『スパナチュ』『シカゴ・ファイア』『クリマイ』..."とにかくカッコいい"海ドライケメン祭りが開催！

2月9日(日)から14日(金)にかけて東京ソラマチ内にある「J:COM Wonder Studio」にて、海外ドラマファンのためのイベント J:COM×AXN HD 海外ドラマ×スーパー!ドラマTV present「バレンタイン 海外ドラマ イケメン祭り」が開催されている。本日2月10日(月)に行われた、海外ドラマあるあるネタを披露する3時のヒロインが登壇したトークイベントをはじめ、展示内容もあわせてリポート!

まず、昨年12月『女芸人No.1決定戦 THE W 2109』で優勝し、今をときめく女性トリオ、福田・ゆめっち・かなでの3時のヒロインが登壇したトークイベントでは、彼らがSNSで公開した動画「海外ドラマあるあるを集めて再現してみた!」の制作秘話が明かされた。「たぶんゆめっちだけだと思うんですけど、よく周りからアメリカっぽいねって言われて、それで元々海外ドラマは見ていたので、バズり目的で作りました!」

そして、普段から海外ドラマをみる3人がそれぞれお気に入りの作品を挙げ、福田は『インスティンクト -異常犯罪捜査-』をピックアップし、「序盤から引き込まれて、事件を題材にしているので一見重いのかなあと思っていたんですけど、結構をコメディ要素が盛り込まれていて、教授と女刑事の友情もほっこりする内容」とコメントし、止まらずみているという。

福田はまた『THIS IS US』も挙げ、"人生が差し出したどんなすっぱいレモンでも、レモネードに変えることができる"というシリーズの名言が自身の人生に影響を与え、落ち込んでいる時にレモネードを飲んでいるという。ゆめっちは、「二大イケメンのセブライドとケイシーがカッコいい『シカゴ・ファイア』。アクションシーンが本格的でずっとハラハラしている」と語り、「どの作品も必ず一人はイケメンがいるんですけど、本作は居すぎる! イケメン祭り!」と3人は同感していた。かなではトム・ヒドルストン主演の『ナイト・マネジャー』を挙げ、「主人公のジョナサン・パインが冷静に見えて、地元の有力者の愛人のソフィーと関係を持っちゃうの。彼女から"あなたの中には、色んなあなたがいるの?"って言われるの。完璧な彼がはがれていく感じが、たまらなかった!」と声高に明かした。

また、事前に行われていた人気イケメン投票の結果がこのトークイベントで発表された。ベスト5の結果がこちら!

5位:『クリミナル・マインド』デレク・モーガン役 シェマー・ムーア

理由)肉体でムキムキだけど、つぶらな瞳が魅力!

4位:『シカゴ・ファイア』ケリー・セブライド役 テイラー・キニー

3人コメント)瞳の色が綺麗ですよね。目がキラッとして、とにかくカッコいい!

3位:『HAWAII FIVE-0』スティーヴ・マクギャレット役 アレックス・オローリン

3人コメント)めちゃめちゃ強くて、渋カッコいい。坊主が似合う男が一番かっこいい!

2位:『クリミナル・マインド』ドクター・スペンサー・リード役 マシュー・グレイ・ギュブラー

3人のコメント)甘い顔しているよね。インテリでカッコいい!

1位:『スーパーナチュラル』ディーン役 ジェンセン・アクレス

3人のコメント)とにかくかっこいい!

さらにイベントでは、3時のヒロインが贈る海外ドラマあるあるがなんと4本も披露された!(1本目を除いた3本を動画でどうぞ!)



そして、期間中毎日実施されているイベントを体験リポート! イケメン投票で1位になった『スーパーナチュラル』のジェンセン・アクレスをはじめ、弟サム役のジャレット・パダレッキ、『LUCIFER/ルシファー』のトム・エリスなどイケメン俳優の等身大パネルが並んでいる。あなたのイチオシイケメンと写真撮ってみよう!

さらに、あなたと相性の良いイケメン海外ドラマスターが分かる相性診断も実施! 下記の用紙をもらって早速、編集部の一人も診断してみました。結果は『スーパーナチュラル』のジェンセン・アクレスでした!(好きな俳優さんに当たると嬉しいですね(笑))

この結果と用紙を持ってスタッフさんに渡すとコインがもらえますので、コインを使ってガチャガチャにチャレンジ! 番組オリジナルグッズ他、イケメン俳優のオリジナルチョコ(味は3種類)がランダムで当たります。ぜひ、ゲットしてみてくださいね。(編集部の一人が当たったのは、なんと、ジェンセンのチョコ!!! ...大事に持って帰りました)

あなたも相性ぴったりのイケメンを探してみては? そしてパネルと一緒に写真撮ってみよう! イベントの概要、放送情報は以下の通り。





■J:COM×AXN HD 海外ドラマ×スーパー!ドラマTV present「バレンタイン 海外ドラマ イケメン祭り」

【開催期間】2月9日(日)〜2月14日(金)

【イベント内容】

(1)フォトスポット...イケメン海外ドラマスターの等身大パネルを展示

[展示予定の等身大パネル] ※変更になる可能性があります。

・トム・ヒドルストン(『ナイト・マネジャー』)

・アレックス・オローリン(『HAWAII FIVE-0』)

・ジェシー・スペンサー(『シカゴ・ファイア』)

・テイラー・キニー(『シカゴ・ファイア』)

・トム・エリス(『LUCIFER/ルシファー』)

・ジャレット・パダレッキ(『スーパーナチュラル』)

・ジェンセン・アクレス(『スーパーナチュラル』)

・ルーカス・ティル(『MACGYVER/マクガイバー』)

・マシュー・グレイ・ギュブラー(『クリミナル・マインド』)

・アラン・カミング(『インスティンクト -異常犯罪捜査-』)

(2)相性診断...あなたと相性の良いイケメン海外ドラマスターが分かる

(3)ガチャガチャコーナー...イケメン俳優のオリジナルチョコがランダムで当たる

【イベント詳細】https://c.myjcom.jp/wonderstudio/202002_02.html

■放送情報

<AXN>

2月11日(火・祝)12:00スタート

・『ナイト・マネジャー』第1話「美しい客」

★トム・ヒドルストン★

甘いマスクと長身、そして品のある佇まい...。世界中の女性を虜にするトムの魅力満載!

・『HAWAII FIVE-0』シーズン9第10話「陽の落ちるとき」

★アレックス・オローリン★

ワイルドで情にアツい。アレックス演じる熱血漢スティーヴの姿に胸がアツくなる!

・『LUCIFER/ルシファー』シーズン3第6話「カジノガール」

★トム・エリス★

チャーミングで抜群のスタイルが際立つトム。その美しい歌声に酔いしれる!

・『THIS IS US』シーズン2第2話「二度目の挑戦」

★ジャスティン・ハートリー★

ジャスティンのリアル!? 外見で判断されることに葛藤するイケメン俳優役に思わず涙...。

・『シカゴ・ファイア』シーズン6第11話「出世と意地」

★ジェシー・スペンサー&テイラー・キニー★

男気あふれる主人公を演じるイケメンコンビがたまらない!

・『ザ・シューター/極大射程』第1話「弾着点」&第2話「脱出」

★ライアン・フィリップ★

ベビーフェイスにマッチョな体の彼が魅せるアクションシーンに夢中!

<スーパー!ドラマTV>

2月11日(火・祝)17:00スタート

・『スーパーナチュラル』シーズン13第8話「サソリとカエル」

★ジャレット・パダレッキ&ジェンセン・アクレス★

男らしく、たまにお茶目。弟を溺愛する兄と、慎重派だけど時に暴走する弟。悪魔と対峙するイケメン兄弟のワイルドさがたまらない!

・『MACGYVER/マクガイバー』シーズン3第21話「反逆罪+傷心+ガム」

★ルーカス・ティル★

甘いマスクなのに、かなりワイルド。瞬間的判断で敵を撃退する様にハマること間違いなし。

・『クリミナル・マインド』シーズン5第21話「アラスカのハンター」&第22話「インターネットは永遠に」

★マシュー・グレイ・ギュブラー&シェマー・ムーア★

頭脳派のマシュー&肉体派のシェマー。大人気犯罪捜査ドラマで異なる持ち味を楽しむ!

・『NCIS:LA 極秘潜入捜査班』シーズン5第24話「出航」

★クリス・オドネル★

潜入捜査やアクションをこなす一方、仲間思いの一面に惚れてしまうはず。

・『インスティンクト -異常犯罪捜査-』第3話「秘密とウソ」

★アラン・カミング★

スマートなやり取りで人々を魅了する反面、犯罪を見逃さない熱い正義感。大人の魅力に目が離せない。

