女優の瀧本美織(28歳)が2月12日にオフィシャルブログを更新。2月12日から配信がスタートする主演ドラマ『運命から始まる恋 -You are my Destiny-』(FOD・YOUKU)での、メガネをかけたウェディングドレス姿の写真を披露した。同ドラマは、2008年に台湾で制作され、同国史上NO.1視聴率をたたき出した人気ドラマ『You Are My Destiny」(邦題『ハートに命中!100%』)の前半部分をベースに、日本人キャストで構成した作品。瀧本はメガネがチャームポイントの主人公・佐藤彩を演じ、イケメン御曹司・一条慶を岐州匠(きず・たくみ/22歳)が演じる。また、中国の動画共有サイトYOUKUとの共同制作、日中同時配信される。この日、瀧本は「Destiny!」と題してブログを更新。「夜遅くにすみません!お知らせさせてください」と前置きし、「今日からFODで、ドラマ『運命から始まる恋 -You are my Destiny-』が配信になりました!中国ではYOUKUで、日中同時配信となっています」と告知。「私が演じるのは名前も顔も平凡、付箋一つで何でも言うことを聞いてしまうOL、佐藤彩です。彩が出逢ったのは大会社の御曹司。何の間違いか、二人が一夜を共にしてしまうところから物語は展開していきます」と説明すると、「一話無料配信なのでぜひご覧になってみて下さいね」と呼びかけた。また、オフショットもたくさんあるようで、「これから少しずつ載せていきますね! 」とコメント。「明日はインスタの方で、21時〜インスタライブをさせていただきます。よかったらそちらもチェックしてみてくださいね!」と続けると、最後に、YOUKUのリンクを貼っておきます↓https://v.youku.com/v_show/id_XNDUxODA5NzI0MA==.htmlと告知し、「それではいい夢みてください…」とメガネをかけたウェディングドレス姿の写真を披露。この投稿にファンからは、「とても綺麗」「ウェディングドレス姿美しい」「素敵」「メガネ、可愛い」「綺麗ですよ、ヤッパリ大好き」「花嫁姿可愛すぎますよ〜」「いい夢見れそう」「惚れました」などと悶絶の声が寄せられている。