世界的大ヒットドラマ「キリング・イブ Killing Eve」を制作する英シド・ジェントル・フィルムが、スウェーデン人作家アルネ・ダールのクライム小説「Watching You（原題）」をドラマ化することがわかった。

2016年に出版された原作は、ストックホルムの刑事サム・バーガーが、15歳の少女の失踪に関与すると見られる連続殺人鬼を追ううちに、バーガー自身の人生と事件に接点があることが分かり始める、というストーリー。小説はこの後にシリーズ第2巻「Hunted（原題）」、第3巻「You Are Next（原題）」と続く。

米Deadlineによれば、ドラマ版「Watching You（原題）」は、女優・脚本家のビビアン・ハーベイが執筆する。シド・ジェントルは、女優・脚本家のフィービー・ウォーラー＝ブリッジがシーズン1を、女優・脚本家のエメラルド・フェネルがシーズン2を執筆したサスペンス「キリング・イブ Killing Eve」（サンドラ・オー＆ジョディ・カマー主演）が高く評価され、数々の賞を受賞している。