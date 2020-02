L’Arc〜en〜CielのボーカルHYDEが10日、自身のインスタグラムを更新し、GACKTらとの集合写真を公開。ファンからは2人が写った豪華なショットに「豪華すぎます」「全員かっこよすぎます」「メンツえぐい」といった驚きの声が殺到している。HYDEは「Last night was so much fun! Thank you!」と、GACKT、ジェジュン、ロックバンドMY FIRST STORYのHiro、ギタリストの鮫島巧と写っているショットを公開。これはHYDEとジェジュン、Hiroらの誕生日が1月末で近いため、合同で祝った際のもののようで、誕生日祝いのケーキが3つ並んでいる。Hiroも自身のアカウントで、「お久しぶりのメンツ またまたお誕生日お祝いしてもらっちゃいました」と報告し、ハッシュタグで「#これがインスタ映えってやつか」「#神ばっか」などと豪華な会合を振り返った。ファンからはこの集合写真に「みんなでお祝い楽しそうですね素敵写真ありがとうございます」といった祝福の声のほか、「豪華すぎます」「全員かっこよすぎます」「メンツえぐい」「ココは天国ですか?」といった声も寄せられている。引用:「HYDE」インスタグラム(@hydeofficial)「Hiro」インスタグラム(@hiro_mfs_official)