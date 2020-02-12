2020年「松竹映画100周年」記念イベントが国内外でスタート
100年前の1920年2月11日、現在の映画会社・松竹につながる「松竹キネマ合名社」が設立された。同年、蒲田撮影所がオープンし、映画製作を開始。2020年は「松竹映画100周年」の年となることから、国内外で記念イベントが開催される。
【写真】記念映画『キネマの神様』メインキャスト
松竹の迫本淳一代表取締役社長は「映画作りにおいては、日本初のトーキー映画やカラー映画の製作を手がけるなど、時代をいち早く察知し、常に新しいことに挑戦し続け、数々の名作、話題作を生み出してまいりました。これからも変化を恐れずに新たな価値を創造し、世界中の皆様の心に残り続ける作品をお届けしてまいります」と、コメントしている。
■「松竹映画100周年」記念イベント
（1）展示 第80回所蔵資料ミニ展示「松竹キネマ100周年」展
期間：1月10日〜3月3日（開催中）
主催：公益財団法人松竹大谷図書館
会場：松竹 大谷図書館 閲覧室
（2）上映・展示「昭和を彩る女優たち 松竹大船撮影所物語」
期間：1月18日〜3月27日（開催中）
主催：川喜多・ KBS グループ
会場：鎌倉市川喜多映画記念館
（3）放送「松竹映画100周年 世紀を駆ける松竹映画の監督たち」
期間：2月1日〜特集放送中
放送事業者：松竹ブロードキャスティング株式会社
放送局：衛星劇場（CS放送）
（4）上映「松竹映画100周年 ホームドラマの系譜」
期間：6月6日〜6月26日（予定）
主催・会場：シネマヴェーラ渋谷
（5）展示「松竹映画100年記念展（仮）」
期間：5月29日〜8月30日（予定）
主催：国立映画アーカイブ
会場：国立映画アーカイブ展示室（7階）
（6）上映「松竹映画100年特集（仮）」
期間：6月25日〜9月6日（予定）
主催：国立映画アーカイブ
会場：国立映画アーカイブ長瀬記念ホール（OZU2階）
（7）新作 松竹映画100周年記念作品『キネマの神様』
監督： 山田洋次
出演者：志村けん・菅田将暉・永野芽郁・宮本信子
公開：12月予定
【海外】
（1）フランス／パリ
上映「清水宏監督の特集上映（仮）」
期間：4月22日〜5月26日
会場：パリ日本文化会館、シネマテーク・フランセーズ
アメリカ、イギリス、イタリア、スイス、ベラルーシなどの海外映画祭でも特集上映を予定。
【写真】記念映画『キネマの神様』メインキャスト
松竹の迫本淳一代表取締役社長は「映画作りにおいては、日本初のトーキー映画やカラー映画の製作を手がけるなど、時代をいち早く察知し、常に新しいことに挑戦し続け、数々の名作、話題作を生み出してまいりました。これからも変化を恐れずに新たな価値を創造し、世界中の皆様の心に残り続ける作品をお届けしてまいります」と、コメントしている。
■「松竹映画100周年」記念イベント
（1）展示 第80回所蔵資料ミニ展示「松竹キネマ100周年」展
期間：1月10日〜3月3日（開催中）
主催：公益財団法人松竹大谷図書館
会場：松竹 大谷図書館 閲覧室
（2）上映・展示「昭和を彩る女優たち 松竹大船撮影所物語」
期間：1月18日〜3月27日（開催中）
主催：川喜多・ KBS グループ
会場：鎌倉市川喜多映画記念館
（3）放送「松竹映画100周年 世紀を駆ける松竹映画の監督たち」
期間：2月1日〜特集放送中
放送事業者：松竹ブロードキャスティング株式会社
放送局：衛星劇場（CS放送）
（4）上映「松竹映画100周年 ホームドラマの系譜」
期間：6月6日〜6月26日（予定）
主催・会場：シネマヴェーラ渋谷
（5）展示「松竹映画100年記念展（仮）」
期間：5月29日〜8月30日（予定）
主催：国立映画アーカイブ
会場：国立映画アーカイブ展示室（7階）
（6）上映「松竹映画100年特集（仮）」
期間：6月25日〜9月6日（予定）
主催：国立映画アーカイブ
会場：国立映画アーカイブ長瀬記念ホール（OZU2階）
（7）新作 松竹映画100周年記念作品『キネマの神様』
監督： 山田洋次
出演者：志村けん・菅田将暉・永野芽郁・宮本信子
公開：12月予定
【海外】
（1）フランス／パリ
上映「清水宏監督の特集上映（仮）」
期間：4月22日〜5月26日
会場：パリ日本文化会館、シネマテーク・フランセーズ
アメリカ、イギリス、イタリア、スイス、ベラルーシなどの海外映画祭でも特集上映を予定。