【今週末の新作映画】『SHERLOCK』ホームズ役＆『ゲーム・オブ・スローンズ』ジェイミー役出演作

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 2月14日(金)バレンタインデーから始まる作品は―? 本年度アカデミー賞発表で気になる作品が公開!

■2月14日(金)『1917 命をかけた伝令』

『SHERLOCK/シャーロック』や映画『ドクター・ストレンジ』のベネディクト・カンバーバッチや、『英国王のスピーチ』のコリン・ファースら英国俳優が豪華共演する戦争映画。本年度アカデミー賞撮影賞、視覚効果賞、録音賞の3部門受賞。

第一次世界大戦を舞台に、若き英国兵スコフィールドとブレイクの二人が、最前線にいる仲間1600人の命を救うべく、一刻も早く重要な伝令を届けるため、様々な危険が待ち受ける敵の陣地に身を投じ、駆け抜け、立ち向かう―。

その他の出演者:ジョージ・マッケイ(『はじまりへの旅』)、ディーン・チャールズ=チャップマン(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、マーク・ストロング(『シャザム!』『キングスマン』シリーズ)、リチャード・マッデン(『ゲーム・オブ・スローンズ』『ボディガード -守るべきもの-』)、アンドリュー・スコット(『SHERLOCK』)、ダニエル・メイズ(『ライン・オブ・デューティ』)、エイドリアン・スカーボロー(『英国王のスピーチ』)、ジェイミー・パーカー(『ワルキューレ』)





■2月14日(金)『ドミノ 復讐の咆哮』

『ゲーム・オブ・スローンズ』のジェイミー役でお馴染みニコライ・コスター=ワルドーが主演を務めるサスペンス・アクション。"紅の女"ことメリサンドルを演じたカリス・ファン・ハウテンがニコライ扮する主人公の相棒役に!

デンマーク市警刑事クリスチャン(ニコライ)は、同僚のラースとパトロール中にある殺人事件に遭遇。クリスチャンは犯人タルジを取り押さえるが、隙を衝かれた際にラースが重傷を負い、さらには謎の男たちに犯人を連れ去られてしまう。拳銃の不携帯という自身のミスでラースを危険に晒したクリスチャンだったが、自身への失望と怒りから、上司からの謹慎処分を無視。同僚の女刑事アレックスと元特殊部隊員の過去を持つ犯人タルジを追うが...。

その他の出演者:ソーレン・マリン(『コペンハーゲン/首相の決断』)、ガイ・ピアース(『ハート・ロッカー』)、パプリカ・スティーン(『BELOW THE SURFACE 深層の8日間』)、トーマス・W・ガブリエルソン(『ラスト・キングダム』)、エリック・エブアニー(『トランスポーター3 アンリミテッド』)、モハメド・アザーイ(『Vechtershart(原題)』)





■2月14日(金)『ふたりのJ・T・リロイ ベストセラー作家の裏の裏』

本年度アカデミー賞で助演女優賞を受賞したローラ・ダーンが出演する、2000年代半ばに一大スキャンダルを巻き起こした"嘘に基づく"真実の物語。

舞台は米サンフランシスコ。親元を離れたサヴァンナ(クリステン・スチュワート『トワイライト』シリーズ)は、兄のパートナーで作家のローラ(ローラ)と出会う。彼女は自分の小説をJ・T・リロイという架空の美少年名義で出版、ベストセラーになっていた。そんなローラに頼まれ、最初は遊び半分で男装し、J・Tに扮するサヴァンナ。やがて小説の映画化が決まり、ハリウッドやカンヌで大勢の観衆の前に出るうちに、J・Tとして出会った相手に本気で恋してしまうが...。

その他の出演者:ダイアン・クルーガー(『イングロリアス・バスターズ』)、ケルヴィン・ハリソン・Jr(『NCIS:ニューオーリンズ』)、コートニー・ラヴ(『200本のたばこ』)、ジェームズ・ジャガー(『VINYL‐ヴァイナル‐ Sex,Drugs,Rock'n'Roll&NY』)、ジム・スタージェス(『ラスベガスをぶっつぶせ』)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『1917 命をかけた伝令』(c)2019 Universal Pictures and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved./『ドミノ 復讐の咆哮』(c) 2019 Schønne Film IVS/『ふたりのJ・T・リロイ ベストセラー作家の裏の裏』/『SHERLOCK/シャーロック』(c)Hartwood Films 2016/『ゲーム・オブ・スローンズ』The Final Season.View exclusive photos from #GameofThrones Season 8.Photo: Helen Sloan/HBO