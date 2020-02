アカデミーは、本当に変わりたかったのだ。日本時間10日、アメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターにて第92回アカデミー賞授賞式が行われ、韓国映画『パラサイト 半地下の家族』をアカデミー賞作品賞に選んだことで、彼らはそれを証明した。授賞式に至るまで、作品部門の最有力候補は『1917 命をかけた伝令』だった。サム・メンデスが監督するこの映画は、第一次大戦を舞台とする、実話にインスピレーションを得たもの。オスカー予測上、重要なプロデューサー組合賞や、ゴールデン・グローブを受賞していたこと、また、アカデミーには英国コンプレックスが強いこともあり、作品賞はまずこれだろうと思われていた。それに、そもそも、外国語の映画が作品賞を取ったことは、一度もないのである。しかし、カンヌ国際映画祭の最高賞や、アメリカ各都市の批評家賞を受賞していた『パラサイト 半地下の家族』が、単に外国語だからという理由でオスカーを逃すのは時代錯誤だという批判は、授賞式が近づくにつれて増していた。その声を、近年ますます多様化していっているアカデミー会員は、聞いたものと思われる。『パラサイト 半地下の家族』は、これ以外に、監督賞、脚本賞、国際長編映画賞を受賞。監督賞は監督組合賞(DGA)を受賞していたサム・メンデス(『1917 命をかけた伝令』)が取るのが定番と思われていたものの、アワード予測エキスパートにはここも『パラサイト 半地下の家族』のボン・ジュノではないかと言っていた人たちがいたので、これまた大ショックではない。それ以外に関しては、今回のオスカーは予想された範囲にとどまった。主演男優賞のホアキン・フェニックス、主演女優賞のレネー・ゼルウェガー、助演男優賞のブラッド・ピット、助演女優賞のローラ・ダーンはまったく想定どおり。彼らはみんなまさに受賞にふさわしいものの、ほかの候補者たちもすばらしいし、この結果、演技部門が“真っ白”になってしまったこともあり、ちょっとくらい変化があっても良かったかもしれないとも思う。とは言え、最も大事な作品部門が歴史を変えたことで、今回のオスカーは、最終的に、とても面白いものとなった。これからは、どんなことも起こり得る。そう感じさせるだけで、アカデミーは時代に合った、前向きなものへと大きく方向転換したのである。(文・猿渡由紀)第92回アカデミー賞の受賞結果は以下の通り。■作品賞『パラサイト 半地下の家族』■主演男優賞ホアキン・フェニックス『ジョーカー』■主演女優賞レネー・ゼルウィガー『ジュディ 虹の彼方に』■助演男優賞ブラッド・ピット『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』■助演女優賞ローラ・ダーン『マリッジ・ストーリー』■監督賞ポン・ジュノ『パラサイト 半地下の家族』■長編アニメ映画賞『トイ・ストーリー4』■短編アニメーション賞『Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)(原題)』■脚本賞ポン・ジュノ、ハン・ジヌォン『パラサイト 半地下の家族』■脚色賞タイカ・ワイティティ『ジョジョ・ラビット』■撮影賞ロジャー・ディーキンス『1917 命をかけた伝令』■美術賞バーバラ・リン『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』■音響編集賞『フォードvsフェラーリ』■録音賞『1917 命をかけた伝令』■編集賞イケル・マカスカー&アンドリュー・バックランド『フォードvsフェラーリ』■視覚効果賞『1917 命をかけた伝令』■作曲賞ヒドゥル・グドナドッティル『ジョーカー』■歌曲賞「(I’m Gonna) Love Me Again」『ロケットマン』■衣装デザイン賞ジャクリーン・デュラン『ストーリー・オブ・マイライフ/わたしの若草物語』■メイクアップ&ヘアスタイリング賞『スキャンダル』■国際長編映画賞『パラサイト 半地下の家族』■短編実写映画賞『The Neighbors’ Window(原題)』■長編ドキュメンタリー賞『AMERICAN FACTORY(原題)』■短編ドキュメンタリー賞『LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL)(原題)』