from EXILE TRIBE / EXILEの白濱亜嵐、GENERATAIONS from EXILE TRIBEの片寄涼太、佐野玲於、GENERATAIONS from EXILE TRIBE / EXILEの関口メンディー、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの川村壱馬、吉野北人、藤原樹、長谷川慎、さらに廣瀬智紀、板垣瑞生、前田公輝、飯島寛騎、塩野瑛久、勝矢、丞威、高橋奎仁、富園力也、福地展成、石橋弘毅、サプライズでDAIGOが登壇した。

白濱、片寄ら貴族と王子が次々と登場すると、会場のボルテージは一気に最高潮に。黄色い大歓声が沸き起こる中、「チョコをもらうなら、どんなシチュエーションでどんな言葉でもらうと嬉しい?(キャスト同士の実演つきでみたい)」と、ファンが悶絶するお題が。

選ばれたのは片寄。MCから「好きな人を選んで?」と言われると、片寄は「じゃあ…吉野北人くんで!」とラブコール。「今日は安全ですか?」と聞かれた吉野は「安全・吉野〜〜!」と茶目っ気たっぷりに応え、会場を沸かせた。片寄が「可愛くて可愛くて仕方ないんだから…」と甘い言葉をぶつけながら吉野にギュッと抱きつく、吉野が片寄にバッグハグと、2人のイチャイチャぶりに悲鳴のような大歓声があがった。

さらに、「王子や貴族になったら何をしたい?」とのお題に、メンディーは「タピオカ屋を買収したり…いろいろ考えたんですが、やっぱドリーになりたい!(白濱と)ほぼ似てますよ!」とハニカミ。白濱は「全然共通点ねぇから!」とツッコミ、仲睦まじい様子をのぞかせる。

他にも、勝矢扮するジョナサンによる「だるまさんが転んだ」ゲームや、フルーツの盛り合わせを貴族らしくエレガントに食べるコーナー、さらには会場に来られなかった劇団EXILEの鈴木伸之・町田啓太からのビデオレター、会場を歩きポーズをするキャスト陣を撮影できるファンサービスまで設けられるなど、イベントは大熱狂。

イベントには、DAIGOがサプライズで登場。VTRで「身体弱い」「シニア、シャンパン飲めない」と言っていたDAIGOだが、登場シーンの手にはシャンパンが。一口飲むも「これ、ジンジャエール」とこぼし、笑いをさらっていた。

イベントの最後には、伝説の王子を演じる片寄が、自身初のソロ曲となる本作の主題歌「Possible」を会場で披露。THE RAMPAGE from EXILE TRIBEの藤原樹、長谷川慎とのコラボパフォーマンスで生歌を披露し、ファンを大いに魅了した。

映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』3月13日(金)公開

(C)2020「PRINCE OF LEGEND」製作委員会

一介の土木業者である主人公・安藤シンタロウが、様々な抗争の末に、やがて貴族・ドリーとなるまでを描く連続ドラマ「貴族誕生 -PRINCE OF LEGEND-」(2019年11月〜2020年1月OA)。劇場版『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』では、ドリーが率いる愛と優しさに溢れたエレガントな貴族たちが、“伝説”の称号を巡って、王子たちと史上空前の大バトルを繰り広げるストーリーが描かれる。

主人公・伝説の貴族ドリー役の白濱亜嵐(GENERATAIONS from EXILE TRIBE / EXILE)を筆頭に、“貴族”チームに中島健、廣瀬智紀、荒牧慶彦、DAIGO、山本耕史ら。対する“王子”チームには、前作『PRINCE OF LEGEND』を彩った王子たちが誰一人欠けることなく再集結。GENERATIONS from EXILE TRIBEから片寄涼太、佐野玲於、関口メンディー、劇団EXILEから鈴木伸之、町田啓太、THE RAMPAGE from EXILE TRIBEから川村壱馬、吉野北人、藤原樹、長谷川慎。さらに連続テレビ小説「なつぞら」(NHK)で人気を博した清原翔らが出演する。

映画『貴族降臨 -PRINCE OF LEGEND-』は3月13日(金)より全国東宝系にて公開

(C)2020「PRINCE OF LEGEND」製作委員会

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド